Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров комментирует удачный старт сборной России на Чм-2018 и разбирает игру ее лидеров.

- Не сомневаюсь, что сборная России выйдет в плей-офф. Осталась простая формальность – дождаться окончания сегодняшнего матча между Уругваем и Саудовской Аравией, - считает Борис Майоров. – Но главное, что обе победы мы одержали очень уверенно. Отмечу, что во второй встрече со по статистике мы опять немного уступили инициативу сопернику. А на деле Черчесов выбрал очень правильную тактику в стартовых матчах. В первую очередь мы обеспечили себе безопасность сзади. И в результате единственный мяч пропустили только с пенальти.

«ЖИРКОВ НЕ ДАЛ РАЗВЕРНУТЬСЯ САЛАХУ»

В матче с Египтом я отдаю должное Жиркову. Юрий, особенно в первом тайме, не дал развернуться Салаху! А ведь у многих были сомнения – что делает Жирков на левом фланге обороны сборной? А вот вам ответ – конечно, Юрий должен быть там. С его опытом с великолепными, несмотря на возраст, физическими кондициями и очень приличным уровнем мастерства, которое он в очередной раз и подтвердил. В результате египтяне по-настоящему опасных моментов у наших ворот так и не создали. Был один удар Салаха из толпы с разворота… Но и то не сильно, да и мяч пролетел мимо цели.

- Раз уж мы заговорили о Салахе. Это лидер египтян был не так хорош после травмы или наши не позволили ему сыграть лучше?

- Чтобы не говорил тренер Египта о том, что Салах был в хорошем состоянии… Я в это не верю! Человек три недели из-за травмы не то, что не играл, даже не тренировался в общей группе. Возможно, физически он был уже в порядке. Но ведь игровые кондиции утрачены, нападающий не может быть в тонусе после столь длительного простоя. Конечно, Салах пребывал не в той форме, в какой он обязан быть на чемпионате мира. Но, повторюсь, и Жирков справился с соперников без вопросов.

«У СБОРНОЙ ЧЕРЧЕСОВА ХОРОШИЙ БАЛАНС»

- Черчесов выбрал идеальную тактику для нашей команды, уделив большое внимание обороне?

- Только не надо говорить, что сборная России играет от обороны. Ничего подобного! Мы очень внимательно действуем в защите. Но это разные вещи – «внимательно» или «от». Тактика Черчесова дает плоды. В плюс и то, что состав команды перед турниром стабилизировался. В обороне появился Игнашевич, который может ей руководить, и на кого всегда можно положиться. Плюс два хороших фланговых защитника – Жирков и Фернандес. В первом матче Фигейра мне не очень понравился. Стеснялся что ли… А вот против Египта был хорош – и в атаку подключался, и свое дело делал.

В центре поля у нас Зобнин и Газинский. Их игра тоже способствует надежности в обороне. Причем, Черчесов многих удивил выбрав на эту позицию Газинского, а не Миранчука. Но пока его выбор себя полностью оправдывает.

Самое главное, что наша команда зацепилась за свою игру и обрела собственный стиль. Мы не сваливаемся в оборону. Не сильно увлекаемся атакой. Сборная России выглядит именно хорошо сбалансированной.

- Сборная России на домашнем чемпионате мира радует не только победами, но и высокой результативностью. Черышев и Дзюба на двоих уже пять голов забили! Что скажете о таком феномене?

- Тут надо учитывать и силу соперников. Все же ни Египет, ни тем более Саудовская Аравия к грандам мирового футбола никак не относятся. Пусть Египет стоит в рейтинге ФИФА гораздо выше, чем Россия… Но это смешно, ей Богу. Я бы этим рейтингам не слишком доверял.

Да, на фоне соперников из Африки наша команда выглядит более мастеровитой и, так сказать, стройной. Но надо подождать матчей с более солидными оппонентами.

«ЧЕМ ДЗЮБА НЕ УСТРАИВАЛ МАНЧИНИ?!»

- И все же хотелось бы конкретной оценки двум нашим голеодороам.

- Что касается конкретно Черышева, скажу честно, я с сомнением относился к его кандидатуре в составе сборной. Но вот несчастный случай с Дзагоевым помог Денису показать все свои сильные стороны. Черышев скоростной, с удовольствием идет в обводку, не стесняется… А ведь именно это и требуется от флангового нападающего. Причем, при любой игровой системе. У Дениса хороший удар. А его голы говорят о том, что там и мастерства целый вагон! По крайней мере его хватает, чтобы разбираться с соперниками в штрафной площади. Его уверенность растет с каждым матчем. И молодец Черчесов, что увидел в нем игрока основного состава.

Дзюба тоже молодец! При всех разноречивых мнениях о нем во внутреннем чемпионате, Артему надо отдать должное за его искреннюю футбольную страсть! Он умеет выплеснуть ее на поле в самых важных моментах. Это боец, который всего себя посвящает игре. А голы – его награда.

В матче с Египтом он проделал феноменальную работу, постоянно напрягал двух центральных защитников и выиграл у них половину единоборств. А для форварда в такой роли это неоспоримый успех.

- У меня уже во втором матче складывается впечатление, что оборона соперника перед Дзюбой как-то прямо сникает, расступается.

- Так вы обратите внимание на его умение играть! Вот как он третий гол Египту забил? Принял на грудь, закрыл мяч от соперника, вынудил его ошибиться… Протолкнул мяч мимо соперника, выскочил из-под него. И четко положил мяч в угол. Это мастерство! Я вот смотрел матч и недоумевал: ну чем Дзюба Манчини не понравился в «Зените»?! Может, конечно, у них отношения были какие-то особые… Но тренер в футболисте должен в первую очередь видеть игрока! А не его характер, шуточки или что-то еще…

Ведь Дзюба не просто очень мощный и индивидуально мастеровитый форвард. Он и с партнерами всегда хорошо взаимодействует.

Вот, к примеру, смотрел матч бразильцев. У них Неймар с партнером в одно касание никогда не сыграет. Он же с мячом не может просто так расстаться. Обязательно надо ему подержать, помять этот мячишко… Подождать – в вдруг соперник на него бросится? Попробовать его обыграть и т.д. А вот у Дзюбы такого нет. Надо – Артем мяч держит. Надо - сразу отдаст передачу. Поэтому мы и играем результативно.