Сборная России обыграла команду Египта (3:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и почти обеспечила себе исторический выход из группы.



ДО МАТЧА

Сборная России неожиданно для многих подходила ко второму туру группового этапа ЧМ лидером квартета А. Египет обязан был цепляться за любые очки, желательно для себя – за победу. К тому же, еще и выздоровела главная звезда африканцев Мохамед Салах, уже наводящая в этом сезоне ужас на российских футболистов. Высокий уровень Мо на себе в полной мере ощутили спартаковцы-сборники Илья Кутепов, Александр Самедов и Роман Зобнин, когда сгорели «Ливерпулю» на «Энфилде» 0:7.

К сожалению, одна из наших звезд, Алан Дзагоев, в отличие от Салаха, не восстановилась. Хавбек ЦСКА сможет сыграть только в в 1/8 финала. Но для Станислава Черчесова это проблемой не стало, он поверил в Дениса Черышева и Артема Дзюбу, которые очевидно заслужили место в старте голами в ворота Садудовской Аравии.

В случае победы над египтянами, Россия практически обеспечит себе плей-офф. Но и любой другой исход сохранит шансы на историческое достижение. Правда, если с Египтом будет зафиксирована ничья, просочиться в плей-офф будет чуть легче,

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Как и в матче с саудовцами, первую треть дебютной 45-минутки сборная России тотально прессинговала Египет. Это позволило провести несколько хороших фланговых атак, оказываться на подборе первыми и закатать соперника в его штрафную площадь. Но дальше будто выключилась команда Станислава Черчесова: центральные защитники едва успевали страховать друг друга, количество брака при выносах зашкаливало, это привело к нескольким угловым. Но их оппонент не реализовал.

Благодаря агрессии к середине тайма сборной России удалось вернуть себе преимущество, но небольшое. Но проявлялось оно в территориальном превосходстве и владении мячом. С реализацией по-прежнему возникали проблемы что у Дзюбы, что у Головина, что у остальных. Египет перестроился на контратаки и не мирился с ролью второго номера.

Отличная физическая готовность позволила египтянам второй раз за тайм выровнять игру и даже превзойти Россию в острых моментах. Скоростной ртутный футбол в исполнении двух команд, одна из который наша сборная – что могло быть приятнее болельщицкому глазу на ЧМ? Разве что голы.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Практически сразу после перерыва сборной России удалось конвертировать старания первого тайма в гол. После кросса Александра Головина справа, вратарь египтян Мохамед Эль-Шенави кулаками выбил на Зобнина, и Роман сходу пробил по воротам. Неточный удар превратился в результативный, когда крайний защитник Ахмед Фахти в подкате попытался помешать Дзюбе зацепиться за мяч, но в итоге срезал его в ворота. Несколькими часами ранее в Москве сенегальцы забили полякам практически такой же гол. Близнецы!

После Египет моментально перестроился на схему с двумя ярко выраженными форвардами и даже провели несколько опасных атак, но все это не имело смысла. Зато имел смысл проход Марио Фернандеса в штрафную на 59-й минуте. Защитник ЦСКА прострелил в район 11-метровой отметки, где сместившийся слева в центре Денис Черышев подставил ногу и забил. Три гола теперь у него, как у Криштиану Роналду.

Ну а еще через три минуты Дзюба принял длинную передачу от Кутепова, развернулся лицом к воротам, элегантно обыграл защитника и пробил в ближний угол. 3:0!

Концовку смазал фол Газинского на Салахе. Благодаря VAR, парагвайский арбитр Энрике Касерес изменил решение и вместо штрафного назначил пенальти в ворота Игоря Акинфеева. Салах четко и сильно пробил в верхний угол на 73-й минуте и чуть встряхнул свою команду, отыграв один мяч. Но чуда, к счастью для нас, не случилось.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Отрезок с 59-й по 62-ю минуты, когда голы забили Черышев и Дзюба. Египет не успел очухаться, получил два и за 30 минут до финального свистка вряд ли думал о победе. Пенальти в наши ворота характера встречи не изменил, во многом потому что задел по мячам был велик.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

РОССИЯ

Акинфеев – 6,5

Первый удар в створ его ворот на чемпионате нанесли на …164-й минуте. С 11-метровой отметки. Взять пенальти от Салаха не удалось. Успешно гипнотизировал мяч, не желавший лететь в рамку. Однажды выбил его… Станиславу Черчесову.

