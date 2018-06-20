- Никто изначально не верил в такой результат…

- Честно говоря, я думал, что ничья была бы хорошим результатом. Конечно, Египет - не Саудовская Аравия, но победа со счетом 5:0 в первом матче сыграла для ребят важную роль. Они поверили в себя, раскрепостились и поняли, что умеют играть в футбол. И еще, у Смолова не очень получалось, и Черчесов поставил Дзюбу, и он доказал правильность тренерского решения.

Ребята сыграли очень хороший матч. Отдельно хотел бы отметить Игнашевича – он всю оборону привел в порядок, ни одного прокола.

- Вы, как защитник, это тонко чувствуете.

- Конечно, он всю защиту организовал.

- Как Альберт Шестернев в ваше время.

- Можно и так сказать. Все очень здорово сыграли. Боление всей России придает игрокам дополнительный импульс. Нам точно придавало, и сейчас то же самое происходит. С каким настроем вышел Дзюба, как он сыграл!

И я всегда говорил про Месси или Салаха. Не надо их бояться – они в сборных играют не так, как в клубе. В клубах у них другие партнеры, а в сборных под них игра не подстроена.

- Сборная побежала, ноги легкие.

- Это говорит о том, что подготовка была правильная, и что физическая готовность у команды хорошая. Значит, в Австрии хорошо поработали. А теперь вся страна будет ждать победы с Уругваем, хотя матч и ничего не решает, но к хорошему привыкаешь быстро.

- Главное – не выставить второй состав, как это часто бывает на чемпионатах, когда команда решила задачу.

- Не будет никаких вторых составов. До игры с Уругваем пять дней, достаточно времени на отдых. Возможно, Жиркову дадут передохнуть, еще кому-то. Не более.

Я критиковал команду за игру, но ребята сыграли очень ярко. Восемь мячей на чемпионате мира забили, между прочим.

- Итог.

- Итог один – наша сборная из гадкого утенка превратилась в прекрасного лебедя и влюбила в себя всю страну.

- С большой долей вероятности в первом раунде плей-офф нас ждет Испания или Португалия. С кем нам лучше играть?

- Для нас лучше Португалия. Даже возьмем прошлогодний Кубок Конфедерации. Мы проиграли 0:1, но у португальцев не было преимущества в этом матче. Да, там Рональду, но против нас он не будет играть так, как против испанцев.