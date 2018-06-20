Обозреватель «Советского спорта» вспоминает 1986 год, когда наша сборная последний раз выходила в плей-офф чемпионата мира по футболу.

1986 год. Июнь. Спорткомплекс «Родина» в Химках. Через много лет там построят настоящую арену с церковью на заднем плане. А пока это просто футбольное поле, поросшее по бровке желтыми одуванчиками. И рядом – здание бассейна. Вот туда мы, «мальки», ходили в секцию по плаванию к тренеру по фамилии Овечкин. И были у нас летние сборы. Вокруг поля мы бегали кроссы, тянули резинки-жгуты, играли в футбол. Потому что воды не было, и бассейн закрывался на профилактику.

1986 год. Комета Галлея летает в Солнечной системе. На конвейере АЗЛК собран первый автомобиль «Москвич-2141». По дороге домой из кинотеатра убит премьер-министр Улоф Пальме. По телевизору вновь начали показывать КВН. А еще был «Музыкальный ринг» с Жанной Агузаровой и «Браво», Борисом Гребенщиковым и «Аквариумом», позже группа «Секрет». Галлею, Пальме и «Секрет» помню очень хорошо.

После тренировок нам приносили березовый сок – знаете, продавался такой в трехлитровых банках. Цену уже не назову. Пили сок, ели печенье, болтали о футболе. Тогда шел чемпионат мира в Мексике. Это первый турнир, который я запомнил хорошо. Заболел футболом уже в 1988 году, когда сборная СССР дважды играла с мандаринового цвета голландцами на чемпионате Европы. А в те дни эхом долетали фамилии, и я как ребенок узнавал новый мир.

Все было просто. Юрий Гагарин, чье имя носила школа – первый космонавт. Михаил Горбачев, который говорил о программе ликвидации ядерного оружия во всем мире – главный в стране. В классе болели за футбольный «Спартак», но сборная СССР – это киевское «Динамо». Тренер там – Валерий Лобановский, а самый крутой – Олег Блохин. Но мне больше нравился Василий Рац. Когда в секции раздавали номера, я всегда брал шестерку.

На том чемпионате мира сборная СССР вынесла в первом матче венгров (6:0), и это вам была не Саудовская Аравия. Соперник посерьезнее. Во втором матче сгоняли вничью с французами (1:1). Обожаемый Рац открыл счет, но Луис Фернандес забил ответный гол. СССР – Канада – это может быть не хоккей? Да, наши победили в Ирапуато (2:0), а Блохин забил победный гол.

Я проплыл стометровку брассом на юношеский разряд. Мне вручили значок и грамоту. Ездили в пионерлагерь «Родина» в деревне Свистуха – тогда все вокруг называлось «Родиной» и было Родиной. Дискотеки, брейк-данс, металл, пионерский костер из вертикально поставленных ж/д шпал. Рано утром можно было пойти на рыбалку или просто посидеть на холме – разглядывать, какой авиакомпании взлетают самолеты в «Шереметьево».

Матч Бельгия – СССР не смотрел. Но потом рассказали, что Игорь Беланов сделал хет-трик, а нашу сборную убил Эрик Фредрикссон, который дважды не зафиксировал офсайд у бельгийцев. Были бы тогда новые технологии…

Очень жаль. Ведь та сборная СССР могла стать чемпионом мира. А как же еще? Ведь мы живем в Советском Союзе, в самой сильной стране.

1986 год. Аргентина выиграла финал у ФРГ, а толстый коротышка Марадона поднят с кубком мира на плечи товарищей по сборной. Горбачев встречался с Рональдом Рейганом в Рейкьявике. Международный олимпийский комитет решил, что зимние Игры пройдут в Альбервилле, а летние – в Барселоне, и будет в это в далеком 1992 году.

Точно изрек в телеграме писатель Сергей Минаев: «Я вот представляю себя в 1986 году. Стою на школьном дворе, а ко мне подходит мужик и говорит, к примеру, такое:

- Прикинь, пацан, через пять лет СССР распадется на 15 независимых государств, сборная по футболу после этого чемпионата не выйдет из группы еще 32 года, а полет русского человека на Марс случится через 15 лет. Что из этого реально случится, как думаешь?

- Ну, Марс, конечно, - ответил бы я, - все остальное, это же чистый бред. Такого никогда не произойдет».

Другая страна, другая жизнь. И вот теперь наши футболисты снова будут играть в 1/8 финала чемпионата мира. Для меня это не главное событие в жизни. Но флэшбэк в счастливое советское детство – совершенно точно.