ДО МАТЧА

Новый наставник испанцев Фернандо Йерро верит в Давила де Хея, а форвард Ирана Сердар Азмун – в Казань, где он провел прекрасное время в форме «Рубина».

Вратарь «Красной фурии» не отразил ни одного удара в матче с Португалией (3:3), запустив бабочку от Кришитану Роналду. Злые языки тотчас назвали де Хея наследником Луиса Арконады, опозорившегося в финале Евро-1984. Напомним, он пропустил тихо катившийся мяч между ног после удара со штрафного лидера французов Мишеля Платини и обрек свою команду на поражение (0:2).

Впрочем, все эти сравнения в определенной степени притянуты за уши, на самом же деле очень хочется понять, за что голкиперу испанцев «МЮ» собирается платить 21 миллион евро в год.

Персы в первом туре ухитрились одержать минимальную сухую победу над марокканцами, забив в компенсированное время и при этом не нанеся ни одного удара в створ. Ларчик просто открывался: судьбу встречи решил автогол.

В день матча Казань накрыло персидское нашествие. В столицу Татарстана приехали 20 тысяч болельщиков Ирана, испанцев оказалось в разы меньше.

- Сюрпризов в этой игре не жду, победит фаворит, причем всего чемпионата – Испания, - без тени сомнений сделал прогноз в прямом эфире «Матч ТВ» бывший главный тренер сборной России и не только Гус Хиддинк.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Какую же обструкцию устроили иные специалисты сборной Исландии, выстроившей в своей штрафной автобус и отстоявшей ничью 1:1 с Аргентиной! Персы соорудили у своих ворот целый бронепоезд. С первых секунд подопечные Карлуша Кейруша отошли глубоко назад и всей командой защищались, не помышляя об атаке. Включая Азмуна.

Лишившись свободных зон, испанцы злились. Их капитан Серхио Рамос наступил на ахилл Азмуну, тот – Серхио Бускетсу. Автор дубля в португальские ворота Диего Коста вынужден был в поисках мяча блуждать около штрафной, его же место впереди, на лихом коне. Вхолостую трудился на правом фланге Лукас Васкес, заменивший после матча с Португалией креативного Коке.

Перед свистком на перерыв Коста наступил на стопу вратарю персов, а удар с убойной позиции Давида Силвы заблокировал защитник.

ВТОРОЙ ТАЙМ

После перерыва испанцы усилили натиск. Удар Бускетса метров с 22-х блистательно рукой отбил голкипер и повторным движением буквально снял с ноги Васкеса.

Иранцы ответили опасным ударом Карима Ансарифарда. Трибунам показалось, что был гол. Мяч и впрямь затрепыхался в сетке, но с внешней стороны.

А буквально в следующей атаке родился настоящий гол. Васкес бросил Косту в прорыв, форварда успел накрыть защитник Рамин Резаян. Мяч после серии рикошетов заскочил в ворота.

Тут-то выяснилось, что подопечные Кейруша умеют неплохо атаковать. Они даже забили ответный мяч, поставив на уши едва ли не всю Казань. Но лайнсмен сработал безукоризненно, без промедления зафиксировав офсайд.

Персы еще дважды были близки к голу. На 82-й минуте Вахид Амири на левом крыле изящно прокинул мяч в домик Пике, навесил на дальнюю штангу, однако Мехди Тареми головой отправил мяч чуть выше перекладины.

В концовке испанцы решили не искушать судьбу и хладнокровно удерживали мяч в центре поля.

Де Хея в серьезном деле мы так и не увидели. А дедушка Хиддинк в прогнозе оказался прав и не прав. Фаворит одержал победу, но какой ценой – выложившись до донышка. И не дав ответа на волнующий нас вопрос – с кем лучше встретится в 1/8 финала сборной России, с Испанией или Португалией.

ИРАН – ИСПАНИЯ – 0:1 (0:0)

Гол: Диего Коста, 54.

Иран: Бейранванд – Резаэян, Хосейни, Пуралиганджи, Хаджсафи (Мохаммади, 69) – Эбрахими, Эзатолахи – Ансарифард (Джаханбахш, 74), Тареми, Амири (Годдос, 86) – Азмун. Тренер Кейрош.

Испания: Де Хеа – Карвахаль, Пике, Рамос, Жорди Альба – Бускетс, Иньеста (Коке, 71) – Давид Сильва, Иско, Лукас Васкес (Асенсио, 79) – Диего Коста (Родриго, 89). Тренер Йерро.

Предупреждения: Амири, 79. Эбрахими, 90+2.

Судьи: Кунья, Таран, Эспиноса (все – Уругвай), Баскуньян (Чили).

20 июня. 21.00. Казань. +18, ясно. «Казань Арена». 42 718 зрителей (вместимость 42 873).

СТАТИСТИКА

Удары 5-17

В створ 0-3

Штанги 0-0

Угловые 2-6

Офсайды 2-1

Фолы 14-14

Владение мячом (в %) 30-70

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ИРАН

Бейранванд 7,0 Резаэян 6,5 Хосейни 6,5 Пуралиганджи 6,5 Хаджсафи 6,5 (Мохаммади, 69) 5,5 Эбрахими 6,0 Эзатолахи 6,0 Ансарифард 6,0 (Джаханбахш, 74) 5,5 Тареми 6,5 Амири 6,5 (Годдос, 86) б/о Азмун 5,0

ИСПАНИЯ

Де Хеа 5,5 Карвахаль 5,0 Пике 5,0 Рамос 6,0 Жорди Альба 7,0 Бускетс 6,5 Иньеста 6,5 (Коке, 71) 5,5 Давид Сильва 6,5 Иско 7,0 Лукас Васкес 6,5 (Асенсио, 79) б/о Диего Коста 6,5 (Родриго, 89) б/о

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Бейранванд – 7,0. Неоднократно выручил команду, причем в некоторых эпизодах сыграл просто бесподобно. Не справился лишь с отскоком от Диего Косты.

Жорди Альба – 7,0. Выжигал свой фланг, которым иранцы в конце концов отказались атаковать. Дважды успел самоотверженно помешать соперникам пробить по воротам в упор.

Иско – 7,0. При наличии Сильвы и Иньесты оказался самым изобретательным и хитроумным в составе «Красной фурии». Сделал несколько гениальных передач.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Кейрош – 5,5. Разумно выстроил игру против фаворита. Его команда, хоть и выстраивала в обороне трехслойный редут, у своих ворот не отсиживалась, а после пропущенного гола и вовсе повисла на воротах испанцев. Заменами игру не усилил, но и не испортил: голевые шансы Иран имел вплоть до финального свистка.

Йерро – 5,0. Кейроша и иранцев не обыграл ни до матча, ни в ходе. Если бы не мусорный гол Косты и микроскопический офсайд у Эзатолахи, сейчас уже паковал бы чемоданы вместе со всей командой.

РЕЙТИНГ МАТЧА

6,0

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Диего Коста ?

Получив передачу в центре штрафной, уткнулся в защитников, но Резаэян, выбивая мяч, рикошетом попал в Косту – и получился «полуавтогол».