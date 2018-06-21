Корреспондент «Советского спорта» передает слова лидеров сборной Испании, которая во втором матче группового этапа на чемпионате мира обыграла команду Ирана (1:0).

CЕРХИО БУСКЕТС: МАРОККО – ЛУЧШАЯ КОМАНДА НАШЕЙ ГРУППЫ

ОБ ИГРЕ

– Сегодня у нас была очень тяжелая игра. Мы рады, что смогли набрать эти три очка. Перед матчем мы знали, что Португалия выиграла у Марокко и это создавало лишнее давление.

О СБОРНОЙ ИРАНА

– Мы знали, что Иран – организованная, быстрая и выносливая команда. Понимали, что будет непросто, поэтому с первых минут игра у нас не получалась. Про соперника могу сказать только хорошее, они бились за каждый мяч, играли жестко и сумели создать нам проблемы.

О ТОМ, ПОЧЕМУ НЕ ПОЛУЧАЛАСЬ ИГРА

– Да, у нас сегодня не получалась игра и это заслуга соперника. Они оборонялись очень компактно и агрессивно вступали в отбор. У нас не было свободного пространства для атак, но где–то спустя полчаса мы немного перестроились и у нас стало получаться лучше. Гол Диего Косты – результат корректировок, которые внес тренерский штаб.

О СБОРНОЙ МАРОККО

– Мы знаем, что команда Марокко лишилась шансов на выход из группы, но это нас не успокаивает. Наоборот, мы уверены, что матч против этой сборной будет самым трудным в группе. Марокканцы по игре выглядели лучше всех в нашей группе.

О СОСТОЯНИИ СБОРНОЙ ИСПАНИИ

– Наша сборная находится в хорошем состоянии, как физическом, так и психологическом. Да, все мы в разное время закончили сезон, но у нас была хорошая подготовка к турниру, поэтому сейчас мы все в одинаковых кондициях.

ЖЕРАР ПИКЕ: С МЕССИ МЫ НЕ ОБЩАЛИСЬ

О МАТЧЕ

– Сегодня мы должны были побеждать и выходили на поле с этими мыслями. Теперь нам надо побеждать Марокко и забивать как можно больше, чтобы обойти Португалию и занять первое место в группе

О НЕЗАСЧИТАННОМ ГОЛЕ

– В эпизоде с отмененным голом Ирана линейный поднял фланг, зафиксировав вне игры. Видеопросмотр это подтвердил.

О РАБОТЕ КЕЙРУША

– Карлуш Кейруш проделал отличную работу. У него очень организованная команда, которая быстро атакует и возвращается в оборону. У Ирана прекрасная защита, Диего Косте пришлось потрудиться, чтобы найти момент для того, чтобы забить. После этого иранцы начали защищаться выше и создавать нам больше проблем.

О МАРОККО

– Сейчас все наши мысли о матче с Марокко. Мы не думаем о том, с кем нам предстоит сыграть в 1/8 финала. Марокко – очень хорошая команда и нам будет непросто.

О МЕССИ

– Общался ли я в последнее время с Месси? Каждый из нас находится в своей команде и живет ее проблемами.

ИСКО: ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ VAR

О МАТЧЕ

– Это было очень сложная игра, потому что Иран сыграл очень закрыто. Мы знали, что нас ждет, разбирали соперника по видео. Понимали, что не создадим много голевых моментов и должны реализовать все возможности. Итоговая победа для нас крайне важна, потому что мы хотим занять первое место в группе.

О СВОЕМ СОСТОЯНИИ

– Я чувствую себя очень хорошо. Я уверен в партнерах и нашей команде. Главное для нас сейчас – восстановиться. Важно, что мы вместе, доверяем друг другу и способны действовать как команда. Только это помогло нам сегодня победить и набрать важные три очка.

О СИСТЕМЕ VAR

– VAR помогает судьям. Этот чемпионат мира показывает, что видеоповторы ввели не зря. Если бы не VAR, мы могли бы сегодня лишиться важных очков и шансов выйти из группы.

О ДИЕГО КОСТЕ

– Диего Коста в отличной форме. Это один из лучших нападающих мира. Да, он не забивает в каждой игре по три гола, но очень много работает на команду и делает результат.