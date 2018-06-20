КРИШТИАНУ БЫЛ СОВСЕМ БЛИЗКО

Первый матч на турнире сборная Португалии провела в Сочи, на "Фиште" сыграв вничью с командой Испании (3:3). Но ещё до старта ЧМ португальцы с Роналду во главе поселились в подмосковном Кратове на базе, когда-то занимаемой раменским "Сатурном". Так что по сути Криштиану к столице уже был близок как никогда, а теперь снова появится в "Лужниках".

Роналду уже играл в Москве на этом стадионе: в бытность футболистом "Манчестер Юнайтед" он приезжал сюда на успешный для себя финал ЛЧ, а с "Реалом" упускал победу над ЦСКА (1:1) в дебютном матче Понтуса Вернблума. Не чужая для звездного португальца наша столица, а "Лужники" уж тем более. Правда в этот раз он сыграет на главном стадионе России в экипировке своей национальной сборной.

АЖИОТАЖ ОБЕСПЕЧЕН

Уж на кого, а на Роналду с Лионелем Месси у нас придут посмотреть хоть в условном Пскове, хоть где-нибудь на Камчатке. Медийно эти фигуры раздуты настолько, что переоценить их вселенское значение для не только для футбола, но и планеты в целом, трудно. А тут ещё и чемпионат мира, и хет-трик в ворота Испании (возможно лучший матч Криштиану за сборную на ЧМ), и звание действующего чемпиона Европы. Ну круто же!

Относительно бразильцев, исландцев, колумбийцев и перуанцев, португальских болельщиков в Москве не так уж и много, львиная их часть сразу прилетела в Сочи. Порадовало количество марокканцев. Поклонников африканских сборных в Москву в принципе приехало немного, но представителей Марокко в разы больше, чем, например, египтян.

СОПЕРНИЧЕСТВО С ЧЕРЫШЕВЫМ

Кто же знал, что первое место в списке лучших бомбардиров ЧМ-2018 с Криштиану будет делить не Антуан Гризманн, тот же Месси или Диего Коста, а наш Денис Черышев. Сейчас у представителей чемпионата Испании по три гола, но у Роналду на матч меньше. Но лично нас это не волнует, мы за Дениса, неожиданно раскрывшегося в сборной, переживаем куда сильнее.

Вообще больше остальных на одном ЧМ отличался француз Жюст Фонтен, на турнире в 1958-м он забил аж 13 (!!!) голов! Рекорд вряд ли будет побит при нынешних системе проведения ЧМ и количестве участников. Это ведь КриРо надо забить ещё 11 голов в шести матчах (максимально возможное число). Поэтому Роналду, скорее всего, продолжит забивать не ради очередных личных наград, а на благо сборной. Ибо на Евро-2016 он уже показал, что значит вытащить команду в финал.