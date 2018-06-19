Наша национальная команда - в 1/8 финала домашнего мундиаля! Этого бы не было, не прими Станислав Черчесов одного важного и смелого решения. Оно любопытно тем, что в его основе лежит вратарское качество.

В мае 2014 года Луи ван Гал взбудоражил всю футбольную общественность Голландии: наставник накануне ЧМ принялся обкатывать схему 3-5-2, тогда как весь отборочный этап его команда действовала по модулю 4-3-3! Причем успешно: «оранжевые» взяли 28 очков из 30 возможных и забили 34 гола в десяти матчах - по три с копейками мяча за встречу! «Он что, совсем сбрендил?!», - такой вопрос терзал болельщиков.

Но нет, ван Гал был в полном разуме. А на новую схему перешел, так как в марте из-за травмы крестообразных связок вылетел Кевин Стротман - ключевой хавбек страны тюльпанов. Наставнику требовалось отреагировать на ситуацию. И он решение принял.

«Я отталкивают от способностей игроков. И я должен извлечь максимум из ситуации. Поэтому решение о схеме принимаю только я. Данная система даст моей команде наибольшие шансы», - сказал тренер. В итоге тактика 3-5-2 была основной для его команды на ЧМ в Бразилии.

Голландец довел свою сборную до финала, где Голландия уступила Испании (0:1), хотя задача у нее была выйти в полуфинал. «Удача - награда за смелость», - пела Анна Герман. В случае ван Гала вместо удачи стоит поставить результат. «Железный генерал» его заслужил.

Вам ничего не напоминает эта ситуация? Да в подобную попал Станислав Черчесов в сборной России! Даже еще более сложную. Из-за травм в начале года он лишился Виктора Васина и Георгия Джики - двух ведущих защитников. Поэтому требовалась реакция, а не бездействие. И наставник решил перейти на схему с двумя игроками в центре обороны!

Уже сейчас можно сказать, что смелость помогла Черчесову. Русский специалист добыл со сборной России путевку в 1/8 финала, во что мало кто верил.

Оба тренера попали в трендовую колею: в 2014-м в моде была схема с тремя оборонцами, через четыре года - с двумя. Все соперники сборной России действовали с дуэтом в центре. Нашей команде, игравшей по модулю 4-4-2, было очень удобно прессинговать чужую линию обороны, на которую выдвигались два форварда и крайние полузащитники.

Прессингом сборная России заставляла ошибаться и Саудовскую Аравию, и Египет. Тренерский штаб сборной не только сумел компенсировать отсутствие травмированных игроков, но и обернул ситуацию в свою пользу, подарив нам очередное подтверждение мысли, что наши недостатки могу запросто стать нашими же козырями.

Считается, что тренер должен наигрывать один игровой модуль, иметь основной состав и первых запасных. Забудьте про эти стереотипы! Реакция стоит на ступень выше. И Станислав Черчесов явил ее миру, что не каждый бы в сложившейся ситуации сумел сделать. Но мог ли бывший вратарь сплоховать в реакции на эпизод? Пять с плюсом, Станислав Саламович!