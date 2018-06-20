Игнашевич и Кутепов разобрались с Мохсеном

Чтобы претендовать на выход из группы, Египту требовалось побеждать хозяев мундиаля. С данной мыслью команда Эктора Купера и играла. Даже, когда мяча у нее не было. При обороне в высоких позициях оставались Марван Мохсен и Мохаммед Салах. Первый крепок и хорошо цепляется за мяч, второй резв. Чем не идеальная пара для контратак?

Но у двух египетских форвардов в быстрых выпадах не получилось ничего. Потому что на приеме мяча Мохсена, на которого «фараоны» традиционно играли длинными передачами, накрывал либо Кутепов, либо Игнашевич. Из 17 единоборств с форвардом защитник «Спартака» выиграл 10, показатель игрока ЦСКА - 5 удачных из 7. До Салаха доходили единичные контратаки.

Два наших защитника отработали на славу весь матч. Из 19 единоборств Кутепов выиграл 13 (68%), Игнашевич преуспел в 11 дуэлях из 13 (85%). Сергей трижды вступал в отбор - все попытки были успешны. Илья преуспел в единственном эпизоде. На двоих оборонцы совершили 14 перехватов - 9 и 5 соответственно.

Головин - мастер подборов

На своей половине поля Египет оборонялся ввосьмером. В современном футболе данная затея авантюрна. «Фараоны» потерпели поражения в рулетке: первый гол в матче был забит после выигранного подбора Зобниным, в результате которого полузащитник нанес удар. Один из форвардов мог бы ему помешать, но оба находились в высоких позициях.

За игру Зобнин совершил 11 подборов, 5 из них - на чужой половине поля. Примерно схожие показатели у его партнера по центру поля Юрия Газинского: 8 и 6.

Больше всех пользы на открытом пространстве извлек Александр Головин - 11 подборов, 10 из которых на чужой территории! Египет недооценил Россию и переоценил себя, дав противнику свободу. А ведь Саудовская Аравия намекнула, что не стоит с русскими парнями заигрывать!

Дзюба - король борьбы и штрафной площадки

Станислав Черчесов разбудил зверя. То есть Артема Дзюбу. Томя форварда на скамейке запасных в предыдущих встречах (официальной с арабами и контрольных), тренер сделал все, чтобы Дзюба разозлился. А в таком состоянии Артем наиболее опасен.

Нападающий стал вторым футболистом сборной России по ТТД - 93. Редкая история для форварда. Больше совершил только Роман Зобнин - 103. Но Артем был замен на 79-й минуте, тогда как хавбек доиграл до финального свистка. Без замены Дзюба стал бы лучшим.

Артем дал сборной России сохранность мяча. Из 28 его передач 23 стали точными (82%). При этом 26 пасов были конструктивными - направлены товарищам, которые находились в более привлекательных позициях.

Нападающий сохранял мяч не только внизу. За игру спортсмен поучаствовал в 29 верховых единоборствах и выиграл 17 из них (59%). Дзюба распахнул для сборной России опцию длинных передач вперед. Смолов при них не столь продуктивен. В игре с Саудовской Аравией форвард «Краснодара» преуспел лишь в одном верховом единоборстве из 7!

Но есть гораздо более говорящая о полезности Дзюбы статистика - Артем поучаствовал в трех голах! Первая голевая атака началась подачей на Артема, при второй комбинации он сначала зацепился за мяч, позволив команде закрепиться на чужой половине поля, а в завершающей стадии сковал двух защитников, чем воспользовался Денис Черышев, третий эпизод нападающий решил сам.

Дзюба принес пользу сборной России в штрафной площадке. Федор Смолов этого команде в предыдущих играх не давал. Артем же всю весну практиковался покорять чужие площадки. Спасибо Миорагу Божовичу за возможность!

Черышев вновь забил. Опять заслуженно

Дубль в первом матче чемпионата мира, один гол во втором - Денис Черышев закрепился в качестве лучшего снайпера нашей сборной.

В обеих встреча футболист «Вильярреала» чаще других отечественных футболистов угрожал чужим воротам - три и четыре раза соответственно. Поэтому его голы закономерны: кто ищет путь в сетку для мяча, тот его находит.

Денис уничтожает соперников за счет техники и скоростных данных. Египту сын Дмитрия забил, рванув в свободную зону под пасом Фернандеса и технично пробив в створ. Там, где другие могли вложить в удар всю силу, воспитанник испанского футбола проявил хладнокровие.

Жирков и Игнашевич разобрались с Салахом

Команде Станислава Черчесова удалось навязать борьбу Мо Салаху при позиционной обороне. И преуспеть в ней. Из 13 единоборств футболист «Ливерпуля» выиграл лишь 4!

Обычно Салах смещался к воротам с правого фланга. В таких случаях его встречал Юрий Жирков, а страховал Сергей Игнашевич. Левый защитник выиграл три единоборства из четырех, а центральный три из трех.

Проявить себя Мо смог в центральной части поля - Роман Зобнин неосторожно его зацепил, пострадавший реализовал пенальти.

Салах вернулся и забил. Но его гола мало, чтобы преуспеть в игре со сборной России. Звучит невероятно, но это так. Еще полгода назад в подобный сценарий было невозможно поверить. Но в жизни все способно измениться за очень короткий отрезок времени. Спасибо футболистам и тренерского штабу нашей команды, что напомнили!

Статистика: Instat.