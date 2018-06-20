«Сын безумно счастлив»

– Мы безумно счастливы, это исторический момент для всех, – начал Дзюба. – Мы говорили перед игрой с ребятами, что нужен один шаг, чтобы сделать историю. Спасибо огромное стране, болельщикам. Мы после первой игры видели, как на больших экранах люди переживали, кричали, это добавляло мотивации. Мы провели непростой, динамичный мяч, была вязкая борьба по всему полю. Ключ к успеху – мы не проиграли ни сантиметра. Удача повернулась к нам, заслуженно победили. Сдержали Салаха и всю атаку.

– Когда узнали, что сыграете?

– За два дня меня начали наигрывать, но я не был до конца уверен. Ждал с нетерпением установку.

– Вам будет удобнее играть со следующим соперником?

– Уругвай с Египтом также играл, это современный футбол. Все научились играть, обороняться. Мы все счастливы. Небольшая наглость, но мы хотим бороться за первое место в группе. Если мы навяжем борьбу на каждом участке поле, будем единым целым... Мы боролись до конца, это ключ к успеху. Уругвайцы такие же люди, как Салах сегодня. Будет интересно проверить свои силы.

Дальше еще будут сильнее соперники. У нас соперники по нарастающей: хорошая Саудовская Аравия, еще лучше Египет, еще лучше Уругвай. Дальше будет космос. Через игры мы начинаем понимать, какие скорости нас ждут. Но давайте пока просто порадуемся!

– Как ваш сын отреагировал?

– Он безумно счастлив! Он хотел играть. Я сказал ему: папа немножко устал. Поиграем потом.

– Рады за Черышева, который получил второй раз приз лучшему игроку матча?

– Мы 23 брата. Его победа, наша победа. Мы все счастливы. Денис заслуживает, как и любой игрок. Мы победили за счет того, что были командой.

– Вы праздновали в раздевалке?

– Нет, мы ждали ребят с допинг-контроля, обсуждали. Это был исторический матч, но надо двигаться дальше.

– Как удалось стать настолько лучше по сравнению с товарищескими матчами?

– Есть контрольные – тренер любит это слово – матчи, а есть официальные. Нас готовили выйти на пик именно в это время. Плюс эмоции от официальных матчей совсем другие. Это не передать ничем. Атмосфера такая... Мы в шоке! Поддержка невероятная. Это фантастика. Мы счастливые люди. Мы с детства мечтали о таком. 23 счастливчика, которые смогли попасть в сборную. Мы хотим дальше!

«Хотим занять первое место»

– 32 года сборная не выходила в плей-офф чемпионата мира. Есть ощущение исторического достижения?

– Конечно. Перед игрой говорили, что этот исторический шаг нужно сделать обязательно. Мы всю жизнь к этому стремились и мечтали. Если не на домашнем турнире, то где еще? У нас прекрасные стадионы, прекрасная атмосфера. Мы готовились, пахали все это время, не погладая рук. Определенная удача, что вся страна нас поддерживает. Такая атмосфера во всех городах: огромные экраны, столько положительной энергии. Мы безумно счастливы.

– Если бы вам за неделю до турнира сказали, что сборная будет забивать в среднем по четыре гола за игру, а вы бы забивали в каждой игре – что бы сказали?

– Мы верили в это. Может, не думали, что так получится, но да, мы верили в успех. Мы хотели выиграть. Поэтому и раздражало, когда было слишком много критики. Мы безумно счастливы. Давайте сейчас думать о позитиве. В стране праздник, и мы безумно горды, что подарили его людям.

– Как теперь будете теперь смотреть матчи Испании и Португалии?

– С удовольствием. Это потрясающие команды. Мы сейчас не о них думаем, а об Уругвае.

– Почему Черчесову решили честь отдавать? Вы раз десять так делали, он не реагировал.

– Да он все видел. Вид не подавал. После первого гола когда я на эмоциях кричал, что должен быть на поле, он понял меня. И я отблагодарил его за то, что он поверил в меня и поставил в состав.

– Черчесов разозлил вас?

– Саламыч тогда пошутил, что Дзюба у нас в сборной в аренде. Многие считали, что в аренде я злее. Сейчас я злой. Всегда хочу большего. Безумно счастлив, что мы выиграли.

– Два года назад запустили тему про сборную про «мы говно». Сейчас это так?

– Это вы запустили тему. Викторович (Леонид Слуцкий – Прим.ред.) сказал так в другом подтексте. Он еще круто комментирует. Он лучший.

– На 1/8 финала у вас достаточно сил?

– Все в равных условиях, мы готовы физически хорошо. Мы еще группу не закончили. Давайте мыслить позитивно.