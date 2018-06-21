Корреспондент «Советского спорта» посетил фан-зону на Воробьевых горах и хлебнул впечатлений полную чашу.

«АРГЕНТИНА – ЯМАЙКА – 5:0? ЗНАЕМ, ПЕСНЯ В СТИЛЕ РЕГГИ»

Первыми, только войдя на аллею, ведущую к фан-зоне, натыкаюсь на международный матч по теннис-болу. С одной стороны – колумбийцы и марокканцы, с другой – один марокканец и два мексиканца. Через пару минут матч прерывается, парни обнимаются, благодарят друг друга за игру и идут своей дорогой. Продолжаю путь – навстречу группа аргентинцев. Останавливаю.

- Знаете, что в России есть популярная песня «Аргентина – Ямайка – 5:0»?

- Нет. Что за песня, почему такое название?

После небольшой паузы один из фанатов догадывается: «Мы же Ямайку обыграли на ЧМ-98 5:0».

Прав он, этот парень из далекой Кордобы. Потрясенный этим матчем, Владимир Шахрин тем же вечером во французской гостинице родил этот хит. Напеваю мотив последней строчки припева и прошу аргентинцев спеть хором. Вполне себе неплохо.

«ПОЛЬСКА – БЯЛО-ЧЕРВОНЫ!»

Я поставил себе задачу не просто прошвырнуться по фан-зоне, а посмотреть матч Польша – Сенегал в компании польских фанатов.

По мере приближения к входу все громче слышна музыка. Прислушиваюсь –живая, не диджей. Но не могу узнать песню – что-то не знакомое. Подхожу к главной цене – ба, какие люди?! На цене группа «7Б» и ее лидер Иван Демьян. Еще пара композиций и под конец Демьян исполняет свой главный хит – «Молодые ветра». Все бы хорошо, но в перерывах между песнями – Иван говорит только на русском, синхронного перевода нет. А среди слушателей – процентов 70 иностранцев. Да и над репертуаром стоило подумать. Не Демьяну, над своим репертуаром он работает уже 20 лет, организаторам. В Москве масса групп, исполняющих на приличном уровне западные хиты. Все-таки, логичнее их было пригласить в фан-зону. Контакт с публикой был бы совсем другим.

Вот и группа поляков, всего десятка два. Знакомлюсь – Варшава, Бытгощ, Радом, Краков, Кошалин – вся Польша.

- Кого знаете из сборной России?

- Дзюбу, а еще Акинфеева, - отвечает миловидная девчушка с красно-белым венком на голове.

- Тренер у вас Черчесов, - добавляет парень из Варшавы. – Я фанат «Легии», мы все благодарны Черчесову за то, что он сделал для «Легии». Так и напишите.

Напишу, не волнуйся, пан.



Команды появляются на поле «Открытие Арены», поляки заряжают кричалку, а затем затягивают на мотив популярной песни Depeche Mode «Польска – бяло-червоны, Польска – бяло-червоны». Ну а гимн поляки исполнили дружно и вдохновенно. «Еще Польска не сгинела».

В середине первого тайма защитник поляков бразильского происхождения Тиаго Чонек срезает мяч в собственные ворота и хватается за голову. Хватаются за головы и польские фанаты: «Ох, курва!»

В перерыве опрашиваю новых польских знакомых.

- Мы утром приехали из Санкт-Петербурга. Потрясающий город, - говорит та самая девушка с красно-белым венком. – Приехали вдвоем с Яцеком (рядом стоит ее друг) на четыре дня. Билетов на футбол у нас нет. Хотели посмотреть Санкт-Петербург и Москву. Побывали уже на Красной площади. Потрясающие города! Очень красивые. Послезавтра - домой.

Оказалось, здесь почти все без билетов на футбол. Поляки использовали чемпионат мира, как повод посетить неведомую им Россию.

- У меня есть билет на следующий матч с Колумбией. Что за город Казань?

Я заверил, что Казань тоже замечательный город. Переполненные впечатлениями от Москвы и Питера, поляки верят на слово. Очевидно у многих когнитивный диссонанс от увиденного. Не так они себе представляли Россию-матушку.

«КОНЕЧНО, ВАСЯ… ИЗ ПОДОЛЬСКА»

Досматривать матч не стал, в перерыве отправился домой – игра Россия – Египет важнее. Неподалеку встречаю высокого блондина в майке с девятым номером и фамилией Левандовский на спине. Снимает на смартфон видео толпы.

- День добрый, пан Левандовский!

- Я по-русски говорю, – отвечает парень на чистейшем великом и могучем.

Василий из Подольска, майка куплена в Польше. Не вооруженным глазом видно высокое качество.

- Учусь в МГУ, на кафедре славистики, польское отделение. Закончил первый курс, - поясняет Василий. – Почему Польша? Как-то оказался там и сразу полюбил эту страну навсегда.

По дороге пристаю к другим аргентинцам: знают ли они ту самую песню «Чайфа»? Напеваю. «Знаем, знаем. Мелодия хорошая, в стиле регги».

Перед выходом с аллеи дворник с рюкзаком за спиной и торчащим из него российским триколором метет возле бордюра мусор и скандирует «Россия, Россия!»



- Я Боря, из Таджикистана. Россия – чемпион!

Выхожу на дорогу, ведущую в метро «Университет», и попадаю в противоход потоку. Толпы движутся к фан-зоне. Мы вдвоем бредем в противоположном направлении - я и одинокий турок.

- Россия – родна моя! Мы вместе! – турок постоянно, без остановки кричит встречным группам эти пять слов, те отвечают скандированием «Россия, Россия!», иностранцы хлопают турка по плечу. Не очень понятно, что он имеет в виду, крича «Россия – родна моя!» То ли Родина моя, то ли родная моя. В слове Родина он пропускает букву «и», поэтому смысл не совсем понятен. Труден для турка русский язык.

Турок – интеллигентный, с легкой сединой в волосах, очках в тонкой модной оправе, явно не в себе. А может, просто Мундиалем стукнутый?