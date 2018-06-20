Пока одни болельщики нашей сборной праздновали всю ночь после матча Россия - Египет, другие превращали свои эмоции в мемы, коллажи и статусы в соцсетях. "Советский спорт" выбрал самые яркие образцы народного творчества, созданные в честь победы над Египтом. 

Отметим, что перед стартом игры особого оптимизма в интернете никто не проявлял. 

Зато уже по ходу игры тональность мемов изменилась:

А уже после финального свистка проявились все оттенки празднования. 

И в будущее болельщики смотрят с оптимизмом:

 

 

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