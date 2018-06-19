Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе – об успехе сборной России в матче с Египтом и выходе нашей команды в плей-офф домашнего чемпионата мира.

- Смотрела, конечно! – Анна удивляется первому вопросу – следила ли она за игрой с Египтом. – Дома, да. Никуда не ходила. Но это было в обязательной программе! Знала, какой важный матч нам предстоит. Что многое в нем будет решаться. И хотя особенной поклонницей футбола себя не назову, такую игру пропустить не могла!

- И как результат? Удивил?

- Честно скажем – многие были настроены скептически. Не столько перед встречей с Египтом, сколько перед турниром вообще. Мол, команда у нас не ахти, особо рассчитывать не на что… Даже когда выиграли у Саудовской Аравии, говорили – соперник-то слабенький, то ли дело – другие. А тут бах – и 3:1! Конечно, приятно! Удивилась? Возможно. Не столько результату или счету, сколько самой игре. Видно было – ребята настроены на победу, все делают старательно, с самоотдачей, так что итог, в общем, заслужен. Красавцы!

- Ваш папа сам играл в футбол. Делились с ним эмоциями?

- После первого матча он был очень доволен! Я сама мало что в футболе понимаю, но он, конечно, разбирается лучше. Сказал – сборная действовала здорово! И в плане мастерства, и в плане стратегии. В общем, расстраиваться ему не пришлось. Это после Саудовской Аравии было. Сейчас еще не успела с ним пообщаться, но вряд ли он и теперь будет чем-то расстроен, - смеется Анна.

- Победа над Египтом показалась легкой?

- По счету – да. Хотя понимаю, что это не так. Вон, с тем же Уругваем египтяне играли на равных – пропустили лишь на последней минуте. У нас тоже первый тайм вышел тяжелый. А потом раз-раз-раз – и 3:0! Выходит, что? Что мы по крайней мере не хуже Уругвая! Может быть, даже сильнее – в конкретный момент, на конкретном турнире. Значит, есть шанс добиться третьей победы и занять первое место в группе.

- Фактор домашних трибун тут как-то сказался? Мы ведь впервые вышли в плей-офф в постсоветской истории!

- Мне кажется, наши ребята в каком-то смысле были обижены на болельщиков. За то, что их ругали все, кому не лень. С утра до ночи. И игроков, и тренера – за неудачи в товарищеских матчах. И вот – решили доказать, что это было зря! Такая, хорошая мотивация. Было бы хуже, сложись все наоборот – если бы сборную хвалили, а она взяла – и провалилась бы в двух этих матчах. Так что нет худа без добра.

- Сами на матчи сходить планируете?

- Я пока не в России – вернусь лишь через две недели. Попробую выбраться, если получится. Если нет – то я живу прямо рядом с фан-зоной в Москве. Может, посмотрю какой-нибудь матч там. Правда футбол – не теннис. Народу там – гораздо больше, и публика – другая. К этому надо быть подготовленным, - смеется Анна.

- Свои любимчики в нашей команде появились?

- Нравится Саша Головин! Его все хвалят – и болельщики, и пресса. Видно, что парень талантливый. Плюс выделяется Денис Черышев. Люблю такие истории – когда человек вроде бы в запасе, выходит на замену одному из лидеров, и раскрывается по полной! Сколько он голов уже забил? Три? Как Криштиану Роналду?

- У Роналду в активе на один матч меньше. Еще может Черышева обойти.

- Да-да. Пусть попытается. А мы посмотрим, - смеется Анна.