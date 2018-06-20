«Советский спорт» пообщался с одним из московских таксистов, для которого чемпионат мира стал отличной возможностью хорошо подзаработать.

Таксисты еще год назад оказались в центре внимания после того, как один из московских извозчиков подвез приехавшего на Кубок конфедераций чилийского журналиста от аэропорта до отеля за 50 тысяч рублей. После громкого скандала можно было надеяться, что больше ничего подобного не произойдет…

Не тут-то было! С самого начала чемпионата мира таксисты частенько появляются в списках главных новостей, к сожалению – не самых приятных. То желтый московский кэб толпу мексиканцев протаранит, то шофер кинет кого-то на 30 тысяч рублей. Попался такой таксист и журналистам «Советского спорта», возвращавшимся из Сочи. Нас кинуть, конечно, не собирался, зато с радостью рассказал, как за неделю уже сделал едва ли не годовую выручку – на иностранцах.

- Я уже на всех языках практически с ними изъясняться могу, - сам поднимает тему чемпионата мира извозчик, которого мы будем называть Александром.

- Жалко их – кидают на каждом углу, - пытаемся направить разговор в интересное русло.

- Да они созданы, чтобы их кидали.

- В смысле?

- Да они сами тянут эти деньги. Знаете, какое искушение? Ты ему нормально говоришь, что проехать пару-тройку километров будет стоит 300 рублей, а он тебе сует 300 евро. Пытаешься объяснить, что имел в виду, но они просто отказываются тебя слушать и понимать, даже агрессивными становятся.

- Конечно, когда тянут 300 евро, как не взять?

- Вот и я о том же. Кто же виноват, что у них деньги куры не клюют и они готовы кататься по Москве за 300 евро. Я же у него не 30 тысяч рублей просил, к курсу которых они могли не привыкнуть. Это были евро – они должны понимать, что это достаточно большая сумма.

- В новости про эти 30 тысяч читал – саудита какого-то обули. Меня только удивило, что деньги с карточки списали. Там же сумму сразу вино, если оплата карточкой идет через приложение.

- Видимо, он не через приложение платил.

- А как? Вы что карточки принимаете? Свой терминал есть?

- Нет. Многие иностранцы могут через банковское приложение деньги перевести. У меня так было с англичанином. Он вошел в мобильный банк, вбил номер моей карты и дает мне телефон, чтобы я сам сумму вбил, потому что он с курсом еще не разобрался. Понимаете, я мог хоть пять тысяч снять, не в рублях естественно. А на счете у него, кстати, больше было.

- Они наверное все так такси ловят, по старинке, приложениями не пользуются?

- Почему же? Нам постоянно падают заказы от иностранцев. Сейчас на «Яндекс» приходят заказы и с Uber после объединения, а «Убером они все пользуются. Там по деньгам все четко – никаких вопросов. Некоторые даже приложение «Яндекс» поставили – кто-то их научил. Но есть проблема – они часто указывают странные места для посадки и их невозможно найти. Если заказ с «Яндекса» прилетает, можно написать им в чат с помощью Google-переводчика. А с заказами от Uber так не получается. Не буду же я им на иностранный номер звонить – так на одни звонки работать придется.

- Наверное вы неплохо зарабатываете на иностранцах…

- Сейчас самый сложный период за все мое время работы таксистом. Стараюсь отработать как можно больше. Потом таких возможностей не будет.

- Если не секрет, примерно на какой порядок доходы выросли?

- Все это началось где-о за неделю до старта чемпионата мира, когда иностранцы начали приезжать. Потом пошло сумасшествие. Я работаю по 12-14 часов в день, но не жалуюсь. За пару недель уже выручка, как за несколько месяцев.

- Совесть не мучает, когда завышаете цены?

- Нет. говорю же, они сами хотят столько платит. Был момент… Стою, уже собираюсь заканчивать работ, надеюсь поймать заказ, чтобы по пути было до дома ехать. Подходят какие-то французы. Им в «Шереметьево» надо было. Просто, чтобы отстали говорю им сильно завышенную цену – 7 тысяч рублей.

- И они соглашаются?

- Да, тянут две банкноты по 5 тысяч и садятся в такси. Что мне делать остается? Это я думал, что много с них требую… Приезжаю в аэропорт, выгружаю, думаю кого-нибудь поймать до города, раз уж там оказался. Слышу, как иностранцам, которые подходят к другим таксистам, называют цены по 12-15 тысяч рублей. После этого меня совесть вообще не мучает.

- Постоянно появляются новости, как иностранцев здесь грабят…

- Знаю я, как эти ограбления происходят. Они пьяные садятся в машину, едут, могут даже заснуть. Потом выскакивают и оставляют свои сумки на сиденье. Дальше судьба по разному складывается. Сумку может забрать следующий пассажир, если таксист ее не заметит. Если заметит и узнает, что там внутри что-то ценное – может забрать уже таксист.

- У вас ничего не забывали?

- Да постоянно! Дома уже штук 20 телефонов лежит, и iPhone, и Samsung и другие какие-то. Очень многие даже не пытаются их найти, даже по номеру не звонят, хотя я их не выключаю до последнего. Надо будет как-нибудь собрать все в коробку и оптом продать где-нибудь на «Савеловской». Но это – за все время. Иностранец как-то забыл поясную сумку. Там у него телефон, паспорт, кошелек с карточками, русские деньги – даже не помню сколько было, и 500 евро одной бумажкой. Я специально телефон не стал отключать. Через пару часов из его отеля позвонили с ресепшена. Сумку отдал – я же не вор.

- Отблагодарил?

- Да, дал 2 тысячи рублей и записал мой номер. После он уже специально меня вызывал два раза – каждый раз чаевые оставлял в размере стоимости поездки.

За этими разговорами мы доехали от Казанского вокзала до дома. Наслушавшись историй – дважды проверили заднее сиденье – вроде ничего не забыли.