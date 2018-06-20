«Так мотивировать Дзюбу! Спасибо Манчини». Пользователи соцсетей о матче России
После матча с Египтом социальные сети стали первым местом, где начали отмечать победу.
«Советский спорт» собрал самые яркие твиты о победе сборной России над Египтом (3:1).
Друзья! Ну не утверждайте пожалуйста,что это первый выход России в 1/8 финала за 32 года. В 1986 году была другая страна,которая называлась Советский Союз😉— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) June 20, 2018
Москва. 1:23. Кайф. 🇷🇺 pic.twitter.com/yCgHA9Dci1— Nobel Arustamyan (@ANobelito) June 19, 2018
С победой, вы капитальные красавчики!— ⚽Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) June 19, 2018
⚽ 🇷🇺#РоссияЕгипет #ЧМ2018 #WorldCup
И спать пора, и никак не уснуть— ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) June 19, 2018
Станислав Черчесов позвонил Путину и поздравил его с победой.— Василий Уткин (@radioutkin) June 20, 2018
Так, кто там у нас в полуфинале? Аргентина? Франция? Бразилы?— Юрий Дудь (@yurydud) June 19, 2018
Точнее @VStognienko не скажешь - «душа всколыхнулась вместе с сеткой». Трижды. Володя, спасибо за работу. Всех с победой, ура!— Роман Скворцов (@romanskvortsov) June 19, 2018
Где-то плачет Хайо Зеппельт! ;)— Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) June 19, 2018
У нас во дворе гол в очко всегда был за два. Черышев - лучший бомбардир чемпионата!— Александр Шмурнов (@AShmurnov) June 19, 2018
В центре просто пипец! Все гуляют, как будто мы выиграли чемпионат мира— Руслан Абушкин (@abushkin) June 19, 2018
Друзья, если вам искренне хочется сейчас написать что-то про "это два матча", "да кого там обыгрывать", "вот были бы Хорватия и Аргентина, тогда...", то мне вас очень жаль— Никита Белоголовцев (@belogolovcev) June 19, 2018
Артем 🙏🙏🙏🙏🙏🙏💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪 pic.twitter.com/qBwi9W3RON— Георгий Черданцев (@cherdantsev) June 19, 2018
Вообще, Манчини, конечно, очень сильный тренер: так мотивировать Дзюбу перед домашним Чемпионатом Мира! Браво и grazie, Roberto!))))— Роман Гутцайт (@guttsait) June 19, 2018
Эмоции не отпускают! С победой нас всех! Исторический вечер.— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) June 19, 2018
Спасибо за игру!— Irina Rodnina (@IRodnina) June 19, 2018
Спасибо за праздник!!
Спасибо за гордость!!!
РОССИЯ ВПЕРЁД!!!!
Фатхи, Дзюба, Зобнин. Дождь - спартаковская погода прост🤪🤘— Роман Нагучев (@NagutchevRoman) June 19, 2018
Теперь мы все обязаны отрастить усы— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) June 19, 2018
Мне кажется, что вопрос «почему Габулов» в сборной теперь закрыт окончательно!— Kazansky Den (@kazanskyden79) June 19, 2018
Я б мосты сегодня не разводил.— Fedor Pogorelov (@fpogo23) June 19, 2018
Давно моя мама ТАК не кричала на телевизор! Светлакову в страшном сне не приснится! «Свисток давай! Свисток!!! Десять... Девять...» - отсчитывала мне мама в телефон. Вела для меня, находящейся в Лондоне и тоже смотрящей футбол, трансляцию).— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) June 19, 2018
С победой! Призываю завязывать с пургой вроде "Стас, извини" или "играли с отстоем". О футболе бы. Какие же красавцы Игнашевич и Кутепов! Весь верх, почти весь низ. С подстраховкой. Надежно. Хотя первый рисковал репутацией, вернувшись в сборную, а второй под критикой весь сезон.— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) June 20, 2018
Это точно наша сборная???!!!👏🏻👏🏻👏🏻— Константин Генич (@GenichK) June 19, 2018
То есть вопросы по матчу Россия-Египет про колхоз ещё имеются?! И кто-то извиняться просил ?-)))— Владислав Радимов (@radimov02) June 20, 2018
Черчесова обняла от всех вас и передала, что он сегодня король!— Мария Командная (@komandnaya) June 19, 2018
June 19, 2018
🔥🔥🔥🇷🇺💪 3️⃣↔️1️⃣‼️ pic.twitter.com/UnZ1x0njNt— Илья Геркус (@ilgerkus) June 19, 2018
Надо чаще не смотреть крупные турниры с участием сборной.— Заяц Геркуса (@Bunny_4_Gerkus) June 19, 2018
Вынос тела— Anna Chakvetadze (@achakv87) June 19, 2018
Кто там следующий?— Станислав Черчесов (@StasCherchesov) June 19, 2018
Первый тайм был грустным. Было ощущение, что наши ребята сдуваются. Но какой праздник во втором! 3:1! Молодцы! #РоссияВперед #ЧМ2018 #РоссияЕгипет— Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 19, 2018
Наши в плэй-офф! Настоящий подарок!— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) June 19, 2018