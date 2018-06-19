Корреспондент «Советского спорта» посмотрел, как готовятся к завтрашнему матчу сборные Ирана и Испании.

АЗМУН В ПОРЯДКЕ

Открытые тренировки перед крупными матчами – вещь, как правило, сугубо протокольная и крайне неинтересная. Особенно на чемпионате мира, когда всех корреспондентов загоняют на медиа-трибуну, откуда тяжело разглядеть, с какими эмоциями и настроем работают игроки, а также категорически запрещают что-либо снимать или фотографировать. В те 15 минут, которые пресса наблюдает за тренировочным занятием, команды обычно тянутся, лениво пасуются в квадратах или собираются в кружок в центре поля и выслушивают установку тренера.

Но у сборной Ирана все было по-другому. Команда вышла на поле еще до того, как из подтрибунного помещения вышел Карлуш Кейруш, который долго отвечал на вопросы на пресс-конференции.

Занятие проходило на одной половине поля, которую поделили на три зоны, в двух из которых стартовый и запасной составы играли в квадратах, в третьей разминались вратари.

Бросилась в глаза интенсивность, с которой иранцы выполняли все упражнения. В том же квадрате игроки ускорялись в свободные зоны, сразу после того как расставались с мячом. Было видно, что команда Кейруша ориентирована на быструю игру в пас, ведь только так они смогут противостоять контрпрессингу, который завтра обрушит на них сборная Испании.

Многие наверняка интересуются: как там Азмун? Сердар в порядке. На фоне партнеров он выделялся скоростью принятия решений и запоминающейся манерой работы с мячом. Заставить его ошибаться в квадрате было практически нереально. Форвард сборной Ирана отлично владеет обеими ногами, поэтому ему было не так важно – под левую или под правую ему дают передачи партнеры.

ИСПАНЦЫ НА РАССЛАБОНЕ

Испанцы тоже поделились на основу и резерв, но ушли на противоположную от медиа-трибуны бровку. Так что определить состав на завтрашний матч могли только те, кто захватил с собой бинокль. Вряд ли среди журналистов были такие энтузиасты, ведь на чемпионате мира все очень строго – лишиться аккредитации можно за косой взгляд на охранника.

Во время открытой тренировки Испании волонтеры крайне внимательно следили за тем, чтобы корреспонденты не делали фотографий и не снимали видео. Во время тренировочного занятия сборной Ирана они было куда лояльнее. Тут же он буквально нависали над тобой, выглядывая из-за спины и контролируя, чем ты занимаешься.

Иранский коллега, который не воспринял всерьез предупреждения волонтеров, был отчитан в жесткой форме, но аккредитацию сохранил. Правда перед этим его заставили стереть с телефона все, что он успел заснять.

Испанцы, тем временем, закончили разминку и приступили к первым игровым упражнениям. И если в стане иранцев чувствовалось напряжение и особая сосредоточенность на работе, то команда Йерро явно пребывала в расслабленном состоянии. В квадратах футболисты прикалывались, в шутку толкали друг друга и соревновались, кто круче отдаст передачу.

Это шоу прервали волонтеры, которые объявили о том, что открытая часть тренировки подошла к концу. Тем временем, сборная Испании в полном составе выстроилась в центральном кругу, определила двух жертв, которым предстояло отбирать мяч, и начали раскатывать их.

Первыми в круг угодили Начо и Давид Де Хеа, которые завтра выйдут в стартовом составе. Дани Карвахаль до сих пор не восстановился после повреждения, полученного в финале Лиги чемпионов, а Де Хеа сохранит место в основе, несмотря на ошибку в игре против Португалии. Об этом на пресс-конференции сообщил тренер испанцев Фернандо Йерро.

Уже на выходе с медиа-трибуны испанский корреспондент не удержался и на весь стадион зарядил: «Viva, Espana!». Футболисты услышали, но виду не подали, зато служба безопасности неиллюзорно напряглась и попросила бузотера побыстрее удалиться со стадиона. В ответ на это испанец продолжил распевать чанты в лестничных пролетах, да так, что слышно было на всех этажах «Казань-Арены». Кажется, завтра на трибунах будет очень горячо.