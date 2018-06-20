Наставник сборной Хорватии Златко Далчи накануне встречи с Аргентиной признался, что матч будет одним из самых простых для его сборной!

- Вы уже решили, каким будет состав и тактика?

- Полагаю, что да. Мы изменим тактику по сравнению с игрой против Нигерии, но больших перемен не будет. Ничего глобально не поменяется. Наш стиль останется неизменным.

Как будем играть? У нас много атакующих футболистов. Только от обороны действовать не станем.

- Что ожидаете от матча?

- Мы сыграем против одной из лучших команд мира. С одной стороны, это наша самая простая игра – терять нам нечего. Но с другой стороны, нам хочется выиграть. Ничья – не самый интересный итог для нас.

Матч с Аргентиной – проверка для наших игроков. Если мы сыграем успешно, то можем поверить, что способны многого добиться. Уверенность в собственных силах важна.

- Аргентина - ваш самый легкий соперник…

- Я никогда не говорил, что Аргентина самый легкий наш оппонент. Это самый легкий наш матч, потому что нам нечего терять. Мы сыграем с лучшими футболистами, это будет изумительная борьба. Важно, что игрокам будет интересно. Это фестиваль футбола.

- Сколько внимания уделили на тренировках Месси? Как его остановить?

- Месси - лучший игрок мира. Один игрок его остановить не может. Это можно сделать только командной игрой. Нам нужно думать не только о Месси, но и обо всей Аргентине.

- В двух командах большое количество друзей. Есть ли здесь преимущества, недостатки?

- Я не могу сказать, какие преимущество и недостатки в том, что в двух командах собраны друзья. У меня неограниченное доверие к игрокам.

- Исключение Калинича из заявки – что это? Могут ли быть негативные последствия?

- Все уже позади. Я не рад, что это произошло. Но этому делу мы уделили три-четыре часа.

- Хорватам было бы интересно сыграть с Россией? Может, в финале?

- Где можно подписаться на участие в финале? Я готов! В нашей группе еще два матча. Для начала нам нужно выйти из группы.

- Вам нравится в России?

- Мы ощущаем себя в дружественной обстановке. Очень приятно быть в России. Поздравляем вас с величайшим праздником футбола.