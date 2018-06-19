Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро и один из ее лидеров полузащитник Андреас Иньеста ответили на вопросы журналистов накануне матча с командой Ирана.

АНДРЕАС ИНЬЕСТА: ОДНИМИ МЕЧТАМИ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ

ОБ ИГРЕ В ОБОРОНЕ

- Я думаю, что у нашей команды очень сильный состав, особенно это касается полузащиты. Но я должен сказать, что оборона – это работа, которая касается всех. Мы все должны защищаться. Футбол - это командная игра, где усилия всех игроков переплетаются. Нам нужно найти баланс между атакой и обороной, у нас есть уникальные игроки, которых нет ни в одной команде мира. Мы должны действовать стабильно и без ошибок в обороне на протяжении всего матча.

О СМЕНЕ ТРЕНЕРА

- Мы уже забыли о том, что произошли перемены в тренерском штабе. Для нас это была сложная ситуация, но сейчас мы не хотим на этом концентрироваться. Сейчас мы всей командой смотрим в будущее с оптимизмом и идем дальше. Сомнений в новом тренерском штабе нет. Мы доверяем главному тренеру и продолжим работать как раньше.

Конечно, предыдущий матч был нелегким, очень энергозатратным. Но наши болельщики могли увидеть, что мы полны уверенности и решимости. Но завтра нам будем очень тяжело.

О ЛИДЕРСТВЕ

- У меня есть своя точка зрения на эту тему. У меня есть определенный опыт. Мы как команда всегда были сплоченными и объединенными. Мы много лет играем вместе, хорошо знаем нашу игру и полностью доверяем друг другу. Для нас важен футбол как игра, и мы намерены далеко пройти на этом турнире.

О ПОБЕДЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

- Все спортсмены всегда стремятся к вершине, и наша команда не исключение. Мы хотим завоевать титул, понимая, что это будет очень трудно. Это потребует от нас серьезных усилий. Но иметь мечту – одну дело. Жить одними мечтами нельзя. Мы постараемся набрать максимальное количество в нашей группе, чтобы выйти в плей-офф с хорошей позиции.

ФЕРНАНДО ЙЕРРО: КЕЙРУШ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗВАЛ МЕНЯ В СВОЮ КОМАНДУ

О КАРЛУШЕ КЕЙРУШЕ

- Мы знаем Карлоса очень хорошо. Он отличный человек. Я с удовольствием общаюсь с ним. Карлуш много лет работает в Иране, он классный коллега, я его очень уважаю и люблю. Что касается иранцев, то они хорошо работают как в атаке, так и в обороне. Из 37 голов в отборочном цикле 30 процентов они забили со стандартов. Это физически крепкая и целеустремленная команда, которая старается играть сбалансированно, отрабатывая и в атаке, и в обороне. Мы анализировали их игру с Марокко и сделали выводы.

О ЗДОРОВЬЕ ДАНИЭЛЯ КАРВАХАЛЯ

- Дани сейчас восстанавливается, работает с физиотерапевтом и готов выйти на поле. Второй матч будет для нас непростым. Нам очень нужны три очка, и завтра мы сделаем все возможное, чтобы победить.

О СОПЕРНИЧЕСТВЕ С КЕЙРУШЕМ

- В футбол играют на поле. Да, я знаю Карлуша достаточно хорошо и он действительно пытался привлечь меня в свою команду. Но мы не играем в футбол, мы сидим на скамейках, полагаемся на свои тактические планы. Иранцы очень волевые и имеют массу опасных игроков. У них опасные стандарты.

Мы очень уважаем наших иранских коллег, как и любого другого соперника. У нас есть свой стиль, и самое главное для нас – раскрыть собственные возможности.

О ПОДДЕРЖКЕ ДЕ ХЕА

- У меня 23 игрока и у каждого из них свой характер. Мы не можем общаться с каждым игроком. Мы поддержали Давида после матча с Португалией. Де Хеа – один из двух лучших киперов мира, и мы ему доверяем полностью. Завтра он выйдет на поле.