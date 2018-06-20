КАК ДАВНО ВЫ В РОССИИ? КАКИЕ У ВАС ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ НАШЕЙ СТРАНЫ?

ДАНИЭЛЬ ЛОПЕС, «EL AVISADOR»

- В России я с12 июня. Сначала был в Москве, которая показалась мне невероятной. Следом – отправился в Екатеринбург. Город встретил меня холодом. Отмечу россиян. Все жители помогают иностранцам. Например, в Ростове-на-Дону девушка-волонтер проводила меня прямо до входа на стадион. Нам очень приятно такое внимание.

МАРЧЕЛО ХАВЬЕР, «SAETA»

- Пока что я был в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Меня все устраивает, но существует одна проблема – языковой барьер. Я пытался разговаривать с местными жителями на английском, но меня почти никто не понимает. Но все равно заметил, что люди пытаются всегда помочь. Даже если не понимают, что от них хотят.

ПАЗ МАЛЬКУОРИ, «MONTE CARLO TV»

- Я уже был в России до чемпионата мира. В марте мы снимали серию репортажей о грядущем турнире. Тогда было очень холодно (смеется). Сейчас бы я отметил организацию турнира. Все очень на высоком уровне.

НА ЧТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ СБОРНАЯ УРУГВАЯ НА ЧМ-2018?

ДАНИЭЛЬ ЛОПЕС, «EL AVISADOR»

- Уругвай без проблем должен выигрывать оставшиеся матчи и выходить из группы. Главное – обыграть Саудовскую Аравию, а потом решить с Россией, кто в группе лучший. А вот в плей-офф придется сложно. Там нам, скорее всего, придется играть с Испанией или Португалией.

МАРЧЕЛО ХАВЬЕР, «SAETA»

- У нас сейчас сборная, которая может претендовать на многое. Уже 12 лет нас тренирует Оскар Табарес, а в команде собрались очень сильные игроки. Думаю, что сейчас Уругвай может играть на равных с абсолютно любой командой, включая вечных фаворитов – Бразилию и Германию.

ПАЗ МАЛЬКУОРИ, «MONTE CARLO TV»

- Сейчас весь Уругвай уверен в своей сборной. Во-первых наш тренерский штаб работает со сборной уже долгое время. Во-вторых выстроена система, при которой игроки проходят ступени всех национальных команд и лишь потом попадают в главную сборную. Отдельно бы отметил наш сильный дуэт нападающих Суарес- Кавани.

ЧТО МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ О СБОРНОЙ РОССИИ?

ДАНИЭЛЬ ЛОПЕС, «EL AVISADOR»

- Я видел первые матчи России. Любая команда, которая забивает 8 голов за 2 матча – должна нравиться!

МАРЧЕЛО ХАВЬЕР, «SAETA»

- Я работаю в международной телекомпании, и у нас есть права на показ матчей РФПЛ. Мы смотрим все игры вашего чемпионата. Мне казалось, что изначально вашей сборной ждут очень слабых результатов. Первые игры России на турнире позволили команде, как минимум, восстановить свой моральный дух, что поможет в дальнейшем.

ПАЗ МАЛЬКУОРИ, «MONTE CARLO TV»

- Смотрел матчи России на турнире. Я удивлен, так как в контрольных играх у вашей сборной все было плохо. Кроме этого, почему-то ваши болельщики совсем не верят в команду.

КТО ЛИДЕР НЫНЕШНЕЙ СБОРНОЙ УРУГВАЯ?

ДАНИЭЛЬ ЛОПЕС, «EL AVISADOR»

- Годин. Он настоящий капитан, который ведет Уругвай за собой.

МАРЧЕЛО ХАВЬЕР, «SAETA»

- Годин. Он капитан. В команде есть, конечно, важные игроки, такие как Кавани, Суарес и Муслера, но лидером в раздевалке является именно Годин.

ПАЗ МАЛЬКУОРИ, «MONTE CARLO TV

- Годин. Он руководит командой на поле и в раздевалке, он отличный человек и спортсмен. Внимание большинства устремлено на Суареса и Кавани, но именно Годин является лидером команды, старше него только тренер Табарес. Година уважают все.

КОГО УКУСИТ СУАРЕС НА ЧМ-2018?

ДАНИЭЛЬ ЛОПЕС, «EL AVISADOR»

- Суареас уже успокоился. Никого он кусать не будет.

МАРЧЕЛО ХАВЬЕР, «SAETA»

- Я думаю, что Суарес извлек опыт из своих ошибок. Мне кажется, сейчас он взял на себя какую-то большую ответственность. Будто он должен кому-то что-то доказать, отомстить. Это заметно по всем его высказываниям. На мой взгляд, ему не нужно этим заниматься, он не должен никому ничего доказывать, как он пытался сделать это в матче с Египтом, стараясь обязательно забить гол.

ПАЗ МАЛЬКУОРИ, «MONTE CARLO TV»

- Суарес никого не укусит. Он все понял еще тогда, хотя у него очень сильный характер, он хочет выигрывать все на свете. Сейчас он гораздо спокойнее, и кусаться точно не будет.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ СБОРНАЯ УРУГВАЯ СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ МИРА?

ДАНИЭЛЬ ЛОПЕС, «EL AVISADOR»

- Я буду без конца праздновать, а страна может сойти с ума от счастья.

МАРЧЕЛО ХАВЬЕР, «SAETA»

- Во-первых, я буду счастлив до слез. Потому что нам многое рассказывали о победах на ЧМ-1930 и 1950, но наше поколение не видело, как Уругвай становится чемпионом. Я постараюсь справиться с потоком эмоций во время трансляции, но это будет очень трудно сделать

ПАЗ МАЛЬКУОРИ, «MONTE CARLO TV»

- Это будет безумие. Я буду танцевать, петь и, конечно, выпивать.