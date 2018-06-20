Он угодил туда после серьезной аварии на трассе Элиста – Волгоград. Его машина улетела в кювет.

Как все произошло? Что мистер Тэйлор думает о России и нашей сборной? И какой степной ветер занес его в Элисту?

Кристиану скоро 50 лет. Он живет в Гонконге и преподает историю России. Еще он всю жизнь болеет за сборную Англии.

Когда стало известно, что чемпионат мира пройдет в России, у Кристиана не было ни малейшего сомнения: он поедет. Учитывая его профессию, мистера Тэйлора интересовал не только футбол – он мечтал посмотреть страну.

Волгоград – особенно! Поэтому летел сюда на крыльях. Вернее на арендованной машине, которую взял в Элисте. Туда он прилетел согласно своему плану: он намеревался посмотреть не только большие города, но и те, что поменьше и нечасто привлекают внимание туристов.

- Первый чемпионат мира, который я смотрел, - 1982 года в Испании, -- рассказывает про себя Кристиан. - Я туда не поехал, потому что был слишком молод. Но после тогда турнира я навсегда влюбился в футбол и нашу сборную. Я так давно мечтаю, чтобы наша команда что-то выиграла, но чаще всего нас ждет разочарование. Вечно кто-то нас бьет, особенно доставалось от немцев. Сейчас я жду, что это безобразие наконец прекратится! У нас молодая, хорошая команда, и мы в нее очень верим. Перед первым матчем мы все были очень воодушевлены, но когда с Тунисом заканчивалось основное время, а счет 1:1 не менялся, я не мог поверить, что это происходит на самом деле. Я лежал и думал: «Что? Опять эта старая песня?» Когда Гарри Кейн забил уже в добавленное время победный гол, я был счастлив.

- Обидно, что вы даже не могли попрыгать от счастья!

- Вообще, я хотел. Но не смог!

- Восторгаетесь Гарри Кейном?

- Каждый англичанин восторгается Гарри Кейном. У меня есть брат – он болеет за «Тоттенхэм» и, конечно, для него Гарри – звезда планетарного масштаба. А я болею за сборную Англии целиком. Счастье, что мы смогли выиграть первый матч. И мне очень жаль, что многие наши болельщики до Волгограда не доехали. Очень круто было бы увидеть эту игру вживую.

- Англичан действительно было меньше, чем мы ожидали.

- Чему я особенно рад – что наши ребята прилично себя вели. Я переживал, что опять будут какие-то неприятные истории, как это было в Марселе, например. Здорово, что в Волгограде ничего подобного не произошло. Очень счастлив! Иначе мне было бы очень стыдно за своих. Россия этого не заслуживает.

- Говорят, вы хотели ехать на футбол уже после того, как все случилось.

- Я хотел, но все болело. И не было понятно, что со мной.

- Вам кто-то помогал до приезда служб спасения?

- Да! То, что произошло, -- не самая приятная история, но в то же время невероятный опыт. Ко мне тут же подбежали люди. Я не мог выбраться из машины, мне помогли. Никто не знал английского, но это было неважно – главное, они были очень добры и внимательны – сделали, что в их силах. Потом меня доставили в больницу. И я до сих пор в приятном шоке от того, как меня лечат, как ухаживают. Мои друзья, узнав, что со мной случилось, были в ужасе: даже не столько от самой аварии, сколько от того, что я нахожусь в российской больнице. «Это же кошмар, Кристиан!» -- кричали они мне в трубку. Я, как могу, убеждаю их в том, что они очень ошибаются. Здесь все прекрасно – настолько, что я и не мог представить.

- Робко предположу: вам у нас нравится, невзирая на то место, где мы сейчас с вами разговариваем.

- Конечно! Меня всегда привлекала ваша страна, поэтому я выбрал такую профессию. Я мечтал приехать сюда на чемпионат мира, увидеть своими глазами ваши города.

- Насколько нам известно, уже завтра вам предстоит транспортировка домой. Очень жаль, что вам так и не удалось увидеть наш Мамаев Курган…

- Кто сказал, что я его не увижу? Мы обязательно что-нибудь придумаем перед отъездом. Не посетив это место, я отсюда не уеду.

- За сборной России хоть краем глаза поглядываете?

- О, да, я смотрел вчера игру с Египтом. И конечно, я знаю, что вся Россия сходит с ума от счастья! Мне очень приятно за этим наблюдать. Я вас поздравляю!

Комментарий специалиста

У нашего английского пациента – три перелома

О состоянии больного нам рассказал Эдуард Пономарев, заместитель главного врача по хирургической помощи:

- У нашего английского пациента -- перелом лопатки, перелом луча, перелом ребра. Повреждения достаточно серьезные, но они не помешают его скорейшей транспортировке – ее мы наметили уже на четверг. Все необходимые вопросы со страховкой, полицией, посольством решены.

- Языковой проблемы в общении с докторами не возникло?

- Нет, конечно, у нас работают образованные люди.

- Язык учили специально к чемпионату мира?

- Нет, многие знали его и без чемпионата мира. А сама больница как аккредитованное учреждение ЧМ-2018, конечно, готовилась к этому событию.

- Каким образом?

- Во-первых, здесь был сделан капитальный ремонт – он шел три года. Серьезные улучшения есть в плане медицинского оборудования.