Опорный полузащитник сборной России был одним из тех, кто сумел остановить лидера египтян Мохамеда Салаха.

- Много получили поздравлений и звонков?

- Конечно, ведь выиграли важнейший матч. Поздравлений, вы правы, было много.

- Видели, когда уезжали в аэропорт толпы празднующих болельщиков?

- Да, нас отлично поддерживали. И после первого матча видели, как люди празднуют. Приятно.

- Какие эмоции испытали после финального свистка?

- Только положительные. Приятно, когда ты входишь в историю.

- Что говорил игрокам главный тренер команды Станислав Черчесов?

- Поздравил всех и напомнил, что впереди матч и к нему нужно готовиться.

- Могли представить перед ЧМ-2018, что станете основным игроков национальной команды?

- Конечно, не был уверен на 100 процентов. Но ставил перед собой задачу попасть в основу сборной. Если приезжаешь в национальную команду, нужно по-максимуму стараться проявить себя, быть полезным.

- В соцсетях появилось видео, как отдыхает команда Англии. А как перед играми расслабляется сборная России?

- Перед играми?

- Ну, или после них.

- У нас есть график тренировочного процесса и восстановления. Вот его мы соблюдаем.

- В первых двух матчах сборная пробежала 118 и 115 км соответственно. Как вам удалось поставить такие рекорды? – вопрос от иностранного коллеги.

- Мы очень хорошо подготовились на сборах. Еще есть желание показать все, на что способны.

- Как себя чувствуете сейчас? Усталость накопилась?

- Проблем больших нет, хоть работа выполнена большая. Но впереди пять дней и наша задача – хорошо восстановиться.

- В Москву вы прилетели только ночью. Удалось поспать или мешали переполняющие эмоции?

- После таких матчей тяжело засыпаю. Тяжелая нагрузка и эмоции переполняют. Но поспать удалось.

- Какие ожидания от матча с Уругваем, который состоится в Самаре 25 июня?

- Нужно постараться забить игру с Египтом. Уругвай – сложнейший соперник.

- Сборная остановила Салаха. Есть идеи, как сдержать другого суперфорварда – уругвайца Суареса?

- Все знают, как умеет играть Салах и что он провел прекрасный сезон. То, что его остановили, заслуга всей команды.

- О чем думаете перед заключительной игрой в группе: поберечь силы или хотите показать все на что способны с одной из сильнейших команд Южной Америки?

- Турнир проходит в России, и никто не хочет думать даже о ничье.