Юрий Газинский: Перед игрой с Уругваем даже не думаем о ничьей
Опорный полузащитник сборной России был одним из тех, кто сумел остановить лидера египтян Мохамеда Салаха.
- Много получили поздравлений и звонков?
- Конечно, ведь выиграли важнейший матч. Поздравлений, вы правы, было много.
- Видели, когда уезжали в аэропорт толпы празднующих болельщиков?
- Да, нас отлично поддерживали. И после первого матча видели, как люди празднуют. Приятно.
- Какие эмоции испытали после финального свистка?
- Только положительные. Приятно, когда ты входишь в историю.
- Что говорил игрокам главный тренер команды Станислав Черчесов?
- Поздравил всех и напомнил, что впереди матч и к нему нужно готовиться.
- Могли представить перед ЧМ-2018, что станете основным игроков национальной команды?
- Конечно, не был уверен на 100 процентов. Но ставил перед собой задачу попасть в основу сборной. Если приезжаешь в национальную команду, нужно по-максимуму стараться проявить себя, быть полезным.
- В соцсетях появилось видео, как отдыхает команда Англии. А как перед играми расслабляется сборная России?
- Перед играми?
- Ну, или после них.
- У нас есть график тренировочного процесса и восстановления. Вот его мы соблюдаем.
- В первых двух матчах сборная пробежала 118 и 115 км соответственно. Как вам удалось поставить такие рекорды? – вопрос от иностранного коллеги.
- Мы очень хорошо подготовились на сборах. Еще есть желание показать все, на что способны.
- Как себя чувствуете сейчас? Усталость накопилась?
- Проблем больших нет, хоть работа выполнена большая. Но впереди пять дней и наша задача – хорошо восстановиться.
- В Москву вы прилетели только ночью. Удалось поспать или мешали переполняющие эмоции?
- После таких матчей тяжело засыпаю. Тяжелая нагрузка и эмоции переполняют. Но поспать удалось.
- Какие ожидания от матча с Уругваем, который состоится в Самаре 25 июня?
- Нужно постараться забить игру с Египтом. Уругвай – сложнейший соперник.
- Сборная остановила Салаха. Есть идеи, как сдержать другого суперфорварда – уругвайца Суареса?
- Все знают, как умеет играть Салах и что он провел прекрасный сезон. То, что его остановили, заслуга всей команды.
- О чем думаете перед заключительной игрой в группе: поберечь силы или хотите показать все на что способны с одной из сильнейших команд Южной Америки?
- Турнир проходит в России, и никто не хочет думать даже о ничье.