Немного смущает общенародная эйфория по случаю выхода сборной России в плей-офф, пусть даже и досрочного. Народ, вопящий на улицах от счастья, будто согласен на то, чтобы команда на сем и остановила свой доблестный поход. Ибо подмечено и многократно проверено: ничто так не умаляет возможностей футбольной сборной России, как неумеренная похвала. И ничто не оказывает на нее столь питательного воздействия, как уничижительная критика. Чем мы с коллегами полтора года добросовестно и занимались.

Сейчас порицать особо не за что, но отметить достигнутый результат предлагаю в скромном формате: наша команда пока всего лишь доказала, что она сильнее (кроме побежденных экзотических представителей арабского футбола) сборной ЮАР. Только она в 2010-м не сдюжила дома выйти из группы, а все остальные, пользуясь определенными хозяйскими льготами при жеребьевке групп и составлении календаря, справлялись. В том числе американцы, корейцы, японцы.

И не надо вот этого пафосного: «впервые в истории». Ибо уж если российскую историю вспоминать, то накосячили мы в ней выше крыши. Бойкот игроками ЧМ-1994. «Цветы запоздалые» Олега Романцева на ЧМ-2002 и Фабио Капелло на ЧМ-2014. Оба к тому времени слишком много навыигрывали, каждый своего, чтобы придать сборной реальную силу.

А Станислав Черчесов – ух какой голодный до успеха. И он предложил команде вполне простую и доступную программу, без завихрений, свойственных его предшественникам. Что наша сборная делала на поле в двух успешных матчах? В советское время это называлось – работать с огоньком. Ну да – ответственно, ну да – энергично. И, что называется, один за всех и все за одного.

Вдобавок команде явно пошла на пользу известная непоколебимость Станислава Саламовича(помните реплику игрока «Амкара» Попова: «Ему все по барабану»?). Почувствуйте разницу с мильоном терзаний Леонида Слуцкого, черчесовского предшественника в сборной. Ну нет у нынешней сборной ни робости, ни трепета перед статусом ЧМ!

А теперь, с некоторым опозданием, - вошедшая уже у нас в традицию фактическая сторона выбранной темы. Давайте разобьем состав сборной России в матче с Египтом на условные категории.

Юрий Жирков и Александр Самедов – любимые игроки Черчесова, близкие к статусу незаменимых, и работают, очевидно, в полном взаимопонимании с тренером сборной.

Александр Головин, похоже, превращается в этакий вечный двигатель. Роман Зобнин – образец ответственности и волевого усилия.

Игорь Акинфеев – не обсуждается.

Наконец: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Юрий Газинский, Денис Черышев и Артем Дзюба .Шесть игроков – больше, чем полкоманды! – принимали самое минимальное участие в контрольных матчах на протяжении полутора лет. То есть: установки Черчесова им, можно сказать, пока внове.

И отсюда два актуальных соображения. Первое: контрольные матчи, в которых все на сборную косились с подозрением, имели ничтожное значение. Второе: в первых матчах под руководством Черчесова прежние его команды, как правило, брали с места в карьер. Ибо он умеет сразу так пустить ток, что достигается предельный накал. И новички в составе обеспечили линию высокого напряжения. Газинского, например, настолько вездесущим, пожалуй, не доводилось видеть никогда раньше.

И теперь только один вопрос: надолго ли сборной хватит этого тока с электростанции Черчесова сборной хватит?