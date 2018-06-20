Физическая подготовка

Казалось бы, подготовкой к главным стартам в среднегорье уже никого не удивишь. К ней регулярно прибегают спортсмены из циклических видов спорта и то, среди них есть те, кому она не очень-то помогает. Чего уж говорить о футбольной команде, в которой собраны 23 человека, каждый из которых по-своему переносит нагрузки.

Станислава Черчесова это не смутило. Он повез сборную в Австрию, где грузил ее в течение двух недель, а потом вернул на равнину и вывел из-под нагрузок прямо к старту чемпионата мира.

Его план сработал идеально. Прямо сейчас сборная России – самая мощная команда турнира. В первом матче наши выдали суммарный пробег в 118 километров, просто уничтожив Саудовскую Аравию, пробежавшую на 16 (!) километров меньше, и выиграли 72% верховых единоборств, два из которых привели к голам. Вчера против Египта мы вновь выдали сумасшедшие показатели по движению – 115 километров. Это уровень ведущих команд Лиги чемпионов. На чемпионате мира больше сборной России не пробежал никто, два рекорда турнира за нами.

За счет интенсивности и объема нам удается нивелировать проблемы с качеством передач. В игре против Саудовской Аравии у команды Черчесова было всего 73% точности, вчера – 79%. Но отличная физическая подготовка позволяет высоко прессинговать соперника, как это было в матче-открытия, и сразу вступать в отбор сразу после потерь – эта черта сборной России просматривалась в обеих встречах на ЧМ.

Rusia tiene los dos partidos con más kilómetros recorridos por sus jugadores (Via @JulienMomont ) pic.twitter.com/XbYGo7aE1M — Thomas Allain (@ThomasAllain_) 19 июня 2018 г.

Индивидуальный тактический подход к соперникам

Тренерский штаб Черчесова регулярно подвергался критике на подготовительной стадии. Логика в решениях наставника национальной сборной просматривалась с трудом и большинство из них воспринималось как самодурство. Перед самым стартом турнира мы отказались от схемы, которую наигрывали два года, а в новой расстановке состав формировался по непонятным принципам.

Но в первом матче чемпионата мира все встало на свои места. На поле появился классический опорник Юрий Газинский, которого сборной очевидно не хватало в контрольных матчах при схеме 4-2-3-1, позицию слева в защите занял Юрий Жирков, а Александр Головин обрел массу новых функций.

И самое интересное то, что сборная не стала играть по шаблону. В матче против Саудовской Аравии Черчесов сделал ставку на высокий прессинг, понимая, что соперник не откажется от своего стиля и будет ошибаться, пытаясь контролировать мяч, потому что не имеет для этого качественных игроков. Вчера же, наоборот, Россия отдала контроль Египту, который плох в позиционных атаках, и сосредоточилась на том, чтобы перекрыть ключевые направления передач соперника.

Черчесов обещал сдержать Мохамеда Салаха и сделал это. Александр Самедов и Денис Черышев в оборонительной фазе смещались с флангов ближе к центру, затрудняя сопернику продвижение мяча. Россияне старались направлять атаки Египта в зоны, где нет Салаха. В итоге, Мо практически не получал мяч на фланге и начал смещаться в центр, чем сломал оборонительную конструкцию своей команды. За матч у Салаха всего 60% успешных ТТД – меньше в составе египтян только у Марвана Мохсена – 55%. Все благодаря отличным действиям российской сборной без мяча.

Правильный выбор состава

Многие сомневались, что Артем Дзюба пригодится нашей сборной в игре против Египта. Все-таки, Федор Смолов более подвижный, гораздо лучше открывается под проникающие передачи и вообще больше подходит нашей команде по стилю. Но у Черчесова был свой план. Наша полузащита заставляла египтян прессинговать, вытягивала их высоко на свою половину поля за счет поперечных передач, а потом за счет длинных передач на форварда отрезала часть игроков соперника.

Дзюба же выдал какие-то нереальные показатели по качеству борьбы. Он вступил в 55 единоборств и выиграл 23 (!) – это рекорды турнира. Второй по общему количеству единоборств на чемпионате мира – Радамель Фалькао (32), а Диего Годин – второй по выигранным (19). Кроме этого, Дзюба забил великолепный мяч и постоянно оказывал давление на центральных защитников соперника.

