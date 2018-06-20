Незадолго до матча в метро встречались футболки исключительно российской сборной сине-бело-красные флаги. Только на «Площади Восстания» стали слышны громкие кричалки египетских фанатов о Мохамеде Салахе. Ответом поклонников команды-хозяйки чемпионата мира стало троекратное «Россия!»

В такой ситуации понимаешь – началась война. Только тут все улыбаются, делают фото друг с другом, машут флагами, а главные оружие – дудки и фанатские песни. Вот, например, счастливый фараон, завоевавший одну из кафешек на Невском проспекте.



Фото: "Советский спорт в Санкт-Петербурге"

Теплая и дружелюбная египетская фан-зона расположилась на Университетской набережной. Вход сюда свободный, поэтому посмотреть футбол в компании веселых египтян может каждый. Здесь куча пуфиков, бары, закусочные лавки, а во время перерывов можно поиграть в аэрохоккей или футбол на PlayStation. Весь этот египетский оазис по периметру украшают портреты звезд сборной.

На площадку пришли не только болельщики, прибывшие в Петербург специально к чемпионату мира. Один египтянин приехал в Россию учиться на врача. Он грустно сказал, что билетов на стадион достать не смог, поэтому игру пришлось смотреть здесь. Говоря о российской команде, парень отметил, что на роль Салаха лучше всего подходит Федор Смолов. Еще вспомнил Игоря Акинфеева и сказал, что он очень знаменитый.

Египетскую футбольную мессию Салаха в стартовом составе фанаты встречали бурно. Громче, пожалуй, было только на самом стадионе «Санкт-Петербург». Но дальше кричали немного. Российские болельщики оживлялись во время подач на Дзюбу, а египтяне – когда мяч оказывался у их главной звезды. Первый гол быстро завел половину публики, болеющую за Россию. Египтяне держались молча. Понятно, вроде бы и забили, а вроде бы и в свои. Хозяева фан-зоны нервно притаились в ожидании реванша. Когда забили второй гол, фанаты сборной России стали куда откровенней показывать, кто тут главный. Рядом со мной в счастье запрыгал один старичок. Потом он спросил, кому наши парни забили.

После гола Дзюбы многие египтяне надели куртки и пошли домой. За ними, разочарованно смотря вниз, побежали их женщины. Россияне начали уверенно завоевывать египетскую фан-зону. Дальнейшие атаки фараонов уже не сопровождались громкими криками и вздохами, а болельщики хозяев хлопали при каждом удачном действии футболистов сборной. Гол Салаха с пенальти немного порадовал фанатов из Египта. Да и наши не особо расстроились: не по-русски как-то гостей с пустыми руками отпускать.

Каждого игрока сборной России во время замены провожали, как героя. Египтяне же игру досматривали без эмоций.

– Мы расстроены, но Россия – очень сильная команда, гораздо сильнее Египта, – призналась одна египетская пара. – Однако шансов выиграть чемпионат мира у вас, к сожалению, нет.

– Россия, конечно, не слабейшая команда турнира, как посчитала ФИФА, - сказал еще один расстроенный болельщик из Египта. – У вас есть очень хорошие игроки, меня лично впечатлил Черышев. Мы много ошибались в течение 10 минут, которые все и решили, но это футбол.

Группа российских болельщиков призналась, что до первого матча, как и большинство поклонников, в сборную не верила. Их очень порадовала игра Головина, которого парни считают безоговорочным лидером сборной.

По-человечески жалко было смотреть на грустных египтян в их фан-зоне, но футбол есть футбол. И сейчас сборная России играет в него круто.