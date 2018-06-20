– Хорватия – изумительная команда. Я видел, как она обыграла Нигерию, – рассуждает Сампаоли. – Молодая сильная сборная с акцентом на атаку. Посмотрим, как сложится матч. Мы будем играть как с Исландией, постараемся использовать свои козыри. Надо действовать очень интенсивно, в идеале пораньше забить. Мы в себе уверены.

– Но ведь Лео Месси не забил пенальти исландцам. Вы работаете над его психологией, общаетесь с другими игроками?

– Да, мы очень расстроились, что получилась ничья (1:1). Но уже оправились после той игры. Я против того, чтобы вся ответственность за результат лежала на плечах Лео. Это стало бы грубой ошибкой.

Мы говорим о чемпионате мира, который смотрят миллиарды людей. Иногда можно не забить пенальти, такое бывает. Но сейчас важно сплотиться, отбросить плохой опыт. К счастью, футбол всегда полон сюрпризов. Вообще я настроен оптимистично. Сделаем все для победы, хотя понятно, что у нас нет права на осечку. Мы должны быть единым кулаком.

– Вы однажды сказали в интервью, что у Месси в руках – грозное оружие, на котором написано «чемпионат мира». Объясните роль Лео как символа футбольной Аргентины.

– Я всегда говорил: если кто–то забивает голы в футболке сборной Аргентины, мы наверняка победим. И без разницы, кто это сделает. А когда аргентинцы проигрывают, то, получается, виновник – всегда Месси? Думаю, это несправедливо – так относиться к одному игроку.

А мое отношение к Лео никогда не изменится. Он – лучший футболист мира. Невозможно, чтобы один игрок всегда переворачивал ход любого матча. Без сомнений, Месси – гениальный форвард. Но нельзя только его винить во всех смертных грехах.

– Даже сами аргентинцы говорят, что для 30–летнего Месси это последний шанс стать чемпионом мира и встать на один уровень с Диего Марадоной. Вы согласны?

– Я понимаю, что людям интересно сравнивать двух легенд, искать разницу между поколениями, выяснять контексты, спорить о культурах и роли личности в важнейших событиях.

Но посмотрите, Месси провел где–то 75 матчей за сборную Аргентины, и команда с ним проиграла пять–шесть раз. Не больше. Поэтому Лионель для нас является стержневым футболистом, как в свое время был Диего.

Да, болельщики постоянно сравнивают Марадону и Месси. Это нормально, они оба даже играли под десятками. Но история сама расставит все точки над «i».