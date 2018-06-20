Криштиану Роналду забил победный гол в ворота Марокко и снова оттеснил российского бомбардира на второе место в гонке самых результативных.

НЕ ПОВЕЗЛО ИЛИ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ?

Немного жаль марокканцев. Играли они интереснее, изобретательнее, одним словом – лучше. Да и в первом матче против Ирана большей частью смотрелись выгодно. Но в своих неудачах они виноваты сами. Забивать нужно не в свои ворота, это во-первых. А во-вторых, забивать просто нужно. Чего на этом чемпионате сборная Марокко категорически избегает.

Где-то ей, конечно, не везло. Специально не считал, но около десятка случаев набралось, когда мячу не хватало считанных сантиметров, чтобы оказаться в воротах или точно на ноге у прорывающегося форварда. С другой стороны, что значит «не везло»? Дважды во втором тайме Бенатиа практически исполнял пенальти, и оба раза отправлял мяч на трибуну. Это «не везло» или все же «не получилось»?

На 90-й минуте кто-то из марокканцев устроил слалом в португальской штрафной и тоже бил метров с десяти – попал в Пепе. Где здесь «не везло», если все, что требовалось от нападающего, – попасть в широко распахнутый створ ворот?

Я думаю, речь надо все-таки об умениях. Которые у марокканцев странно лимитированы: техника, владение мячом, розыгрыши на скорости – в полном порядке, а удары по воротам – ниже среднего. И два поражения, досрочно отправившие сборную Марокко домой (второе место она не займет уже ни при каком раскладе, потому что у Португалии теперь 4 очка, а после матча Иран – Испания у одной из команд тоже будет минимум 4), стали следствием недостатков и пробелов в важнейшем элементе футбольного искусства – реализации моментов и забивании голов.

ТЮК – И ГОТОВО

Зато маэстро, выведший это искусство на недосягаемый уровень, отличился в четвертый раз на этом чемпионате. И сделал это настолько быстро и просто, словно соперников вокруг него не было вовсе. Вот натурально, как ни в чем не бывало: разбежался в момент подачи с фланга, вычислил траекторию мяча (благо, она у португальцев выверенная – мяч и игрок направляются в определенную точку, где и должны встретиться), сложился, прыгнул головой вперед, тюк – и готово.

После этого вплоть до конца игры Криштиану появлялся на экранах радаров раз пять или шесть, не чаще. В основном же прохлаждался возле центральной линии, включаясь и ускоряясь только в тех случаях, когда атака казалась ему перспективной. Но если появлялся – тут же возникала острота или какой-нибудь экшн. То его собьют вблизи штрафной, то внутри, и он будет кричать боковому судье что-то, очень похожее на «VAR, бл…!» То налетит на отскок и пробьет безо всяких помех с 12 метров – куда? Чуть-чуть не долетело до второго яруса. А он в Лужниках там, где на других стадионах уже небо и облака.

Вот так и получается, что почти не запылясь, Роналду сделал результат. Великий футболист. Ему уже 33, а он год от года только прибавляет. Другого такого за всю историю не вспомнить – может, только Стэнли Мэтьюза, и то с натяжечкой. Да Наталушко с Ярцевым – но до этих уже Роналду никогда не дотянутся. Посмотрели бы мы на него, начни он карьеру в Камышине или Костроме…

Любопытная, кстати, получается история в списке бомбардиров. За последние много-много лет у Кри-Ро нашелся всего один конкурент в «Реале», и тот ненадолго. Звали его, если кто не помнит, Денис. А теперь этот Денис спорит с Криштиану за титул лучшего снайпера чемпионата мира, а то и лучшего форварда. Пока у португальца небольшое превосходство. Интересно, состоится ли в 1/8 финала их очный спор? Или Черышеву тоже подсунут для хет-трика испанцев?

ПОРА ВВОДИТЬ «ШВЕЙЦАРКУ»

Возвращаясь напоследок к марокканцам, слегка посожалею о том, что с ними и с другими командами из Северной Африки и Ближнего Востока, всегда колоритными и самобытными, мы встречаемся так редко. Почему бы не включить их в Лигу наций, стартующую осенью? Марокко, Египет (с Салахом!), Тунис, Алжир, Иран, саудиты и другие эмираты – разве не интересно наблюдать за ними чаще, чем раз в четыре года? Ездить туда недалеко – чуть дольше, чем до Мальты. Зато толку и пользы от них и для них было бы куда больше, чем от той же Мальты и много кого еще в Европе.

А по поводу вылета команды с чемпионата мира уже после второго матча можно только руками развести – порочная какая-то система. Но будет еще хуже – когда в 2026-м 48 команд начнут шпилить группами-тройками. Там таких ситуаций будет вагон и маленькая тележка, проходили уже в 1982-м. Когда по ходу матча может сложиться ситуация, когда одной команде наплевать, а другой все равно, как было в игре Северная Ирландия – Австрия, где ирландцев вполне устраивал установившийся где-то на 55-й минуте минимальный проигрышный счет 1:2, потому что забитый гол и ничья совершенно ничего не меняли.

И в том, и в нынешнем случае было бы намного интереснее проводить первый этап вообще без групп, по «швейцарской системе». Когда во втором туре победители скрещиваются в пары с победителями, а проигравшие – с проигравшими, а в третьем туре – лидеры с лидерами и аутсайдеры с аутсайдерами. В этом случае у всех до самого конца будут оставаться шансы на выход в плей-офф. Даже при 32 командах это идеально работало бы, исключая досрочные вылеты и бессмысленные матчи в третьем туре. Не говоря уже о том, что при 48 любая другая система – просто чушь. Шахматисты проверяли.