ВОСЕМЬ ДНЕЙ НА ВЕЛИКЕ

Россия в дни чемпионата мира прекрасна. Этот праздник сделал всех нас немного добрее, а нашу жизнь ярче. Даже в крайне тихой и спокойной Казани в дни матчей начинается карнавал, который многочисленные представители органов правопорядка даже не пытаются оставить. Напротив, приветливо улыбаются иностранцам, подсказывают дорогу, а некоторых даже спасают от неприятностей.

- Эй-эй-эй, стой! Красный! – крикнул полицейский уткнувшемуся в телефон иранскому болельщику, который был готов выскочить на проезжую часть, заботливо приобнял его и улыбнулся. Иранец, почувствовав неловкость ситуации, смущенно поблагодарил спасителя и продолжил путь на стадион.

Болельщиков команды Карлуша Кейруша в Казань приехало очень много. Они уже успели отметиться ярким перфомансом в Санкт-Петербурге на матче против Марокко, где презентовали всему миру «вувузелы 2.0». Это, конечно, шутка. Дудки иранцев, издающие крайне навязчивый звук, напоминающий автомобильный клаксон, не что иное как восточный музыкальный инструмент шейпур.

В Иране все болельщики ходят на стадион с этими дудками и во время главного дерби страны «Эстегляль» - «Персеполис», на котором собирается до 100 тысяч болельщиков, от гула шейпура можно оглохнуть.

Перед матчем я имел неосторожность оказаться в толпе иранцев, распевающих песни под сочные звуки шейпура, и потом несколько минут с непривычки приходил в себя, восстанавливая слух. По шумности болельщики сборной Ирана ничуть не уступают мексиканцам и аргентинцам, которые успели влюбить в себя всю Россию.

Здесь они отдыхают от жестких порядков своей страны: днем и ночью тусуются в фан-зоне, гуляют по городу, употребляют алкоголь и всячески веселятся. Девушки имеют возможность ходить в обычной одежде, а не в хиджабах. Пользуются ей, в основном, представительницы молодого поколения. И это обстоятельство, надо сказать, радовало глаз.

За пару часов до матча компания иранцев взяла в осаду одну из «Пятерочек» неподалеку от фан-зоны. Парни и девчонки о чем-то оживленно общались и с удовольствием пили российское пиво.

Через дорогу еще одна компания болельщиков команды Карлуша Кейруша тестировала беспилотный автобус, собранный умельцами из НАМИ и «КамаЗа». В дни матчей чемпионата мира в Казани эта забава пользуется особой популярностью, ведь трасса проходит всего в 100 метрах от фан-зоны. Организаторы тест-драйва жалеют, что опытный образец всего один. К слову, прокатиться на беспилотнике можно совершенно бесплатно, и это еще один плюсик в карму «камазовцам».

Иранцы от «бусика» были в восторге, но кроме «гуд» и «вери найс» ничего другого о нем не сказали. Зато совсем скоро мне повстречался еще один удивительный персонаж.

Все помнят истории о египтянине и аргентинце, которые исколесили весь мир на велосипеде и приехали на ЧМ. Так вот, мне встретился их иранский аналог. Правда путешествие болельщика по имени Абас было не столь впечатляющим. На двух колесах он проделал путь из Москвы в Казань, но и это достойно восхищения. Я проехал 860 километров на машине и был ужасно вымотан, а этот парень крутил педали восемь суток!

- Мой путь занял семь ночей и восемь дней. Я останавливался ночевать в деревнях и городах. Несколько раз меня приютили местные жители. Я просто приезжал в деревню, стучался в двери домов и люди пускали меня. Они любезно предоставляли ночлег, кормили и были очень добры ко мне. Я останавливался в Суздале и Нижнем Новгороде – эти города мне особенно понравились, там невероятно красиво. Самыми сложными были последние 200 километров. Дорога была узкая и не самого хорошего качества. Но ближе к Казани она стала гораздо лучше. Я с удовольствием проделал этот путь.

Что касается нашей сборной, то у нас не самая сильная команда. Но все игроки очень старательные, усердно трудились на тренировках, с ними работает хороший тренер. К сожалению, я не попаду сегодня на стадион, у меня нет билета, а ночью уеду на поезде обратно в Москву, поскольку завтра мне предстоит побывать на важном мероприятии. Сейчас я доеду до «Казань-Арены», сфотографируюсь, а потом вернусь в фан-зону, чтобы поболеть за своих.

ЭЛЬ ДЕЛЬ БОМБО

Каких только сюжетов не дарит чемпионат мира! Накануне матча с Ираном испанские болельщики зажигали на улице Баумана. На летних верандах абсолютно всех кафе висели флаги страны корриды, фламенко и золотых пляжей, а мелодичный испанский вытеснил на время все остальные языки мира.

- O, Colombia!!! – закричал испанец и побежал обниматься с болельщиками в майках Фалькао и Хамеса. Колумбийцы ответили взаимностью. А вот проходившие рядом мексиканцы, которые тоже говорят на испанском, недовольно поморщились и обошли стороной шумную компанию.

