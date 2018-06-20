Сборная России провела первую тренировку после возвращения из Санкт-Петербурга после матча с Египтом (3:1). Она, естественно, была восстановительной.

Настроение в сборной отменное. Еще бы: впервые в российской истории (26 лет уже) наша команда одержала сразу две победы на чемпионате мира. 6 очков, 8 забитых мячей и лишь один пропущенный. На момент начала тренировки (она началась в 17.45, а в 18.00 начался матч Уругвай – Саудовская Аравия) шансы на выход в 1/8 финала оценивались как почти стопроцентные. Журналисты начали занудствовать: «Вот Саудовская Аравия может крупно обыграть Уругвай, а потом ее также мощно приложит Египет…» И нарывались на ухмылку: «Вы сами-то в это верите?»

… В предварительном графике тренировка 20 июня стояла в 11.30. Но было давно понятно, что ее перенесут на вечер. Судите сами: матч в Питере накануне закончился в 23.00. Пока переоделись, подождали тех, кто проходил допинг-контроль, доехали в аэропорт, взлетели, сели в Шереметьеве, доехали до Новогорска… «Прилетели только в три часа ночи», - сообщил пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.

Наставник национальной команды Станислав Черчесов перед каждым занятием собирает в центре тренировочного поля всех игроков и персонал. Последним к этому довольно большому кругу присоединился Денис Черышев. Но он не опоздал! Появление Дениса было встречено шутками и прибаутками. К шестому номеру нашей команды внимание особое. Шутка ли – три гола в двух матчах и два приза лучшего игрока встречи.

Главного тренера слушали все 23 игрока, включая восстанавливающего от травмы Алана Дзагоева.

Чуть опоздавшие журналисты насчитали на поле всего 20 футболистов и чуть не попадали в обмороки. Их успокоили: Дзагоев, Юрий Жирков и Игорь Акинфеев сразу после мини-собрания отправились работать в тренажерный зал. Но не в тот, который находится рядом с полем, а в гостиничный. Он привычнее.

Владимиров сообщил, что сборная проводит восстановительную тренировку в зависимости от состояния каждого игрока и добавил: «Динамика восстановления Дзагоева положительная. Ждем, что он будет готов к играм плей-офф». Он тоже не верит, что сборная Саудовской Аравии не способна на подвиг в виде победы над Уругваем.

Открытая часть тренировки длилась 15 минут. За это время игроки пробежали несколько кругов и позанимались на гимнастических ковриках. Интересно, что те футболисты, которые во вторник играли в основе, были в мягеньких, словно комнатные тапочки, кроссовочках – ноги отдыхали от тесных бутс.

Артем Дзюба радовался даже простой пробежке. Он схватил мяч и возился с ним, словно ребенок.

Не наигрался Артем. Ничего, шанс еще наверняка появится. Впереди у сборной России на домашнем ЧМ-2018, как минимум, два матча – 25 июня в Самаре против Уругвая и 1/8 финала в Сочи или «Лужниках».