– Почему вы не любите сборную России, – это самый популярный вопрос, с которым иностранные коллеги обращались в эти дни. Они пытались понять, разобраться: как так бывает, что в своей же стране считают сборную, выступающую на домашнем чемпионате мира, самой слабой за много лет, самой бесперспективной и вообще раздражающей.

Было сложно убедить, но не попытаться было бы неправильно.

Приходилось доказывать: понимаете, коллега, наверняка вы задавали вопросы другим спортивным журналистам. Тем людям, которые живут с этой сборной, которые много лет (ну, как минимум два контрольно-товарищеских) следят за ней постоянно. У них действительно могут быть вопросы к Станиславу Черчесову, к его решениям, к его тактике или ее изменениям.

Другое дело – люди, которые смотрели матч Россия – Саудовская Аравия по Первому каналу и потом не переключили на соседний, потому что именно после трансляции увидели на экране знакомые лица.

Их сборная России – это люди, которые порвали Саудовскую Аравию и выиграли крупнее всех в первом туре группового этапа. И ведь правда статистика такая: только мы и Бельгия победили с разгромом, причем бельгийцы довольно долго с Панамой мучились, а Россия забила быстро и добивала саудовцев постепенно. И добила до красивого счета, который люди знают из песни – того немногого, что связывает их с футболом.

Нужно было объяснить – и это удивляло и французов, и итальянцев, и даже парня из Израиля – что в России вообще-то футболом интересуется очень небольшой процент населения. И только во время крупных турниров, как и во время Олимпиад про большинство других игровых видов, вспоминают действительно миллионы.

Оказалось, это неочевидно, что нынешняя аудитория сборной России совсем не в курсе о сложных историях вокруг главного тренера, она не знает Игоря Денисова (его даже в сборной на Евро-2008 не было, отпадал последний шанс зацепиться за что-то известное) и не подозревает о травмах Виктора Васина с Георгием Джикией.

Для аудитории Первого канала и «России 1» жизнь сборной России началась 14 июня. До вечера вторника в этой жизни был только один матч и великолепная победа. Над командой, которая выше нас в рейтинге ФИФА! Шикарный же заход для выпуска новостей или для «Пусть говорят».

Пусть иностранные журналисты говорят. Пусть думают, что кто-то в России сейчас против своей команды. Главное, что мы сами знаем и понимаем: мы оставили в стороне все, что может помешать. Мы в общем-то послушали Артема Дзюбу, который призвал сплотиться и верить.

А разбираться, если что-то пойдет неидеально, будем потом.