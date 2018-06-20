Сразу после феерической матча Россия – Египет (3:1) арена «Санкт-Петербург» переместилась на Невский проспект - отмечать победу так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно проведенную ночь с 19 на 20 июня 2018 года.

МАХНЕМ СОМБРЕРО НА ШАПКУ-УШАНКУ?

Эскалаторы станций метро были заполнены веселыми людьми с триколорами, в шапках-ушанках (они были нелишние в в тот вечер и ту ночь – дул очень сильный и ледяной ветер). Болельщики шалили. Отбивали пятюни с представителями соседней «лестницы-чудесницы», бегали по ней и вверх, и вниз, то и дело заводили «Россия! Россия!»

Наверху было форменное безумство. Тысячи счастливых людей и сотни автомобилей. Из машин не просто вывешивались флаги – пассажиры вылезали по пояс. Один даже танцевал на капоте. Правда, это случилось на «длинном» светофоре. Клаксоны не умолкали, озвучивая на разные лады победную: «Ту-ту ту-ту-ту». Из открытых окон также неслось знаменитое шнуровское: «Ну где же ваши руки? Хлопайте в ладоши, (здесь уже полуматерное слово)».

На все это безумие с улыбками смотрели представители ГИБДД. Я насчитал два десяткаа патрульных авто. Но главным делом сотрудников в форме было обеспечение безопасных переходов людей через проезжую часть. С этим они справлялись.

На каждом пятачке болельщики пытались пуститься в пляс под питерскую кричалку «Хоп, давай-давай». Она к этой ночи подходила очень хорошо. Были и распевания хором «Калинки» и российского гимна.

Мексиканцев был видно сразу. Они тоже пребывали в приподнятом настроении после победы над Германией и просто феерической игры в этом матче, а также сладостном предвкушении предстоящих матчей. Пользуясь совпадением интересов и настроений к ним приставали с просьбой поменять бейсболку на сомбреро. Предлагались кепки сборной России, «Зенита», «Спартака» и даже Египта, а также широкополые и соломенные шляпы и, конечно же шапки-ушанки из искусственного меха. Мексиканцы же никак не хотели расставаться со своими легендарными головными уборами. «Фу, какие скучные», - фыркали счастливые болельщики и продолжали победное шествие.

И ДАЖЕ ДЕД МОРОЗ!

Регулярно в район Невского прибывали новые отряды полиции. На одном из разводов старший давал инструктаж: «Просто патрулируете по всему Невскому проспекту. Не трогайте болельщиков, даже если они чуть-чуть нарушают закон. Пусть празднуют».

У консульства Бразилии, которое в двух шагах от Невского, собрались представители этой страны. Нельзя сказать, что они были такими же веселыми, как россияне - Бразилии пока радоваться нечему - но общий фон поддерживали и покрикивали периодически: «Россия! Россия!» Их даже некоторые пытались утешать. А самые раздухарившиеся приставали с вопросами: «Бразилушки, родные, когда мы с вами можем встретиться? В полуфинале? Финале?» Это они, понятно, о вероятной футбольной встрече Бразилия – Россия. Бразильцы пожимали плечами, ничего не понимая. «Ах, вам же еще в плей-офф пробиться нужно», - утешали их. Мы уже почувствовали себя футбольной сверхдержавой. Пока лидируем среди всех 32 команд-участниц ЧМ-2018. И по очкам, и по разнице мячей. Бойся, весь остальной мир! Россия идет!

Больше всего внимания на Невском привлекал мужичок в наряде Деда Мороза и с флагом, на котором написано МУРМАНСК. «Понятно, старик, почему у нас похолодало», - обнимали его пьяненькие фанаты. - Но мы же – северная страна, северная столица, погда помогла нашим победить. Может, им нужно всегда в такую холодрыгу играть?»

Многие заведения очень удачно перешли на круглосуточный режим работы. На вынос горячительные напитки не продавали, но наливали щедро. И везде были толпы народа – чтобы перекусить, а также погреться и снаружи, и внутри. Болельщиков в нарядах «фараонов» или с египетскими флагами старались пустить вне очереди – парни же расстроены. Для них-то точно остается лишь одна игра – с Саудовской Аравией.

Метрополитен работал до 2 часов ночи, утром многим нужно идти на работу. Но что-то я не видел, что счастливые люди как-то пытались совместить в голове эти факты, и торопились бы на последний поезд метро. Кажется, производительность труда 20 июня в Питере будет немного пониженной.