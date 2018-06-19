Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш на пресс-конференции перед матчем с Испанией завершил журналистов, что завтра его команда сыграет на победу.

- Это большая честь для нас - выступить на этом турнире. У наших игроков есть уникальная возможность сыграть против Испании. Эта сборная - один из главных претендентов на победу. Наши игроки рады возможности сыграть против такой фантастической команды. Мы здесь для того, чтобы играть на победу. Мы старались анализировать своего соперника и понимаем, что легкой игры не будет. Мы знаем, какие проблемы нам предстоит решить, потому что матч против Испании важнейший для нас на этом этапе. Нам нужно решать задачу выхода из группы.

- О чем вы говорили вашим игрокам? Как вы готовились к Испании?

- Завтра мы сыграем хорошую игру, я уверен. Мы понимаем, что можем работать только с максимальной отдачей. Нам нужно уважать принципы футбола – это самое главное. Конечно, в тактическом смысле испанцы играют очень сложно – они владеют мячом, много перемещаются. Мы должны выступать как сплоченная команда, и это должно открывать нам возможности. Будем стараться владеть мячом как можно чаще. Мы должны сохранять оптимизм. У нас есть уникальные возможности и навыки, отличные игроки, как и у Испании. У них есть много звезд. Мы знаем, как максимально концентрироваться, мои игроки – настоящие бойцы, они способны на многое. Мы должны сыграть свою лучшую игру.

- Вас удивляет, что Хулена Лопетеги уволили прямо перед стартом турнира?

- Я думаю, что все, кто играл в футбол, понимают, что это игра, в которой кроется много моментов. В Испании случилась странная история, можно сказать, ироничная. Потому что я всегда звал Фернандо Йерро в свои команды, а завтра он будет моим соперником. Я люблю и уважаю его, он находится в сложной ситуации. Его задача – не допустить раскола команды. Судя по тому, как они сыграли против Португалии, ему это удается.

- Испания сильнейшая команда на этом ЧМ? Какой игрок самый опасный в составе соперника?

- Все 23 человека. На ЧМ выступает много сильных команд с серьезным потенциалом: действующие чемпионы Европы Португалия, Германия, Бразилия и т.д. Основная моя забота в том, что мои игроки должны быть максимально сконцентрированы и настроены позитивно. Для нас не так важно, кто самый опасный игрок у соперника, там много суперзвезд. Мы должны сконцентрироваться на своей игре и своей команде, чтобы затруднить им задачу.

- Как сдержать суперзвезд соперника?

- Играть против Испании всегда сложно. Я не буду раскрывать наших секретов. Мы играем на ЧМ и цель, которую я ставлю перед игроками, следовать принципам игры. Мы знаем, что наш состав не позволяет регулярно проходить отборочные циклы, поэтому для нас участие на этом турнире – награда. Парни просто хотят сыграть в футбол. Это ребята, у которых есть семьи, дети, друзья, знакомые, которые плачут вместе с ними, когда они выигрывают или проигрывают. Если мы не выигрываем, никто никого не обвиняет. Я горжусь своими парнями. Главное, чтобы они уходили с поля с высокоподнятой головой и носили футболку национальной сборной с гордостью – это главные принципы для нас.

- На что вы надеетесь в этом матче?

- Если бы у нас было секретное оружие, мы бы им воспользовались. Это не самое главное. Идеальных команд не бывает. На футбольном поле в любой момент может случиться чудо. Футбол – единственная игра в мире, в которой все может измениться в одну секунду. Вы можете перевернуть ситуацию в свою пользу в одном эпизоде. Нам нечего терять. Мы всегда выходим на поле с желанием победить. Разумеется, Испания – фавориты, но в футболе есть магические моменты, которые невозможно измерить цифрами или деньгами.

Испанцы могут оказывать давление на нас, но они не в состоянии залезть к нам голову и изменить наше сознание, заставить нас паниковать. Будем выходить и бороться все вместе, мы не сдадимся и сыграем на победу. В конечном счете, все решает только футбольный бог.