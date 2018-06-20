Денис Черышев: Постараемся, чтобы Россия и дальше радовалась

– Не знаю, почему у меня так получается на этом турнире. Не могу объяснить. Очень доволен, что все так выходит. Славу богу, что все здоровы. Я здоров, могу играть. Надо продолжать в том же духе.

– Стоит ли теперь цель бороться за первое место в группе?

– Мы должны так же продолжать тренироваться, работать и играть. Думать только о победе. Ничего другое нас не может устраивать.

– А дальше о чем можно думать?

– Нам надо думать только о следующей игре. Просто надо спокойно ко всему относиться. Мы достигли первой цели, надо дальше работать. Посмотрим, что будет.

– Что думаете о следующей игре?

– С Уругваем будем выходить играть на победу. Ничего другого в голове не может крутиться.

– Хотели бы в 1/8 финала с Испанией встретиться?

– В плей-офф все соперники будут трудные. Посмотрим, кто попадется.

– Начо уже не поздравил вас с сегодняшним голом?

– Не знаю. Я телефон даже не смотрел.

– Представляете, что сейчас в стране происходит?

– Пока нет, только со стадиона выходим. Постараемся, чтобы страна и дальше радовалась.

Александр Самедов: Салаха не было видно – это наша заслуга

– Завтра спокойно сядем на базе и посмотрим Уругвай и что творится в других группах. А пока наслаждаемся турниром, – признался Александр Самедов.

– Сколько уведомлений пришло вам на телефон: больше ста?

– Очень много. Больше!

– Это была простая победа?

– Египет – хорошая команда, там есть суперзвезда, им надо было играть в открытый футбол, мы этим воспользовались.

– О суперзвезде. Салаха вообще видно было на поле?

– Думаю, заслуга наша, что его не было видно.

– Персонально против него никто не играл?

– Нет, Юра Жирков, опорники – все передвигались. Командой мы сыграли неплохо.

– Салах нашел шанс, заработал пенальти. Это был бесспорный 11-метровый?

– Это же система VAR, нет смысла оспаривать что-то.



– Этот эпизод не выбил из колеи?

– Нет, мы успокоились: решили, что подержим мяч, поспокойнее сыграем. Никакой истерики.



– Салах играл на краю и почти не отходил назад.

– Да, он справа играл и не возвращался назад. Из-за этого у нас было преимущество на левом фланге, и мы этим пользовались.



– Первый гол – везение. Но оно помогло раскрепоститься, заиграть?

– Да, повезло. Но я думаю, что мы наиграли на гол – потому что были лучше.

Марио Фернандес: Россию поздравляет весь мир!

– Я рад, что мне удалось помочь сборной России, – начал Марио Фернандес. – Теперь я действительно счастлив. Нас все поздравляют, весь мир! Мы проделали настоящую командную работу.



– Вы ведь пробовались в сборной Бразилии. Когда-то не подошли, а сейчас «селесао» не хватает правого латераля…

– Я не согласен с вами. Я смотрел матч Бразилия – Швейцария и считаю, что игравший на правом фланге Данило выступил отлично. Позиция правого защитника – точно не проблемная для «селесао». Он один из лучших на своей позиции, на него можно рассчитывать.

– Испания или Португалия: с кем бы вы хотели сыграть в 1/8 финала?

– Мы не должны выбирать. Кто бы нам ни выпал, это будет сложный матч. Простых на чемпионате мира не бывает. У каждого из участников чемпионата мира такой высокий уровень, что выбирать себе соперника попроще совершенно не приходится.