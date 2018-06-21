Кто-то, попав в волну массовой эйфории и самозабвенно в ней плескаясь, убежденно воскликнет: «О, чемпионат мира – это сплошной восторг!». А по-моему, этот энтузиаст прав ровно наполовину.

Все, что касается флагов и народов в гости к нам, атмосферы всеобщей радости – однозначно «да».

Почти все, что происходит на ровненьких полях новехоньких, с иголочки стадионов – никак «нет».

Сейчас я напишу нечто на первый взгляд кощунственное. Если народ, заполняющий трибуны и приникающий к телеэкранам, отрезать каким-то образом от всех источников информации – так, чтоб он не знал статуса соревнования и названия матча, - то аудитория половины, а то и двух третей программы ЧМ сильно бы поредела.

Я бы сказал, что характер большинства матчей ЧМ сродни тягомотному характеру матча российской премьер-лиги «Амкар» - «Уфа», который вряд ли кто-то взвалит на себя муку целиком смотреть, кроме, понятно, болельщиков Перми и Уфы.

За редчайшим исключением, во время телетрансляций можно спокойно отойти на кухню приготовить чай - кофе, а то и полноценный ужин. Ибо есть стойкое ощущение, что ничего важного не пропустишь. На поле – избыток единоборств и фолов. Команды охотно возводят непреодолимые стены возле своих ворот, чем не погнушались при встрече с марокканцами даже чемпионы Европы португальцы. Острых моментов – в час в чайной ложке.

А теперь по традиции – к цифрам, которые в очередной раз многое объяснят.

ЧМ с самой низкой результативностью – 2,21 забитых мяча в среднем за матч прошел в 1990 году в Италии.

ЧМ-2010 в ЮАР: средняя результативность – 2,27 мяча.

ЧМ-2014 в Бразилии: средняя результативность – 2,67 мяча.

ЧМ-2018 в России: средняя результативность после 20 матчей – 2,25 мяча.

На групповом этапе ЧМ в Бразилии в 13 матчах было забито по четыре и больше мячей. В России, когда групповой турнир приближается к экватору, таких матчей только три. Два с участием нашей родной сборной плюс пиренейское шоу испанцев и португальцев. Без этого дела с голами были бы совсем швах. Притом что значительный их процент приходится на стандартные положения, включая пенальти, и даже на нелепые голы в собственные ворота.

Итак: о чем же нашептывает нам по секрету статистика? Да о том, что футбольные умения, привычки и нравы страны-организатора – хотите верьте, хотите нет - передаются участникам ЧМ! Такая вот метафизика! И спорить с этим бесполезно – проверено цифрами на длинной исторической дистанции.

Почему меньше всего забили 28 лет назад в Италии? Да потому, что она – родина оборонительной системы «катеначчо». Почему не баловали голами, да и качественным футболом в ЮАР (там даже Бразилия и Голландия, всегдашние апологеты атаки, дали оборонительный крен, а чемпион – Испания – забивал реже всех предыдущих чемпионов в их победных кампаниях)? Да потому, что в этой далекой стране неважно в футбол играют… Ну. а с ЧМ в Бразилии все понятно без пояснения.

Ну и посмотрим напоследок, кто особенно увяз в рутине, характерной для нашей футбольной повседневности (забавно, что российская-то сборная из нее, напротив, героически вырвалась!). Первым делом – Латинская Америка. Четыре года назад она на групповом этапе била европейские команды за явным преимуществом, а теперь им пока что уступает. Вальяжные бразильцы, нефартовые аргентинцы, заполошные перуанцы (упускающие вернейшие голевые шансы), сильно сдавшие костариканцы, сбивчивые уругвайцы, тормозные-сонные колумбийцы… Только Мексика выдала исключение из правила.

Вдобавок все арабские команды – Египта, Саудовской Аравии, Марокко и Туниса -выглядят какими-то плюшевыми. Нет у них элементарной агрессии, что для полномочных представителей арабского мира, согласитесь, несколько странно. На четыре сборные – один-единственный пассионарий египтянин Салах, наделенный даром охотника за голом…