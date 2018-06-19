ЧМ-2002 (Япония, Южная Корея) – Сергей Подгорнов

2002-й год. 16 лет назад в сборную России Олега Романцева отчаянно верилось. Было в ней что-то супергеройское. До сих пор перед глазами стоят легендарные голы Владимира Бесчастных в ворота Югославии и Швейцарии, которой он от щедрот душевных загрузил трешку. Ну вы же помните? Эпичная рыбка после подачи Ролана Гусева и поверженный Паскаль Цубербюлер, которому неудержимый российский форвард забил головой с висящим на спине защитником.

В той сборной были Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Егор Титов и куча суперперспективной молодежи: Руслан Пименов, Александр Кержаков, Дмитрий Сычев и Марат Измайлов, которым уже интересовались зарубежные клубы.

Мы должны были выйти из группы, и легкая победа над Тунисом заставила погрузиться в эйфорию. Но все резко перевернулось уже в следующем матче. Маркус Мерк не поставил очевидный пенальти за фол на Игоре Семшове, Хидетоси Наката вонзил мяч под перекладину ворот Нигматуллина, а непостижимый промах Бесчастных открыл филиал ада на Манежной площади.

Масштаб катастрофы в матче с Бельгией трудно описать словами. Хотелось плакать вместе с Кержом и Сычевым от бессилия и несправедливости. Вся страна верила! Но оборона сборной превратилась в тыкву, а Нигматуллина будто привязали к ленточке ворот.

Оправиться от этого удара помогали зажигательные эпизоды, которыми был наполнен этот чемпионат. Ривалдо рассмешил весь мир симуляцией в игре против турок, Роналдо сделал то же самое, но только с помощью новой прически, Гус Хиддинк устроил очередной сеанс магии и вместе с судьями дотащил свою Корею до полуфинала, Роналдиньо одним ударом завершил карьеру Дэвида Симэна в сборной Англии, Мирослав Клозе начал свою голевую феерию на чемпионатах мира, а Оливер Кан отказывался пропускать до финала.

Это вообще был турнир личностей. Там не было ни одного запоминающегося командного перфоманса. Сыгравшие в финале Германия и Бразилия показывали крайне прагматичный и скупой на эмоции футбол. Так что итоговое противостояние было очной схваткой Кана и Роналдо, который сумел вернуться на свой космический уровень после ужасающей травмы колена. Зубастик был неумолим, а некоторые до сих пор спорят – ошибся Кан или нет. 16 лет спустя. Это был удивительный турнир. С одной стороны, угловатый и немножко дебильный (с мячом Февернова, который уворачивался от перчаток вратарей, и странными футболками «Найки», местами напоминавшими москитную сетку), с другой, - очень атмосферным и запоминающимся. Хочется, чтобы и у нас было так же.

ЧМ-2006 (Германия) – Вадим Анисимов

Чемпионат мира в Германии 2006 года был далеко не первым в моей жизни. Но именно его мне приятнее всего вспоминать. Посмотреть удалось полностью, причем не одному, а с моей мамой – человеком не близким к футболу по профессии, но глубоко футбольным по духу. Болели за итальянцев. Во многом из-за того феноменального подбора любимых футболистов в сборной. И, конечно, финальный матч стал украшением всего неоднозначного турнира. Такого же странного и противоречивого театра, полного ляпов и настоящего искусства, как и итальянский футбол середины 2000-х.

И дело даже не в той знаменитой стычке Марко Матерацци и Зинедина Зидана, не в том, кто чью сестру оскорбил. В моей памяти отложились и многие другие моменты того турнира, которые приятно вспомнить даже спустя 12 лет. Первый шок был от гола Филиппа Лама в ворота Коста-Рики в матче открытия. Феноменальный удар в дальнюю «девятку» с угла штрафной. Как чемпионат мира встретишь, так его и проведешь? Это сработало.

