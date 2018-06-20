Рекордсмен сборной России по голам на чемпионатах мира (6) оценил шансы Дениса Черышева побить его достижение и поделился впечатлениями от ЧМ-2018.

«ГОЛЫ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА - ЭТО СТАТУС»

- Ни в 1994 году с вами в составе, ни в 2002-м с Олегом Романцевым во главе, ни в 2014-м с Фабио Капелло сборная России из группы не выходила. А сейчас - вышла. Есть объяснение? - вопрос проживающему в Киеве экс-нападающему, который 5 из своих 6 мячей на ЧМ-94 забил в ворота Камеруна. Это рекорд мировых первенств.

- Прежде всего, хорошо, что, наконец-то, вышли. Но я такой итог предсказывал еще до начала турнира. Все-таки Саудовская Аравия и Египет - не чета бразильцам и шведам, которым мы проиграли в 1994-м. Те команды в итоге поднялись на пьедестал.

- Зато в Корее и Японии, как и через 12 лет в Бразилии, у России были совсем не «группы смерти»…

- Очень повезло, что первый матч сейчас выпало играть с Саудовской Аравией. На своем поле с таким соперником, конечно, надо было уверенно разбираться. Так и вышло, и команда получила заряд уверенности и спокойствия. К тому же нынешний набор футболистов позволяет переигрывать сопоставимых по силе оппонентов. Денис Черышев в прекрасной форме, Артем Дзюба хорошо борется впереди. Конечно, поддержка трибун имеет колоссальное значение.

- Как думаете, с учетом формы Черышева, который забил трижды в двух матчах, у него хорошие шансы превзойти ваше достижение?

- Шансы есть всегда. Молодец, что столько забил, не являясь нападающим, но дальше соперники будут намного сильнее аравийцев и египтян. К тому же традиционно на групповом этапе результативность гораздо выше, чем в матчах на вылет, где уже на первый план выйдет осторожность.

- Неужели матч с Уругваем за первое место в группе не может пройти в формате «атака на атаку»?

- У Уругвая очень хорошая и жесткая оборона. Поэтому на открытый футбол и итоговые 3:3 рассчитывать не стоит. Плюс тренеры наверняка перед плей-офф кого-то приберегут, может, какие-то небольшие эксперименты проведут. Думаю, матч пройдет достаточно спокойно. Это нам с Камеруном в 1994-м надо было забивать, как можно больше, и мы шли вперед.

- Вы, как и Черышев, представляли в сборной испанскую примеру, правда, уже были основным игроком «Логроньеса». Результативность на чемпионате мира сильно влияет на статус футболиста?

- Конечно. Много раз рассказывал, что мне президент «Валенсии», с которой я подписал контракт за два месяца до чемпионата мира, даже телеграммы слал после тех пяти голов Камеруну. Когда приехал с «Золотой бутсой» целое мероприятие организовали. Но вместе со статусом выросли и ожидания. Все стали думать, что ты всегда будешь забивать по пять.

- Дзюба, как и вы в 1994-м, начал турнир на скамейке, но вышел - и начал забивать. У него уже два гола.

- Для него все тоже сложилось удачно. В первой игре надо было додавить - и он забил первым же касанием. С Египтом сумел себя проявить уже в роли основного нападающего. Видно, что Дзюба готов лучше Федора Смолова… А с моей историей общего мало. Я-то был основным нападающем до известной всем истории с «письмом 14». А Павел Федорыч Садырин сразу объяснил, что пообещал тем, кто не подписывал, место в стартовом составе против Бразилии. Моя подпись стоила мне места в основе на первый матч.

«У ЧЕРЧЕСОВА - СВОЯ ЛИНИЯ. КАК У ЛОБАНОВСКОГО»

- Борис Игнатьев говорил, что Черчесов стал капитаном сборной за лидерские качества и твердость духа. У вас остались такие же впечатлении?

- Сложно рассуждать сейчас. Нормальный он был в раздевалке. Уж скорее лидером можно назвать меня, ведь, когда пошли конфликты, все диалоги с Садыриным о премиальных, поступлениях от технических спонсоров вел именно я. И тот же Черчесов свои просьбы адресовал мне. Впрочем, вратарь - важная фигура в любой команде, поэтому они с Димой Хариным пользовались уважением.

- Слышали, что его российские журналисты считают большим снобом?

- Это стандартная ситуация. Одни тренеры спокойны, другие надменны. Относитесь к этому с пониманием. Главное – результат. Если его нет – тренера убирают. Если есть – может вести себя как хочет. У него есть своя линия, как у Лобановского. Валерий Васильевич говорил: «Я никого не слушаю, критикуйте, как хотите, но команда будет играть по-моему».

Не уверен, правда, что это имеет какое-то отношение к тренерской профессии, но вратари особые люди. Вот и с моим бывшим партнером по «Логроньесу» случилась странная история…

- Вы про Хулена Лопетеги, которого уволили с поста главного тренера сборной Испании чуть ли не за мгновения до старта турнира?

- Ага, про него. Мне по этой теме звонили испанские журналисты. Но так принято, что вратаря в полной мере футболистом не считают, хотя он и половина команды. Даже с Ринатом Дасаевым на эту тему смеялись.

- Почему?

- Это сейчас они научились играть ногами. А знаете, как в 90-е, когда ввели правило, что брать в руки после паса от своих нельзя, тренировали в «Валенсии» Андони Субисаретту? Целый час давали ему пас назад, чтобы он выбивал в поле ногой. Потому что в игре в таких ситуациях всей команде приходилось бежать назад. Просто было непонятно, куда мяч полетит от его ноги.

- Сейчас у Испании чудит Давид Де Хеа. Будут у нас шансы с соперниками такого уровня?

- Все реально. Правда, ничья Испании с Португалией ничего не значит. Команды, которые претендуют на чемпионство, часто начинают слабо. Они же строят подготовку уже с прицелом на плей-офф.