Отдельно стоит отсалютовать Черчесову за приглашение Дениса Черышева. И здесь хочется отметить не столько три гола инсайда «Вильярреала», сколько его отличные действия без мяча. Он чрезвычайно грамотно работает в своей зоне при обороне и вчера принял непосредственное участие в том, чтобы выключить Салаха из игры.

Ну а Газинский – самый незаметный гений этой команды. Его работа практически не видна, но в паре с ним Роман Зобнин может играть в том стиле, в котором привык: подключаться к атакам, рисковать в передачах и высоко выдергиваться в прессинг, тормозя наступление соперников. Гол под номером два в ворота Саудовской Аравии был забил как раз после таких действий Зобнина.

Газинский же дает качество в центре поля. В матче-открытия у него 85% успешных ТТД, против Египта – 80%, а средний процент точности передачи – 89. Надежнее в нашей команде не пасует никто.

Головин, который умеет вообще все

Все восхищались атакующим перфомансом Александра в матче-открытия, где он забил и отдал две голевые передачи. Но больше всего удивляет то, насколько легко он взвалил на себя ношу лидера сборной.

Он не только лучший в команде по ключевым передачам (5 – против Саудовской Аравии, 4 против Египта), а еще и великолепно выполняет подготовительную работу в атаке. В моменте с голом Черышева он увел на фланг опорного полузащитника Египта Тарека Хамеда и вошедший в штрафную Денис оказался без опеки.

В оборонительной фазе Головин уходил на фланги, оказывая давление на крайних защитников соперника, что позволяло Черышеву защищаться уже, чем обычно, но в команде Черчесова для него это привычная роль. В товарищеских матчах Головин выходил слева и помогал в обороне своему защитнику.

Игнашевич – король

Многие скептически восприняли возвращение Сергея в сборную. Все эти разговоры лишь усилились, когда стало ясно, что Черчесов собирается играть в четыре защитника. Все говорили о возрасте, нехватке скорости и т.д.

Но на чемпионате мира у Игнашевича 81% выигранных единоборств в матче против Саудовской Аравии и 80% - против Египта. Все забыли про опыт, чтение игры и умение выбрать позицию. В этих аспектах Игнашевичу нет равных. Он постоянно страхует Илью Кутепова и при необходимости грамотно выдергивается из линии, чтобы поджать атаку своей сборной.

Удобный календарь

Можно говорить о том, что нам повезло и досталась самая слабая группа на этом чемпионате мира, но если бы сборная России стартовала на турнире матчем против Уругвая, было бы гораздо хуже. А так наши соперники идут по возрастающей от простого к самому сложному, и в такой ситуации тренерский штаб мог спланировать выход на пик к третьему матчу в группе, где нас ждут Эдинсон Кавани и Луис Суарес.

Физика – главный козырь нашей сборной на этом турнире. В щадящем графике гораздо проще подойти к важнейшей игре, в которой мы сможем побороться с Уругваем за первое место в группе.

Проблемы соперников

Этот пункт следует упомянуть в последнюю очередь. Работа тренерского штаба и результаты нашей команды удивляют и это, в первую очередь, заслуга сборной России. Но в то же время глупо отрицать, что тот же Египет был бы куда опаснее со здоровым Салахом, который находился в бешеной форме накануне финала Лиги чемпионов.

Также можно предположить, что на наших соперниках сказался священный месяц Рамадан, который длился с 17 мая по 14 июня. В течение этого периода футболисты должны были соблюдать жесткий пост, и это могло сказаться на их физических кондициях. Главный тренер Египта Эктор Купер высказывался о Рамадане как о большой проблеме в рамках подготовки к чемпионату мира.

Впрочем, в матче против Уругвая египтяне двигались очень неплохо, выдав командный пробег в 112 километров. А вот с единоборствами у них действительно были проблемы. Всего 47% успешной борьбы в игре против Уругвая и 49 – против России.

Саудовцы же полностью провалились по движению в матче-открытия. 102 километра – даже в нашей ПФЛ команды пробегают больше. Кто-то может это списать на стиль (команда Хуана Антонио Пицци делает ставку на движение мяча, а не с мячом), но как объяснить 39% выигранных единоборств? На центральных защитников сборной Саудовской Аравии быстро страшно смотреть уже к концу первого тайма – у них просто заплетались ноги.