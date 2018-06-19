Известный шоумен и актер «Квартета И» Леонид Барац поделился эмоциями сразу после финального свистка исторического матча.

- С какими чувствами вы встретили финальный свисток?

- Настроение отличное. Сборная России провела очень хороший матч. После первой игры против Саудовской Аравии, в которой забили пять мячей, было опасение, что хороший результат вызван не столько нашей силой, сколько слабостью соперника. Теперь убедились, что и сами хорошо подготовились к чемпионату мира.

Высокий класс показал Марио Фернандес в эпизоде с голом Черышева, Денис очень хорошо двигался, Головин раздавал, а Дзюба боролся. До того момента, как расслабились в обороне, действовали очень качественно.

- Почему после перерыва сборная России заиграла ярче?

- Не знаю, что произошло в перерыве, поскольку не был в раздевалке команды, но могу отметить, то в обоих таймах в действиях команды было больше рационального, чем эмоционального. И в первые 45 минут игроки здорово выкладывались, просто до перерыва получалось меньше. А когда забили, стало легче и игра пошла сама собой.

- После первого матча сборной на чемпионате мира вы пошутили, что если Россия выйдет из группы, вы извинитесь перед Черчесовым за критику, стоя в школьной форме. Теперь она гарантировала себе выход. Уже прикидываете, где можно купить такую форму, в которую влезет Ростислав Хаит?

- У нас был фильм, где ему приходилось надевать детскую форму, так что с этим проблем не будет. Мы очень рады, что сборная России наконец-то смогла выйти в плей-офф. Перед первым матчем нашей сборной на чемпионате мира я написал на страничке в соцсети, что люблю Черчесова. Это не правда, но с того момента, как сборная России включилась в борьбу, мы должны закрыть рты и раскрыть сердца. И так будет продолжаться до конца чемпионата мира.

- Благодаря чему сборной России удалось добиться исторического успеха и впервые выйти из группы на ЧМ?

- Надо признать, что в первую очередь благодаря удачному жребию. Все-таки сборные Саудовской Аравии и Египта не самые грозные противники. Несмотря на наличие у последних Салаха.

Правда, что омрачает мои впечатления от победы, так это первый гол в матче. Нам с трибун показалось, что Дзюба подталкивал соперника, и поэтому тот срезал мяч в свои ворота. Думаю, по этому эпизоду судье стоило посмотреть видеоповтор. Уверен, наши ребята выиграли бы, даже если бы этот мяч нам не засчитали.

- Как вам игра Салаха?

- Надо сказать спасибо Серхио Рамосу, который в финале Лиги чемпионов вывел Салаха из игры. Было видно, что он не набрал форму и не может показать всего мастерства. Жаль, ведь обыграть сборную Египта в Салахом, который в порядке, было бы еще более ценно.

- Какие задачи теперь стоят перед сборной России в заключительном матче?

- Мы уже гарантировали себе выход в плей-офф, завтра это наверняка сделает и Уругвай. Так что в заключительном матче Черчесов мог бы дать сыграть Федору Смолову. Я, честно говоря, ожидал, что он и сегодня выпустит его с первых минут, даст исправиться. Черчесов поставил Дзюбу и угадал, за что ему честь и хвала, но думаю, что в следующем матче он выпустит Смолова для того, чтобы тот почувствовал уверенность в своих силах. Понятно, что Уругвай не тот соперник, на котором легко набирать уверенность, но если им тоже ничего особенно не будет нужно, это шанс дать сыграть тем, кто выходит на поле реже.

От этого матча, кстати, будет зависеть, с какого места мы выйдем в 1/8 финала. Считаю, что для нас лучше в плей-офф сыграть с Португалией, чем Испанией, потому что испанцы сильнее – и в индивидуальных действиях, и в командной игре. Португалию мы уже обыгрывали, а вот испанцы нас знатно били. Даже на историческом Евро-2008 мы им крупно проиграли. Причем в первом тайме бились на равных и выглядели достойно, а затем посыпались.

У Испании очень высокий запас прочности, и она очень хорошо играет в позиционном нападении. На этом чемпионате мира только двум командам удается это хорошо – Испании и Бельгии. Поэтому я бы предпочел в 1/8 финала португальцев.

- Будете ли праздновать победу и где?

- Будем, конечно. Но сначала поедем за школьной формой!