- Возникли ли у вас вопросы по стартовому составу? Может, не хватало Миранчука?

- Нет. Состав нормальный. Хорошо, что был включен Дзюба. Я хотел этого. Но сначала хочу поздравить ребят. Первое, с победой над Египтом. И второе, с выходом в плей-офф. Они молодцы. Провели два великолепных матча.

Я обычно критикую, но пришло время хвалить. И от всей души я их поздравляю. Не знаю, что будет дальше, но команда бегала и играла с азартом. Выложилась полностью. Был коллектив, который сделал работу на пятерку вместе с тренерским штабом. Они уже принесли большой праздник всем болельщикам футбола.

Если с таким желанием и настроением они продолжает играть, и в плей-офф могут быть сюрпризы от них.

- Как на счет сюрприза в матче россиян с Уругваем?

- С Уругваем мы будем играть товарищескую игру и это даже хорошо. Почему? Пускай те ребята, которые сидели на лавочке выйдут и постараются не ударить лицом в грязь. Это все-таки не проходной турнир, хотелось бы чтобы были задействованы как можно больше игроков. Нужно использовать все ресурсы.

Мы выходим на Португалию или Испанию. Поэтому без разницы, какое место мы займем в группе — первое или второе. Основную работу команда сделала.

У меня были опасения, что Египет даст бой. Салах сыграл хорошо, но он не в порядке. Он не натренирован и все еще хватается за руку. Я видел его движения — он не особо лез в гущу. Но все равно — мастер, а Египет ниже классом.

Мы сделали большое дело, выйдя в плей-офф. Было много разговоров, что мы можем не выйдет. В итоге забили восемь мячей и пропустили один. Найдите мне еще одну команду с такими показателями. Нет и близко. И по игре мы пока смотримся лучше все. Даже бразильцев и немцев. Этого дорогого стоит. И не важно какие были соперники.

- Станислава Черчесова много критиковали. Но задачу сборная России решила. Стоит с ним продлить контракт?

- Я критиковал его по делу и не я один. Все обязаны были критиковать, если они что-то в футболе понимают. Было тошно смотреть на то, что происходило с нашей сборной перед чемпионатом мира. Это правда. Как можно было молчать? И я считаю, что был тогда прав. Я критиковал и призывал сделать выводы. Выводы сделаны. Игроки все порадовали. Теперь главная задача — как выступить в первом матче в плей-офф. Сборная России сама себе задала планку и она — высокая.

Играть можно со всем командами. Главное отдаваться игре полностью, как это было сделано в двух матчах. Это поощряется. И футбольный бог поощрил нас восемью голами.

- Про Александра Головина после первой игры много говорилось. Что он лидер и так далее. Не слишком ли много авансов?

- Если про него говорить серьезно, у Головина слишком много лишних движений. Очень много. Я сужу не игре в сборной России, а по уровню «Ювентуса». Александр слишком дерганный. Впечатление, что он не рассчитывает свои действия. Здоровья много, парень быстрый, но не управляет своим организмом. Ему надо задуматься на тем, как вести себя на подступах штрафной. Много лишней работы и на концовку не хватает движения. На мой взгляд этого делать нельзя, но может у него такая тактика. Такой подход. Его так учили и не мне его переучивать.