Мы увидели множество шикарных голов: Джо Коул сотворил чудо в матче Англии против Швеции, верхний угол ворот сборной Голландии прошивал ивуариец Бакари Коне.

Дальние удары – визитная карточка чемпионата мира в Германии для меня.

Многие могли забыть, а ведь та же сборная Украины дебютировала в финальной части мундиаля. Да еще как! Пенальти Олега Гусева в ворота сборной Швейцарии вывел украинцев в четвертьфинал. Наверное этот удар подарил мне столько же радости, сколько победный пенальти моего любимого футболиста Франческо Тотти австралийцам.

Ну и парад грубости и судейских ошибок – отдельная часть мундиаля в Германии.

Настоящая битва эмоций в матчах Италии и США, Португалии и Голландии. Желтые и красные карточки сыпались как листва в берлинском парке поздней осенью. На Йосипа Шимунича, например, выпало сразу три «горчичника». Уникальный случай в истории футбола. А апофеоз – все же удаление Зидана. Ничего с этим не поделаешь – ключевое событие футбольной истории 2006 года на полях Германии. Помню как скакал, чуть ли не до потолка, когда Зизу отправился в раздевалку. А мама говорила мне: «Ты что, у соседей снизу же штукатурка осыпается!». Хотя и радовалась чемпионству Италии не меньше меня.

ЧМ-2010 (ЮАР) – Константин Кринский

Чемпионат мира 2010 года был и остается единственным международным турниром сборных, который я посмотрел от первого матча до последнего. Я только закончил 10 класс, это была прекрасная пора. Я начал фрилансить и писать тексты для наполнения сайтов загородной недвижимости, интернет-магазинов и прочего, ну и на подкорке держал грядущий ЧМ.

Никогда не забуду, как ложился спать после Марибора и никак не мог осознать, что сборной России в ЮАР не будет. Но от этого уйдем и опустим, впереди – исключительные эмоции от чемпионата мира. Первого на данный момент ЧМ, проведенного на африканском континенте. С ограблениями болельщиков и журналистов, с этими ужасно надоедливыми вувузелами, но с прекрасными зулусскими танцами по поводу и без.

Не забуду, забитый мяч рыбкой от Габриэля Хайнце в ворота Нигерии, гол-фантом Фрэнка Лэмпарда в ворота молодого Мануэля Нойера. Ох, а как был бразилец Майкон, в тот момент объективно лучший правый защитник мира!

Казалось, мяч Джабулани окончательно перевернул страницу с предсказуемыми полетами, и после 2010-го мячи становились все ближе к идеальной сфере, а значит и влетали – для болельщиков в первую очередь – в ворота так же идеально.

Уругвай – самая крутая команда того чемпионата для меня. Молодой Луис Суарес, возродившийся из пепла Диего Форлан со своими чудо ударами. Помню, как Суарес сыграл рукой в четвертьфинале с Ганой и Асамоа Гьян, за которого болел весь континент, переволновался и зарядил выше ворот. Мы с другом в тот момент чуть не разбили телевизор: ну все, думали, Гана точно в полуфинале! Это же могла быть сказка для Черного континента, для чемпионата в Африке! Но сложилось иначе, и Суарес, которого уводили под трибуны чуть ли не всей службой безопасности в тот момент чувствовал себя самым счастливым на Земле.

В финале я конечно был за голландцев и за Уэсли Снейдера. Шикарный сезон в «Интере», победа в ЛЧ и серии А, а теперь еще и чемпионат мира мог покориться его небольшой бритой голове. Но Карлес Пуйоль как собака съел Арьена Роббена, не использовавшего выход один на один. Ну а потом пас Сеска Фабрегаса, хлесткий удар Андреса Иньесты, снятая футболка и окончательное восхождение испанского футбола на мировой футбольный Олимп еще на несколько лет. Было потрясающе.

***

Какой чемпионат больше всего запомнился вам и почему?