Матч Россия – Египет я смотрел в медиацентре рядом со стадионом «Спартак». В 20.56 закончил общаться с тренером сборной Польши и рванул через дорогу – успел как раз к гимнам. И оказался единственным, кто бурно реагировал на происходящее на мониторе. Вокруг сидело огромное количество польских и сенегальских журналистов, которые уныло строчили свои отчеты об игре Польша – Сенегал. Лишь при моих криках они поднимали глаз в сторону экрана, без всяких эмоций смотрели повтор гола и утыкались обратно к себе в ноутбуки. Даже песню «Ты просто космос, Стас!», фрагмент которой ставил Вова Стогниенко в телеэфире, я не слышал, так как все матчи показывают в медиацентре с комментарием на английском.

Поэтому эмоции хотелось куда-то выплеснуть. А где их выплеснуть, если не улицах в центре? Десять лет назад я ехал три часа по Новому Арбату и Ленинскому проспекту после памятного матча Россия – Голландия, братался со всеми гуляющими с флагами между рядами на дороге. Очень хотелось повторить, вернуть те ощущения.

Вышел из столичной преисподней на Пушкинской площади. Здесь еще кое-как двигался автотранспорт, сотрясая полуночную столицу непрекращающимися гудками.

По мере приближения к Манежной площади число людей все увеличивалось. Алкоголя хватало (несмотря на запрет на ночную торговля горячительным, в этот раз люди явно подготовились заранее). Некой Маше стало совсем нехорошо в подземном переходе. Любящий молодой человек взял девушки на руки, вынес на свежий воздух. Полицейский заботливо показал на скамейку рядом: вот здесь положи ее.

Стражей правопорядка в эту ночь было намного больше, чем в первые дни чемпионата. В начале улицы 25 октября (ныне – Никольской) даже виднелась парочка автозаков. Но ко всему происходящему они относились вполне себе нейтрально. Даже скорее - благожелательно.

Неподалеку от Центрального телеграфа инспектор ДПС остановил кабриолет, в котором сидело разом 13 человек. Пообщался секунд 20 с водителем, не проверяя даже прав, просто убеждая ехать аккуратно, так как точно кто-то вывалится. Толпа на тротуаре в этот момент скандировала: «От-пу-сти!» Примерно так, как на трибунах кричат по поводу перекрытых выходов» «Про-пу-сти!» И что самое интересное – гаишник отходит в сторону и машина едет дальше со всеми пассажирами на капоте.

Наверное, и должна была эта ночь быть именно такой…

Местами эта лояльность даже казалась уж совсем избыточной. На станции «Театральная» парочка молодых людей принялась сбивать шарфами плафоны со светильников. Один из плафонов не разбился и тогда с силой был брошен на рельсы. Разогретый болельщик тут же оказался перед выросшими как из-под земли полицейскими:

- Мы понимаем, что у нас у всех праздник, но вы все-таки как-то поспокойней.

- Хорошо, мужики, - только и ответил опешивший правонарушитель, который и сам оказался, похоже, не готов к тому, что никто его крутить не собирается.

На улице тоже было шумно и весело. Парочка аргентинских болельщиков уговаривала девчонок с уже немного размазанными российскими флагами на щечках ехать смотреть голы сборной Аргентины. Сильно подвыпившие польские болельщики из соседней гостиницы «Савой» уже оставили где-то далеко горечь от поражения на старте и тоже подхватили общий хор: «Рос-си-я! Рос-си-я!» Больше всего старались бразильцы:

- é um feriado internacional, - Это, дескать, международный праздник. И присовокупил словечко, которому обучился за эти дни в России.

Никольская в эту ночь предстала несколько иной, чем во все предыдущие дни. Не было этого карнавального деления: вот тут кричат аргентинцы, вот здесь поют мексиканцы, а тут немцы братаются с перуанцами. Кругом были русские флаги и русские болельщики. Часть залезала на фонари, часть – на уличные вывески. Некоторые – на строительные леса. Вроде бы все выжили.

- Слушай, ну точно как было десять лет назад, - говорю я Светлане, сидящей на поломанной лавочке рядом со мной, а на небе уже уверенно розовеет грядущий восход. Смотрит на меня непонимающе:

- Ты о чем?

- Ну, с флагами мы так же ходили и радовались в 2008-м…

- Да я тогда еще и в школу не ходила, я не помню.

Боже мой, как несется время. Для кого-то пронеслась уже почти вся сознательная жизнь, так давно не было этих побед. Но взрослеть на этих победах куда лучше, чем на фейковых киноподелках типа «Движения вверх» или «Легенды номер 17». Здесь все по-настоящему. И такой же настоящей была Москва этой ночью, азартной, яркой, безбашенной. И если агрессивной, то совсем чуть-чуть. Слишком долго у нас таких праздников не было.