Фернандес – 7,5

Бороздил правый фланг. Делал скидки головой. Но в штрафную в первом тайме его не пускали. Да и навешивать-простреливать не особенно позволяли. А во втором, отклеившись от защитника, низовым пасом нашел Черышева, который забил второй гол.

Кутепов – 7,0

Не проигрывал борьбу, действовал просто и надежно. Сделал длинную вертикальную передачу в штрафную соперника на Дзюбу, которую форвард превратил в гол.

Игнашевич – 6,5

Как и в первом матче, сыграл на опыте и классе. А пас в аут во втором тайме – лишь маленький эпизод, утонувший в фанфарах.

Жирков – 6,5

Ему пришлось тяжело на правой бровке. В атаке не хватило пробивной мощи и мобильности. В первом тайме все-таки накрыл Салаха, получившего мяч на ударной позиции, заставив его пробить мимо.

(Кудряшов) – б/0

Заменил на последних минутах уставшего Жиркова.

Газинский – 6,5

Улучшил качество передач и минимизировал ошибки по сравнению с первым матчем.

Зобнин – 6,0

Был активен, но много суетился. В первом тайме его обрез вызвал гнев у главного тренера сборной Станислава Черчесова. Во втором – реабилитировался, став соавтором гола. Его фол на линии штрафной привел к пенальти. После выхода на поле Кузяева освободил опорную зону, переместившись на левый фланг.

Самедов – 6,5

Подавал все угловые с левого фланга. В первом тайме редко брал игру на себя. Во втором – нашел ворвавшегося в штрафную Фернандеса, который отдал голевую передачу Черышеву.

Головин – 6,5

Перемещался по всему фронту атаки, был активен. Но соперники не предоставляли ему свободные зоны, а в навесах лучший игрок матча против Саудовской Аравии не преуспел. Может, это и к лучшему. С одного из них началась голевая атака. Мог сам пробить из штрафной, но затянул с ударом.

Черышев – 7,0

Сыграл гораздо качественнее, чем в первом матче. Все делал с умом, без суеты и спешки. Бил по воротам даже нерабочей для себя правой - мяч просвистел над перекладиной. А удар с любимой левой заблокировал… рефери, приняв мяч мягким местом. Его продуктивность превратилась в качество – гол.

(Кузяев) – б/о

Вышел укрепить опорную зону. С задачей справился.

Дзюба – 7,5

Отличался активностью, без устали работал в подыгрыше. В первой половине - в основном корпусом и руками. Далеко от владений египтян. Во втором тайме перенес боевые действия в штрафную – сначала дезориентировал легким толчком Фатхи, срезавшего мяч в свои ворота, а потом волшебно забил третий гол. И по-военному отдал честь главнокомандующему Черчесову, изобразив левой рукой фуражку.

(Смолов) – б/о

За десять с копейками минут в атаке ничего не создал. Зато сорвал перспективную атаку гостей. Это тот случай, когда за желтую карточку можно и похвалить.

ЕГИПЕТ

Эль-Шенави – 4,5

Фатхи – 5,0

Абдуль-Шафи – 5,5

Габр – 5,5

Хегази – 5,5

Хамед – 5,5

Эль-Ненни – 5,0

(Варда) – 5,5

Эль-Саид – 5,5

Хассан – 5,0

(Собхи) – 5,0

Салах – 6,5

Мохсен – 5,0

Кахраба – 5,0

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Черчесов – 8,0. Угадал со стартовым составом, оставив в нем героев матча с Саудовской Аравией Черышева и Дзюбу. В перерыве избежал поспешных замен. Теперь, когда главная задача решена, можно и поэкспериментировать.

Эктор Купер – 5,0. Нашел управу на Головина, но не справился с Черышевым и Дзюбой. Ставка на Салаха, в целом, провалилась. Хоть тому удалось забить.

РЕЙТИНГ МАТЧА

6,0

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Фатхи (в свои ворота) ??

Под давлением Дзюбы коленом срезал мяч в свои ворота.

Черышев !

Классно открылся в центре штрафной, получил пас низом от Фернандеса и расчетливо пробил.

Дзюба !!

После длинной передачи Кутепова чуть ли не от своей штрафной по-бразильски обработал мяч, пробросил его мимо защитника и расстрелял вратаря.

Салах =

Мощным ударом в девятку реализовал пенальти, назначенный за совсем необязательный фол Зобнина.