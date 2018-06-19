ДО МАТЧА

На игре ожидалось более 15 тысяч колумбийских болельщиков, которые являются одними из самых колоритных на этом чемпионате мира. Их сборная считалась безоговорочным фаворитом в матче против Японии и главный тренер Хосе Пекерман был настроен решительно.

- Надеемся показать лучший результат, чем на чемпионате мира в Бразилии. Я рад, что мы во второй раз подряд оказались на чемпионате мира. У нас сейчас более молодая команда, чем была в Бразилии, мы идем правильным путем, у нас идеальное сочетание опыта и молодости. Опытные игроки помогают мне создать команду, - заявил специалист на предматчевой пресс-конференции.

Открытая тренировка сборной Японии больше напоминала веселые старты, но их настрой был не менее серьезен, ведь накануне матча в Осаке произошло серьезное землетрясение.

- Вчера в Осаке произошло большое землетрясение, и некоторые из наших игроков были шокированы этим инцидентом. Они беспокоились о своих родственниках, на некоторых все произошедшее повлияло психологически. Это то, о чем я беспокоюсь сейчас. Но среди моих сотрудников, тренерского штаба мы проводим консультации и стараемся успокоить игроков, - сказал главный тренер Японии Акира Нисино.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Матч начался с шоковой терапии для Колумбии. Одна из первых атак японцев завершилась выходом один на один Синдзи Кагавы, сэйвом Давида Оспины и красной карточкой, которую арбитр встречи Дамир Скомина не задумываясь показал Карлосу Санчесу. Опорный полузащитник Колумбии попытался блокировать добивание японцев и сыграл рукой в свой штрафной. Прямая красная и пенальти – без вопросов. Кагава пробил с точки без ошибки и вывел свою команду вперед уже на шестой минуте встречи.

Впрочем, команда Пекермана оправилась достаточно быстро, и Радамель Фалько мог сравнивать счет после отличной передачи Хуана Кинтеро со штрафного, но японцев спас Эдзи Кавасима. Игра получалась на удивление открытой. Моменты возникали регулярно.

Чтобы заполнить пустоту в центре поля, образовавшуюся после удаления, Пекерман снял с игры Хуана Куадрадо и выпустил опорника - Вилмара Барриоса, который был призван заполнять фланг в атакующей фазе. Японцы пытались агрессивно прессинговать соперников в начальной стадии атак, но Жефферсон Лерма и Джейсон Мурильо разбивали все эти попытки длинными проникающими передачами в направлении Фалькао. В итоге форвард «Монако» заработал штрафной, с которого Кинтеро сравнял счет. Полузащитник «Ривер Плейта» хитро покатил мяч под стенкой, и Кавасима не справился.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Второй игровой отрезок вновь начался с давления Японии. На сей раз команда Акиры Нисино пытался создать сопернику неприятности за счет активной фланговой игры. Юто Нагатомо и Хироки Сакаи активно подключались к атакам и разыгрывали мяч на краях с инсайдами: Такаси Инуи и Генки Харагучи.

Колумбийцы строго защищались позиционно, выстреливая резкими контратаками, которые строились в основном на индивидуальных проходах Хосе Искердо, Кинтеро и Фалькао.

Через десять минут после перерыва японцы могли выходить вперед. Юя Осако протаранил оборону Колумбии по центру штрафной и пробил в ближний угол, но Оспина выручил свою команду. Через несколько минут голкиперу «Арсенала» вновь пришлось геройствовать – он вытащил опаснейший обводящий удар от Инуи.

На 59-й минуте на поле появился Хамес Родригес. Полузащитник «Баварии» должен был наладить доставку мяча на Фалькао, но японцы полностью захватили контроль и усиливали давление на ворота Колумбии.

В конечном счете, это дало свои плоды. Осако после подачи от угла поля поразил ворота Оспины. У Колумбии оставалось 17 минут на то, чтобы отыграться, но кроме удара Родригеса, который заблокировал защитник японцев, команда Пекермана ничем отметиться не смогла.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Удаление Санчеса. Опорный полузащитник Колумбии неправильно оценил ситуацию и сыграл рукой. Прими он в том моменте другое решение и у его команды оставался бы почти целый матч на то, чтобы отыграться и вырвать победу. Санчес же не только заработал пенальти в свои ворота, но и перечеркнул шансы Колумбии на позитивный исход игры.

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Давид Оспина. Бился до последнего, держал свою команду в игре, но справиться с ударом Осако не смог.

Синдзи Кагава. На протяжении 70 минут вел игру Японии. Создавал всю остроту у ворот Оспины и сам имел отличный шанс, чтобы забить победный гол.

Юя Осако. Оказывал серьезное давление на центральных защитников Колумбии, не реализовал несколько хороших моментов, но принес-таки своей команде три очка.