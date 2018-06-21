Кто-то из англичан рассказывает о том, как русские спасли его дедушку под Сталинградом, а кому-то в голову приходят совсем позорные идеи.

В минувший понедельник сборная Англии проводила дебютный матч против Туниса в Волгограде. Городе, который раньше носил название Сталинград и являет собой один из символов кровопролитной борьбы против нацизма во Второй мировой войне. Но история города-героя, похоже, не запала в душу некоторым английским болельщикам.

Фанаты из Англии традиционно оккупировали пабы Волгограда. Именно в одном из них нетрезвые болельщики были засняты на видео ирландским журналистом Брайаном Макдональдом, работающим в России. Мужчины среднего возраста во всю распевали анти-семитские и нацистские песни и радостно выдавали на камеру «римские салюты», использовавшиеся, в частности, в Третьем Рейхе в качестве приветствия.

Video being shared on Russia @telegram channels of (alleged) England soccer fans sieg-heiling & singing Nazi songs, (allegedly) from Volgograd (allegedly) this week. Does anyone recognise the people here? Even the bar? pic.twitter.com/Z84IY9KlEa — Bryan MacDonald (@27khv) 20 июня 2018 г.

У мужчин на видео четко слышен акцент севера Англии. Но поют они переделанную песню лондонского «Тоттенхэма» «We are on our way to Wembley» – «Мы на пути на Уэмбли». Вот только слова были изменены. Вместо Уэмбли в тексте песни вдруг возник концентрационный лагерь Аушвиц, в котором были убиты сотни тысяч евреев. Получилось совсем ужасное – «Мы на пути в Аушвиц». Между куплетами также слышен нацистский девиз – «Слава победе».

Однако, такое поведение соотечественников осудили и сами англичане. В Twitter под видео немало негативных комментариев в адрес мужчин, поющих нацистские песни в пабе. «Таким идиотам не должно быть места в футболе», – пишет один из пользователей.