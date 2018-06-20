– Как прокомментируете победу?

– Все просто: нам надо было выиграть, чтобы решить свои задачи. Египтянам тоже надо было побеждать. Однако не каждый раз Египет справляется со словом «надо», так как не всегда получается играть первым номером. У нас тоже были кое-какие проблемы перед встречей. Было не ясно, сможет ли Жирков продолжить матч или нет. Но я дал добро, и он сегодня смотрелся прекрасно

– Сегодняшний день – самый счастливый день в вашей жизни?

– Надеюсь, самый счастливый день еще впереди.

– Почему не всегда получалось завершать атаки?

– Самое главное – мы сделали так, как и задумывали: в один момент соперник не добежит, потом ошибется. И чем дольше игра длится, тем больше шансов на то, что процент осечек египтян будет выше. Так и случилось, они стали нервничать, и мы этим воспользовались. Игра мне понравилась. Не знаю, был ли пенальти. Но раз арбитр принял решение, значит, наверное, был.

– Почему в старте вышел Дзюба, а не Смолов. Теперь Артем – первый номер в команде?

– Первый номер у нас Акинфеев. Что касается Дзюбы, то мы специально вывели его в старте, под египтян. У них высокорослые защитники, а раз так, то против них должен играть высокий, габаритный форвард, коим является Дзюба. К тому же, он в прекрасной форме, что доказал двумя последним матчам.

А так, у нас нет основных или запасных. Вы прекрасно видели, насколько живая была наша скамейка. Вышли и Кудряшов с Кузяевым. А в следующей игре увидим еще кого-нибудь. Если бы, не дай Бог, Головин получил желтую, в игре с Уругваем мы бы его не увидели. То же самое и с Жирковым. Как я уже сказал, было не ясно до конца, сможет ли он принять участие.

– Вас самого не удивляет, что в контрольных играх было столько проблем, а теперь они исчезли. Почему так?

– Мы не любим слово «проблема». У меня есть четкое понимание, в какую сторону должна двигаться национальная команда. Я учел ошибки еще с Кубка конфедераций. А проблем у нас нет, не было и не будет

– Какая задача стоит на максимуме?

– Прилететь в Новогорск, выспаться, провести тренировку, еще раз выспаться, а дальше посмотрим. Будем двигаться от матча к матчу

– Вопрос по допингу Камболова…

– У нас пресс-конференция, которая касается матча, это к игре не относится.

– Считаете ли вы что Россия станет чемпионом? Вы уже забили 8 мячей…

– Если бы в регламенте было записано: «8 мячей – и вы чемпионы», то да, мы бы ими стали.

– Что скажете о египетской сборной, она вас шокировала или удивила?

– Шокировала или удивила – сами ответьте на этот вопрос. Мы проанализировали египтян. Чемпионат мира одно – контрольные игры другое. Большую пищу для размышлений нам дала их встреча с Уругваем. И исходя из этого, мы построили план на матч. Если бы нам довелось играть с ними в первом матче, возможно, было чуть сложнее. А вообще пусть оценивает Купер. Я могу говорить о своей команде, мой коллектив меня порадовал, тактической дисциплиной, прежде всего.

– Игнашевич – один из немногих, кто родился в СССР…

– Мы все вышли из СССР. А те, кто родились после 92-года, являются последователями своих родителей, так что СССР и Россия связаны тесно. Игнашевич готов, и он приносит большую пользу команде. Нам вовремя удалось его позвать, и его опыт очень ценен для нас

– Что все–таки с Жирковым?

– У него до игры была боль в голеностопе, и я заменил его из-за того, что боль по ходу матча стала усиливаться. У Жиркова больше шансов появиться в следующей игре, чем у того же Дзагоева. По Алану более ясная информация будет завтра.

– Матч с Уругваем не решает ничего для нас. Насколько мы должны серьезно отнестись к этой встрече, дадите ли вы отдохнуть некоторым основным игрокам?

– На чемпионате мира отдыха не может быть. Главное – чтобы все были готовы. Посмотрим на состояние футболистов, я решу, кто будет играть с уругвайцами, а кто нет. Уругвай – команда совершенно другого уровня. Нам надо подбирать под них тактику, отсюда и ясно будет какие игроки выйдут в стартовом составе.