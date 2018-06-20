Перед игрой с Хорватией наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли ответил на вопросы журналистов. Неудача в игре с балканцами может отправить его сборную домой.

«Сегодня состав назвать не могу. У меня нет решения»

- Перед игрой с Исландией вы назвали стартовый состав. Второй раз подряд назовете?

- Не могу. Я еще не озвучил его игрокам. У меня пока нет решения.

- У вас получился сложный первый матч, как и у многих других фаворитов. Почему?

- Любая игра представляет сложность, так сложилось, нет ничего необычного. Завтра нам тоже будет трудно.

Хорватия – изумительная команда. Это молодая сборная, которая играет в атакующий футбол. Чтобы добиться результата, нам нужно использовать все свои активы, постараемся сыграть агрессивно с первых минут.

Уверен, у Хорватии есть свой план. Думаю, он отличен от того, что у них был в матче с Нигерией. Если Модрич выйдет в атакующую позицию, это будет соответствовать их стилю, я не удивлюсь.

«Не стоит сваливать неудачу в игре с Исландией на Месси»

- Кажется, Месси был расстроен после матча с Исландией, в котором он не забил пенальти. Вы работали с ним и другими игроками психологически?

- Мы оправились после поражения.

Я бы не хотел, чтобы неудачу с Исландией сваливали на Месси. Чемпионат мира смотрят миллионы. Иногда можно не забивать пенальти, это нормально. Главное сплотиться. Футбол полон сюрпризов. Я оптимистичен. Мы сделаем все, чтобы выиграть. Мы прекрасно понимаем, что окно шансов сужается.

- Неудача приведет к сплочению команды?

- Думаю, да.

Первый матч всегда важен. Мы не выполнили задачи, которые перед нами стояли. Но мы усердно работали. Мы должны сейчас думать о том, что происходит на поле. Сейчас уже нет расстройства, нам не до него.

- Игроки сборной Исландии встречали Месси вдвоем, а иногда втроем. Но выжать пользу сборная Аргентины смогла лишь раз: когда в свободную зону ворвался Рохо, после неудачного удара которого отличился Серхио Агуэро. Перед игрой с Хорватией вы готовитесь к тому, чтобы сыграть за счет повышенного внимания к Месси?

- Да, мы должны пользоваться такими ситуациями. Мы готовимся к тому, что Месси будут встречать вдвоем-втроем, в такие моменты нам нужно задействовать других игроков, которые должны правильно открываться. В то же время нам нужно постараться создать свободные зоны для Месси, чтобы он смог проявить себя. Конечно, мы думаем над этим.

«Схема? Я вам могу любую сфотографировать по ходу матча!»

- Будете ли вы адаптировать расстановку к Хорватии?

- Все наши матчи мы заранее запланировали. Поэтому предстоящий матч от нас требует направленного подхода. У нас есть разные опции в атаке, где и как перестраиваться. Наша команда достаточно гибкая. В первом матче мы играли 4-4-2, мы сильны в контратаках. Но можем играть и в три защитникам. Нам нужно улучшить эффективность в штрафной площадке.

- Вы говорили об игре с тремя защитниками. Против Хорватии используете этот вариант?

- Я всегда повторяю одно и то же: игроков нужно расставить на позиции, которые им комфортны. Просчеты можно компенсировать сменой расстановки. Возможно, мы ее поменяем.

Завтра мы выйдем на поле против команды, которая сильна по всему полю. Мы не пробьемся дальше, если сыграем неудачно.

- Игра с тремя защитниками – символ неуверенности, так считается в футбольном мире. Вы согласны?

- Все зависит от обстоятельств. Важно покрывать всю ширину поля. Имейте в виду, что фланговые игроки могут быстро передвигаться по полю, они могут сбалансировать всю игру. Схема с тремя защитникам – это гибкая система. Есть три игрока, которые обороняют штрафную. Упорно, солидно.

Но важнее, как мы организуем игру. Поперечными или продольными передачами. Я могу по ходу матча сфотографировать вам любую схему. Важнее действия на поле.

«Аргентина – гибкая команда. Не нужно мешать индивидам»

- Ваши предыдущие команды имели стиль. Почему Аргентина не имеет узнаваемого стиля?

- Я не очень давно работаю с Аргентиной. Пока я не вижу идентичности у этой команды, узнаваемого рисунка. У нас не было времени, чтобы вырабатывать характерные ходы или структуры. Несмотря на это, мы старались адаптировать футбол к моим идеям.

Мы не имеем жесткую структуру, чтобы не препятствовать игрокам проявлять таланты. У нас много индивидов.

- Что может Кристиан Павон придать команде? Когда вы его выпустили на поле с Исландией, он обострил игру.

- У него огромный потенциал. Он может перевернуть игру. Это игрок, которого уважают во всей команде. Конечно, он провел не очень много матчей в составе сборной. Поэтому многого мы от него сейчас требовать не можем. Но он уже многое может сделать.