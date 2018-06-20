Вторая победа сборной России на чемпионате мира вызвала в зарубежной прессе куда меньший резонанс, чем стартовые 5:0 с Саудовской Аравией.

AS

«Россия против логики»

Шума в мировой прессе после победы подопечных Черчесова над Египтом значительно меньше, чем в первый день турнира, когда была повержена Саудовская Аравия. И дело тут вовсе не в том, что счет оказался не таким крупным. Просто теперь, когда в борьбу включились все 32 участника, каждый больше думает о своих перспективах, очках и соперниках.

Так, испанская Marca обошла победу сборной России стороной. Зато ее главный конкурент AS вышел с громким заголовком: «Россия против логики». В этом материале автор перечисляет все невзгоды нашей национальной команды от травм до слабых контрольных матчей, а затем описывает оба сыгранных ею на чемпионате мира матча, попутно обращая внимание на то, что в первой встрече команда заиграла после «революции», вызванной травмой Дзагоева и появлением Черышева. Также он отмечает в игре нашей команды Романа Зобнина, который в матче против Египта был «вездесущим», и Александра Головина, выигравшего все единоборства.

«Комфортная победа над Египтом со счетом 3:1 очень хорошо дает понять, на что способна российская команда. Она практически обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира, чего не случалось со времен СССР, представ компактной командой, оборонительные редуты которой сложно пройти. Фанаты праздновали на улицах Москвы так, словно это был титул чемпионов мира. Это не так, но мир футбола не должен пренебрегать Россией, потому что на домашнем чемпионате мира она бросает вызов логике».

La Gazzetta dello Sport

«Хозяева фактически квалифицировались в 1/8 финала, минуя звезду «Ливерпуля»

Итальянцы также не стали уделять нашей победе много времени и места. Достаточно и краткого отчета.

«После пяти безответных голов в ворота Саудовской Аравии Россия обыграла Египет и практически гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира. С шестью очками и разницей мячей +7 после двух туров сборная Черчесова встретится с Уругваем, имея солидный запас прочности. Все идет к тому, что в понедельник в Самаре местные болельщики отпразднуют первый с момента образования Российской Федерации подобный успех».

Kicker

«Мы хотели победить»: Россия вспоминает 1986 год

А вот немецкие журналисты пытаются осмыслить шесть очков сборной России в двух стартовых турах и фантастическую для нее разницу мячей 8-1.

«15 градусов тепла, дождь и облачное небо над Санкт-Петербургом, самым северным мегаполисом в мире. Звучит скорее как тоскливый день и совсем не похоже на вечеринку, которая как лесной пожар распространилась до Красной площади в Москве. Но именно это и произошло во вторник вечером: в присутствии 60 тысяч болельщиков на стоившем почти 1 млрд евро стадионе на Крестовском острове сборная России показала шоу и совершенно заслуженно обыграла Египет со счетом 3:1».

Также автор вспоминает, что в последний раз отечественной команде давалась такая результативность в далеком 1986 году, когда на ЧМ в Мексике сборная СССР выиграла свою группу с разницей мячей 9-1 (а в 1/8 финала она уступила в дополнительное время Бельгии (3:4) и покинула турнир) и командный дух. «В этот вечер каждый российский футболист выложился на 150%», - подчеркнул он.

Daily mail

«Салах вернулся после травмы, чтобы вместе с Египтом вылететь с Кубка мира под натиском безудержной России, а не выйти в плей-офф», - гласит заголовок известного английского издания.

Британское издание отдает должное сборной России за ее игровую страсть и отмечает, что подобного старта от нее не ожидали даже собственные болельщики. Ну, и конечно, упоминают Путина.

«Сборная России убаюкала всех ложным чувством безопасности, в которую, кажется, верила и сама. Не только весь остальной мир опасался, что хозяева вылетят после группового этапа и убьют настроение. Местные болельщики, в том числе Владимир Путин, нервничали из-за неуверенности в своей команде. Как иначе объяснить, что ему помешала посетить матч в родном Санкт-Петербурге встреча с Александром Лукашенко?».

Daily Telegraph

Вообще нелюбовь британских СМИ к России сочится из каждого репортажа и сообщения. Во всяком случае, из тех, где упоминается наша страна. И если в тексте нет Путина, значит, там наверняка найдется место для Кадырова.

«Восемь голов в двух матчах предотвратили провал России, потратившей на чемпионат мира десятки миллионов долларов только для того, чтобы вылететь после группового этапа. Тем временем Мохамед Салах был под давлением из-за проблем с травмированным плечом и неловкой встречи с чеченским боевиком».

И все же англичане отдают должное сильному выступлению российской команды. Пусть и делают это в своем неизменном стиле.

«Эти российские футболисты в значительной степени равны и неразличимы. Советская система гордилась бы этой механической командой. Как будто их тренировка прекращается после бега и перепаса (с этим у команды все хорошо), чтобы избавить игроков от таких тонкостей игры, как изобретательность и видение поля. Денис Черышев был среди них лучшим. Их энергичность и дисциплинированность должны быть признаны. Не то чтобы у них в этом отношении большой выбор».

Spiegel

«Прости, Россия – мы ошибались»

Самая неожиданная реакция на победу сборной России – извинение. Немецкое издание перед чемпионатом мира отводило нашей команде роль аутсайдера и после двух ярких побед сочло нужным признать свою неправоту. «Мы недооценили хозяев и должны это исправить».

Автор заметки выделяет два тезиса. Первый заключается в том, что сборная России играет более красиво, чем другие участники чемпионата мира. Второй – второй тур группового этапа будет ярке и интереснее, потому что в первом команды не хотели рисковать, а теперь вынуждены делать. «В 16 матчах первого тура было забито 38 мячей, из них 9 – с пенальти. В первом туре почти все матчи были «цепкими». Однако теперь перед потерявшими очки стоит задача забивать, чтобы не допустить досрочного вылета с турнира», - обращает внимание автор.