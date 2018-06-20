Кафельников: Теперь 10 лет будем говорить о победах над Аравией и Египтом
Российский теннисист Евгений Кафельников — об успехах сборной России на ЧМ-2018.
- Долго не могли уснуть после победы нашей сборной?
- Моментально уснул. Спокойствие позволило быстренько заснуть.
- То есть вы спокойно восприняли победу над Египтом?
- Просто я не эмоционально смотрел матч. Не верил, что наша сборная сможет обыграть этого соперника из-за результатов, которые она показывала в товарищеских матчах перед чемпионатом мира.
- Но мы разгромили Саудовскую Аравию в первой игре. Разве это не вселило оптимизм?
- Ну, это вообще бешенная заслуга. Разгромили Саудовскую Аравию и обыграли Египет! Теперь десять лет будем только об этом и говорить.
- Все перед матчем опасались Мохамеда Салаха. Кроме пенальти, он вам чем-то запомнился?
- Салах давно уже сидит в головах всех футбольных экспертов мира и еще долго там будет сидеть. Намного дольше, чем результат нашей сборной на этом чемпионате мира.
- Но он в этой игре особенно ничего не показал.
- Но забил же. Всем бы нашим игрокам добиться такого результата, которого добился Салах.
- В первом тайме у нас особо и моментов не было, а потом голы посыпались. Чем это можно объяснить?
- Рикошет помог забить первый мяч. После этого мы более-менее расслабились. Наверное, успокоились - и дело пошло. Команда выиграла, вышла в плей-офф.
- В двух матчах на счету нашей сборной восемь мячей…
- Вот забьют испанцам или португальцам больше трех мячей – тогда будем разговаривать.
- Денис Черышев снова отличился. Все обсуждают, сможет ли он побороться с Криштиану Роналду за звание лучшего бомбардира чемпионата мира.
- Трудно сказать. Не знаю. Но то, что он забивает – это хорошо. Молодец! А вообще по матчу трудно выделить кого-то одного. Ребята все вместе сделали дело. Отмечу всю команду.
- Чего вы теперь ждете от сборной России?
- Все болельщики ждут продолжения, но я не оптимист. Я им не был и до чемпионата мира. Для меня сюрприз, то, что сделала наша команда. Не думал, что она выйдет в плей-офф. Там нас будет ждать либо Португалия, либо Испания. Наверное, по итогам этого матча можно будет сделать какие-то выводы, хотя нам еще предстоит играть с Уругваем. Но это будет уже формальная встреча.
- На кого предпочтительнее попасть в 1/8 финала?
- Без разницы.
- Мы сможем побороться за победу на этом чемпионате мира?
- Проще выиграть джекпот в лотерею, чем нашей сборной - стать чемпионом.