- Manolo-lo-lo-lo-lo! – раздалось между домов и тут же стало ясно: где-то неподалеку находится самый популярный в мире болельщик «Валенсии» и сборной Испании Маноло Касерес, также известный как Маноло-барабанщик или El del Bombo. Для него чемпионат мира в России уже девятый, и за последние 30 лет он не пропустил ни одного матча «Ла Фурии Роха». Когда Маноло приехал в Краснодар на товарищеский матч Испания–Тунис, для южного города это было настоящее событие.

На улице Баумана в Казани он был самым популярным человеком. Количеству фото, которые с ним сделали прохожие, могли позавидовать топовые российские видеоблогеры. Рядом с ним шла толпа из человек тридцати, а параллельным курсом двигались испанские телевизионщики, делавшие прямое включение.

Маноло оказался очень общительным и позитивным. Хоть он и боялся опоздать на матч, но все равно сфотографировался со всеми желающими и ответил на пару моих вопросов.

- В России мне очень нравится. Здесь живут добрые люди, у русского народа большое сердце. В Сочи была отличная погода и прекрасная атмосфера на стадионе. В Казани мне понравился Кремль, да и вообще архитектура этого города.

Что касается футбола, то сегодня нас ждет очень тяжелый матч. Иран – дисциплинированная и работоспособная команда с сильным тренером. Я мечтаю о том, чтобы сборная Испании выиграла этот чемпионат мира, но у нас очень сильные соперники. Что я думаю о смене тренера за день до первой игры? Мы уже забыли об этом! Просто смотрим вперед и болеем за свою команду!

ИРАН, ТЫ ПРЕКРАСЕН

Маноло оказался прав. Вот, что значит опыт. Сборная Испании не играла, а просто катала мяч и с трудом выдавливала атаки. Иранцы защищались слаженно в две линии и бились за каждый мяч так, словно от этого матча зависят жизни их близких.

Но это было объяснимо. При такой сумасшедшей поддержке болельщиков играть по-другому было просто невозможно. Казанский стадион был иранским как минимум на половину, и это при практически полном аншлаге!

От гула шейпуров закладывало уши, но мой восторженный вопль от волшебного паса Иско в первом тайме долетел до испанских коллег, сидевших за соседним столом. Они дружно улыбнулись, показали большой палец и сказали мне: «Вот почему Иско круче, чем Хамес!».

Тем временем, Кейруш нервно метался по технической зоне и постоянно подсказывал своим игрокам направление передач, которое лучше выбрать в том или ином моменте, но иранцы играли по ситуации. Под жестким прессингом соперника Сердару Азмуну и его партнерам было некогда смотреть на тренера. За первый тайм они сделали всего 103 точных паса, но не пропустили, а это главное.

Второй игровой отрезок стартовал с геройств иранского вратаря Али Бейранванда, который сперва отбил удар Андреаса Иньесты из-за пределов штрафной, а затем смахнул его на угловой. Через пару минут опять взрыв эмоций. Ирану удалась хорошая атака, в результате которой Карим Ансарифард пробил в сетку с внешней стороны. По ушам ударила волна иранского восторга, но быстро угасла.

Уже через пару мгновений Иньеста вскрыл оборону команды Кейруша проникающей передачей на Диего Косту, форвард «Атлетико» укрыл мяч корпусом, развернулся и собирался пробить, но Рамин Резаэян успел первым к мячу и попытавшись его вынести угодил в ногу Косты. 1:0 – Испания и никакого восторга на трибунах.

Но иранцы не сложили оружие, как на поле, так и на трибунах. Абсолютно каждое удачное действие своей команды болельщики Ирана встречали яростным ликованием.

Азмун словно Криштиану брал мяч и тащил его вперед, пытаясь пройти двоих-троих соперников. Этим летом его точно купит один из европейских клубов. Свой гол иранцы забили. Более мощной и искренней радости я не видел , наверное, никогда. Жаль только, что она была недолгой. Судьи увидели офсайд у игрока Ирана в момент подачи со штрафного.

Но момент матча все равно остался за командой Кейруша. Мехди Тареми на фланге пробросил мяч между ног Жерару Пике и навесил на дальнюю штангу, но Вахид Амири пробил головой чуть выше перекладины. А какой мог быть гол! На лицах испанских коллег в этот момент ужас перемешивался с восхищением. Их команда выиграла, но, Иран, спасибо, что ты есть!

ИРАН – ИСПАНИЯ – 0:1 (0:0)

Гол: Диего Коста, 54.

Иран: Бейранванд – Резаэян, Хосейни, Пуралиганджи, Хаджсафи (Мохаммади, 69) – Эбрахими, Эзатолахи – Ансарифард (Джаханбахш, 74), Тареми, Амири (Годдос, 86) – Азмун. Тренер Кейрош.

Испания: Де Хеа – Карвахаль, Пике, Рамос, Жорди Альба – Бускетс, Иньеста (Коке, 71) – Давид Сильва, Иско, Лукас Васкес (Асенсио, 79) – Диего Коста (Родриго, 89). Тренер Йерро.

Предупреждения: Амири, 79. Эбрахими, 90+2.

Судьи: Кунья, Таран, Эспиноса (все – Уругвай), Баскуньян (Чили).

20 июня. 21.00. Казань. +18, ясно. «Казань Арена». 42 718 зрителей (вместимость 42 873).