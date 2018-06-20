Юрий Жирков в среду занимался по индивидуальной программе, а после занятия ответил на вопросы журналистов.

- Как здоровье?

- Было небольшое повреждение в игре с Турцией. Сейчас самочувствие получше, но нога после матчей болит. Сегодня дали мне небольшую передышку.

- Поздравления с победой посыпались сразу после финального свистка?

- Да, их было много. Отвечал всю дорогу до аэропорта.

- Поздравляли только друзья и родственники?

- Нет, приходили сообщения с незнакомых номеров. Наверное, болельщики.

- Особо можете какое-то выделить?

- Нет, все приятные.

- Как настроение?

- Отличное. Особо приятно тренироваться посл побед.

- С кем хотели бы сыграть в 1/8 финала плей-офф: Португалией или Испанией?

- Наверное, с Португалией. С ними мы не так давно играли на Кубке Конфедераций и поняли, что можно бороться.

- Как удалось сдержать Салаха?

- Все старались, много Сергей Игнашевич помогал. Но у Салаха была пара возможностей забить в первом тайме. Хорошо, что у него не получилось.

- Чувствовалось, что это – звезда мирового уровня?

- В некоторых эпизодах он это доказал.

- Можно назвать минувшую ночь одной из лучших в вашей жизни?

- Пожалуй, да.

- С чем ее можете сравнить?

- С выходом в плей-офф на Евро-2008.

- Впереди образная Голландия?

- Да.

- Но сначала – Уругвай, - добавляет пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.

- Сейчас сборную все готовы носить на руках. Есть опасения, что при первой неудаче вернется негативный фон?

- Не думаем об этом. А после поражений критикуют все сборные.