Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко отправился в окрестности стадиона «Спартак», чтобы познакомиться с польскими и сенегальскими красавицами перед очным противостоянием команд.

Уже за три часа до матча окрестности стадиона «Спартак» окрасились в привычные для Тушина красно-белые тона. Шарфы, футболки цветов национального флага – этим никого уже давно не удивишь. Но польские красавицы – девушки все-таки уникальные, не похожие ни на кого. Они в красно-белых нарядах от кончика ушей и до самых каблучков.

- Прикинь, я вчера штаны порвала, когда в центре Москвы отдыхала, - признается мне Агнешка, у которой ослепительно белая футболка и красные брюки. – Пошла сегодня с утра в магазин, так у вас так сложно найти что-то полностью красное. Но отыскала. Правда, дорого у вас всё.

- А откуда ты так хорошо по-русски говоришь?

- Когда была маленькая, мама в Москве несколько лет работала.

- Все эти разговоры про национализм в Польше на бытовом уровне, не особо теплые чувства по отношению к русским…

- Слушай, мало ли кто о чем говорит. Я этого не чувствую и не вижу. А дураков везде хватает.

Я бы еще о чем-нибудь поговорил с польской красавицей (особенно меня интересовали способы отдыха накануне, в результате которых она лишилась одежды), но в этот момент я почувствовал на себе тяжелый взгляд откуда-то сбоку. Это нарисовался молодой человек Агнешки, и я понял, что его неприятие базируется вовсе не на национальных аспектах, а исключительно на гендерных.

Другая полька – Доброслава – была красно-белым веночком увенчана:

- Я была на матче с вашими в 2012 году, когда сборная России приезжала в Варшаву. Помню, как ликовала во втором тайме, когда мы сравняли счет. Увы, на большее ни вас, ни нас тогда не хватило.

- Легкой прогулки по Сенегалу сегодня у нас точно не будет, - это я встретил уже известного польского журналиста Анджея Михневски, который в эти дни, разумеется, тоже в Москве. Ходит, правда, без веночка. – У Сенегала очень хорошая сборная. Жду вязкой и непростой игры.

Углубляться в прогнозы на матч не хотелось: мимо вышагивали сенегальцы. Их сопровождали настоящие африканские красавицы, в большинстве из которых было минимум по 120 килограммов любви. В количестве болельщиков Сенегал однозначно уступает сегодня. Но вот по колориту – точно нет.

- Я приехала с мужем и его друзьями, - говорит Лязиза по-французски (в стране два языка официальных – французский и арабский, хотя население еще говорит на множестве местных). – Копили деньги долго. И уверены, что наша сборная сможет повторить свой успех 2002 года, когда на старте победили 1:0 у французов.

- Вы были на том матче?

- Нет, я тогда была маленькой. У нас тогда даже телевизора не было.