- Долго не могли уснуть после победы нашей сборной?

- Моментально уснул. Спокойствие позволило быстренько заснуть.

- То есть вы спокойно восприняли победу над Египтом?

- Просто я не эмоционально смотрел матч. Не верил, что наша сборная сможет обыграть этого соперника из-за результатов, которые она показывала в товарищеских матчах перед чемпионатом мира.

- Но мы разгромили Саудовскую Аравию в первой игре. Разве это не вселило оптимизм?

- Ну, это вообще бешенная заслуга. Разгромили Саудовскую Аравию и обыграли Египет! Теперь десять лет будем только об этом и говорить.

- Все перед матчем опасались Мохамеда Салаха. Кроме пенальти, он вам чем-то запомнился?

- Салах давно уже сидит в головах всех футбольных экспертов мира и еще долго там будет сидеть. Намного дольше, чем результат нашей сборной на этом чемпионате мира.

- Но он в этой игре особенно ничего не показал.

- Но забил же. Всем бы нашим игрокам добиться такого результата, которого добился Салах.

- В первом тайме у нас особо и моментов не было, а потом голы посыпались. Чем это можно объяснить?

- Рикошет помог забить первый мяч. После этого мы более-менее расслабились. Наверное, успокоились - и дело пошло. Команда выиграла, вышла в плей-офф.

- В двух матчах на счету нашей сборной восемь мячей…

- Вот забьют испанцам или португальцам больше трех мячей – тогда будем разговаривать.

- Денис Черышев снова отличился. Все обсуждают, сможет ли он побороться с Криштиану Роналду за звание лучшего бомбардира чемпионата мира.

- Трудно сказать. Не знаю. Но то, что он забивает – это хорошо. Молодец! А вообще по матчу трудно выделить кого-то одного. Ребята все вместе сделали дело. Отмечу всю команду.

- Чего вы теперь ждете от сборной России?

- Все болельщики ждут продолжения, но я не оптимист. Я им не был и до чемпионата мира. Для меня сюрприз, то, что сделала наша команда. Не думал, что она выйдет в плей-офф. Там нас будет ждать либо Португалия, либо Испания. Наверное, по итогам этого матча можно будет сделать какие-то выводы, хотя нам еще предстоит играть с Уругваем. Но это будет уже формальная встреча.

- На кого предпочтительнее попасть в 1/8 финала?

- Без разницы.

- Мы сможем побороться за победу на этом чемпионате мира?

- Проще выиграть джекпот в лотерею, чем нашей сборной - стать чемпионом.