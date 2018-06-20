Он путешествует по России. Причем, не только за своей любимой командой. Флинн будет делиться своими впечатлениями от городов, походов на матчи и обо всем, с чем столкнется во время своего первого визита в нашу страну.

«Во-первых, хочу поздравить всех читателей «Советского спорта» и болельщиков сборной России с прекрасной победой!

Ну а прямо сейчас мы стоим в очереди в Мавзолей Ленина. И я уже нахожусь под большим впечатлением, потому что историческая фигура Ильича была любимой у моего дедушки. Теперь у меня есть шанс увидеть Ленина своими глазами. Конечно, здания у вас в Москве просто огромные. Впечатляет. И заметил, что на улицах почти нет мусора.

Мы прилетели в Москву в понедельник ночью и сразу же начали искать английский паб. Один из них оказался очень хорошего уровня. Там мы и посмотрели матч сборной Англии. Надеюсь, Гарри Кейн станет лучшим бомбардиром турнира. Буду рад, ведь, как я уже говорил в интервью для вашего издания, я – фанат «Тоттенхэма».

Вчера мы тоже ходили на Красную площадь. Было здорово увидеть столько людей в цветах своих стран. Все толпятся, фотографируются, поют. Моя девушка хорошо говорит по-испански, поэтому мы сразу же подружились с перуанцами. Нашей первой игрой был матч Сенегал – Польша на стадионе «Спартак». Такое чувство, что мы ехали в метро где-то в Польше. Столько было поляков кругом – полные вагоны. Арена мне понравилась. Особо впечатлили размеры VIP-зоны. Я помню, что там смотрел матч Фрэнки Бойл, когда приезжал в Россию. (Фрэнки Бойл – британский комик и писатель – прим. «Советского спорта»).

А вот что мне не понравилось, так это фан-зона. Точнее я был огорчен, что мы так и не смогли туда попасть на матч сборной России. Входы закрыли и тысячи людей остались без футбола. Так и пришлось нам досматривать уже второй тайм матча Россия – Египет в метро. Кстати, очень необычный опыт для меня. Такого в Лондоне у нас, конечно, нет.

После того, как мы увидим Ленина, то прогуляемся по Парку Горького и пойдем на матч Португалии против Марокко в «Лужники». Я ведь просто обязан увидеть этот прекрасный стадион! До скорой встречи!

Ваш Эван Флинн».