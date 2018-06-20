Юрий Жирков: В 1/8 финала хотел бы сыграть с Португалией
Юрий Жирков в среду занимался по индивидуальной программе, а после занятия ответил на вопросы журналистов.
- Как здоровье?
- Было небольшое повреждение в игре с Турцией. Сейчас самочувствие получше, но нога после матчей болит. Сегодня дали мне небольшую передышку.
- Поздравления с победой посыпались сразу после финального свистка?
- Да, их было много. Отвечал всю дорогу до аэропорта.
- Поздравляли только друзья и родственники?
- Нет, приходили сообщения с незнакомых номеров. Наверное, болельщики.
- Особо можете какое-то выделить?
- Нет, все приятные.
- Как настроение?
- Отличное. Особо приятно тренироваться посл побед.
- С кем хотели бы сыграть в 1/8 финала плей-офф: Португалией или Испанией?
- Наверное, с Португалией. С ними мы не так давно играли на Кубке Конфедераций и поняли, что можно бороться.
- Как удалось сдержать Салаха?
- Все старались, много Сергей Игнашевич помогал. Но у Салаха была пара возможностей забить в первом тайме. Хорошо, что у него не получилось.
- Чувствовалось, что это – звезда мирового уровня?
- В некоторых эпизодах он это доказал.
- Можно назвать минувшую ночь одной из лучших в вашей жизни?
- Пожалуй, да.
- С чем ее можете сравнить?
- С выходом в плей-офф на Евро-2008.
- Впереди образная Голландия?
- Да.
- Но сначала – Уругвай, - добавляет пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.
- Сейчас сборную все готовы носить на руках. Есть опасения, что при первой неудаче вернется негативный фон?
- Не думаем об этом. А после поражений критикуют все сборные.