Защитник сборной Португалии Жозе Фонте прокомментировал победу своей команды над Марокко (1:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

«МЫ МОЖЕМ ЛУЧШЕ»

- Марокко – очень качественная сборная с классными игроками, способная бороться на любом участке поля. Но мы смогли противопоставить им наши сильные качества. В итоге мы оказались лучше в своих начинаниях. Но мы нам нужно стать еще лучше, мы будем усердно тренироваться. Потому что этот состав может добиться больших успехов, я уверен. Рады ли мы победе? Конечно, как иначе? Это же чемпионат мира, здесь в случае успеха тебя всегда переполняют эмоции.

Это была настоящая битва. Бешеная, самоотверженная. Нас вынуждали глубоко садиться и контратаковать, пытались помешать игре в короткий пас. Мы всего этого ожидали, выстояли и показали себя. Все, что мы сделали на этом ЧМ, благодаря коллективной работе. Но мы можем лучше.

- Какие сильные стороны марокканцев удалось увидеть?

- Это бегущая команда, коллективно атакующая. Своей работоспособностью она доставила нам много хлопот. Они смотрели неплохо, но мы планировали победить, забили и этого хватило для успеха.

- Теперь вам надо победить Иран, чтобы обеспечить себе выход из группы.

- Мы пока только победили Марокко, как и хотели. Давайте не торопиться. Мы идем от игры к игре. Если мы будем бежать впереди паровоза, ничего хорошего не получится.

- Что скажете о Роналду? Он опять сделал все сам.

- Криштиану есть Криштиану. Это лучший футболист мира, она много работает, чтобы оправдывать это звание. Его игра на турнире не стала сюрпризом, он невероятный. Роналду заряжает нас и вдохновляет своей невероятной игрой.

АДРИЕН СИЛВА: В РОССИИ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА!

Полузащитник сборной Португалии Адриен Силва также ответил на вопросы журналистов.

- Португалия – претендент на победу в турнире?

- Об этом рано говорить. Сначала нам необходимо выйти из группы, не торопитесь. Очки даются тяжело, матчи сложные. Это же чемпионат мира.

- Роналду опять стал лучшим игроком матча.

- Ну так в этом нет ничего удивительного: мы каждый день видим, как он тренируется. Для меня он лучший футболист планеты.

- Атмосфера на ЧМ радует?

- Она фантастическая! Стадионы, базы, инфраструктура – все просто прекрасно. Свободного времени у нас немного, но мы успеваем замечать приятные мелочи в России.