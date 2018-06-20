Суперзвезда российской сцены, лидер группы «Руки Вверх» и большой друг капитана сборной России Игоря Акинфеева Сергей Жуков смотрел матч с Египтом, параллельно отвечая на вопросы нашего корреспондента.

ДО ИГРЫ

- Так же, как и все, переживали за исход первого матча с Саудовской Аравией, или были спокойны, так как знали чуть больше, чем остальные болельщики?

- Вы преувеличиваете. Информации о команде у меня столько же, сколько у остальных болельщиков в нашей стране. Присутствие в составе моего лучшего друга, крестного моего ребенка, поверьте, не дает мне никаких преференций. С другой стороны, я знаю эмоциональное состояние самого Игоря, как он переживал и переживает. Человек с повязкой капитана, да еще, как говорится, больше забрало за всю страну – огромная ответственность.

- Пять забитых и ноль пропущенных мячей добавили спокойствия?

- Возможно, но никто не радовался словно мы стали чемпионами мира. Часть работы сделали и продолжили подготовку. Это же только начало. Оно получилось хорошим, настроение улучшилось, но все знают, что для выхода из группы надо выходить и удачно играть с Египтом.

- Вы сказали, что знаете не больше остальных. Выходит, в дни крупных турниров с Игорем особо не общаетесь?

- Сам футбол не обсуждаем, и это нормальное человеческое табу. Могу говорить только за себя. Мне просто всегда горько и обидно, когда защитники оставляют Игоря в очень сложных ситуациях, буквально на растерзание соперника. У нас же всегда так – выигрывает команда, а проигрывает вратарь. Когда доходит до такого, то понятно любому нужна поддержка. Акинфеев тоже человек и может расстроиться.

- А нефутбольные темы?

- Это, пожалуйста. Может прийти сообщение: «Ой, Серега. Сегодня ехали на стадион и по радио крутили «Чужие губы». Значит, все будет хорошо». Есть какие-то свои музыкальные штучки-приметы.

- Сегодня «Чужие губы» в автобусе сборной не звучали случайно?

- В такие дни я его не тереблю. После матча созвонимся.

- Кстати, на улицах Москвы сейчас «Чужие губы» иностранцы с удовольствием поют с нашими. С акцентом звучит достаточно весело.

- Забавно. Но я не в Москве, сам не слышал.

- А где будете смотреть?

- Практически в лесу. Весь день искал возможность как-то провести сюда Первый канал, по которому будут показывать матч. Слава богу, получилось.

ПЕРЕРЫВ

- И как в вашем лесу после нулевого первого тайма – тихо и спокойно?

- Дети кричат так, что дятлы улетают с насиженных мест.

- Понимают, что ваш друг – это тот самый дядя в перчатках из телевизора?

- Безусловно. Дочка Ника очень переживает за своего крестного. Закрывает глаза, говорит: «Уйду, не могу смотреть», когда какая-то опасная ситуация у ворот.

- А как-то помочь пытаются?

- Вопят: «Нееет» или «Давай!».

- Вы более спокойный болельщик?

- Мы с женой стараемся переживать с улыбкой, радостно. И ждем, что все-таки все будет хорошо.

- Обычные болельщики смотрят футбол ради голов, у вас, видимо, все по-другому?

- Давным-давно смотрим с двух ракурсов. И для нас нет плохого результата, если человек отыграл и закончил матч здоровым. Сами понимаете, сколько было историй. Взять памятный эпизод с Веллитоном. Когда ты сидишь у телевизора и не можешь ни чем помочь, это, конечно, страшно.

- Вы говорили, что часто ругаете защитников, но сегодня, тьфу-тьфу, все предельно сконцентрированы, под удары ложатся, на угловых внимательны?

- Вроде бы да, но палка-то о двух концах. Впереди теперь кого-то не хватает. Начали здорово, фейерверк атак, а после 15 минут египтяне, видимо, выдохнули и теперь всем ясно, как тяжело будет дальше.

- Да уж.

- Еще 45 минут валидола.

ПОСЛЕ МАТЧА

- Ну вроде как валидол не потребовался.

- Приятно видеть, как наши ребята довольные идут по полю, приятно видеть улыбающегося Игоря. Теперь вокруг команды единение, а еще недавно после восьми матчей без побед все записали сборную в лузеры. А вышло вот как. С Испанией и Португалией будет очень тяжело. Хотя сейчас вся страна скажет: «А кто его знает?».

- Вы наверняка близко к сердцу принимали все то, что лилось на наших футболистов до турнира. Теперь же можно и ответить хейтерам.

- Ходит же шутка про то, какой молодец Черчесов: восемь матчей усыплял бдительность, а теперь 5:0, 3:1. Давайте все-таки будем реалистами. Сегодня мы видим кусочки хорошей игры, нам есть, чем гордиться, но для успешного выступления в Лиге чемпионов и на уровне сборных надо много работать. Надо признать – не все у нас хорошо. Кричать: «Вау» сейчас глупо, хотя я сам очень рад. И слава богу, что у нас есть такой праздник.

- После прошлого чемпионата мира много говорили, что Акинфеев виноват в невыходе из группы – теперь те голы от Кореи и Алжира стали перевернутой страницей?

- Самое дурацкое, что любит наше общество – вешать ярлыки. «Дзюба – длинногий, Акинфеев через руки пропустил». Это настолько глупо. С каждым может случиться, Суарес вон вообще кусался. И что теперь? Он стал хуже игроком? Меньше миллионов людей в него верят? При ошибках поддержка должна идти от команды. Чем меньше ошибок допускает Игорь, тем, конечно, лучше, но без них не было бы Игоря Акинфеева – лучшего вратаря страны на долгие годы.

- Не тайна, что напишете ему сейчас?

- Просто напишу, что люблю его. Мы на самом деле родные люди, родственники. Сейчас спишемся с его родителями, с женой. Порадуемся, что еще один день без травм и повод для хорошего настроения. Не зря мы все верили. Сейчас по интернету гуляет картинка, которая мне очень нравится: идет матч сборной и весь телевизор в иконах. Это очень круто выражает русского человека. А когда чуть позже созвонимся с Игорьком скажу: «Давайте там всех обыгрываете и поехали уже на рыбалку».

- Акинфеев - авторитетный игрок, такие могут ставить музыку в раздевалке. Если до игры «Чужие губы» приносят удачу , то после игры включает ваши песни?

- Не интересовался. Но «Руки вверх» все слушают. Когда он мне звонит из автобуса пацаны вокруг все время говорят: «Серый, слышишь? Мы поем». Сашка Овечкин вон, когда Кубок Стэнли выиграл те же «Чужие губы» спел. Конечно, мне приятно.