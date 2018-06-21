Команда Хорхе Сампаоли должна побеждать, так как в первом туре она не смогла обыграть Исландию – 1:1. Вторая неудача существенно осложнит жизнь южноамериканцам.

Пока лучше всех вниманием соперников к Месси воспользовался Рохо!

Главным активом Аргентины в атаке в стартовой встрече был Лионель Месси. Он творил на поле. За игру футболист «Барселоны» нанес 11 ударов (27% стали точными), 18 раз шел в дриблинг (72% обводок завершились успехом), выполнил 54 передачи (91%)! Но продолжения не следовало – удары были либо неточными, либо с ними справлялся Ханнес Халлдорссон. После пасов Месси атаки заканчивались на его партнерах.

Исландцы встречали Месси на приеме мяча вдвоем, а иногда даже втроем. Когда соперник уделяет такое внимание твоему лидеру, обороняющихся всегда можно наказать за счет действий других футболистов, которые воспользуются свободными зонами. Но у Аргентины результативно получилось это лишь раз: в разряженное пространство на левом полуфланге ворвался Маркос Рохо (пятерка с плюсом за включение!), после неудачного удара которого мяч принял Агуэро и отправил его в сетку.

Накануне матча с Хорватией получилось задать вопрос Хорхе Сампаоли про свободные зоны. Он сказал, что такими ситуациями Аргентине нужно пользоваться – партнеры Месси должны правильно заполнять пространство. И добавил важную вещь: товарищи тоже должны создавать пустоты для Лео, чтобы он показал себя лучших образцов. Игра с Хорватией рискует стать экзаменом для Аргентины по умению пользоваться пространством и создавать его.

Возвращаясь к матчу с Исландией, Сампаоли сделал ремарку, что забить его команда сумела лишь раз, но шансов забить за счет использования пространства создавала больше. Наставник прав, они действительно были. Но в таких ситуациях у Аргентины есть другая проблема – класс игроков, как бы абсурдно это ни звучало.

Там, где у Испании играют Альба и Карвахаль, у Аргентины действуют Тальяфико и Сальвио

Команде Сампаоли не хватало качества на флангах. Левый защитник Николя Тальяфико показал отличную точность передач – 93%. Но он в основном играл с ближним партнером – из двух его ключевых передач точной не стала ни одна. Ни разу линейный игрок не шел в дриблинг, что свойственно игрокам, располагающимся широко и получающим мяч в изоляции.

Правый защитник Эдуардо Сальвио в дриблинг шел и даже преуспел в трех ситуациях из четырех. Но из четырех его ключевых передач точной стала лишь одна. А общая точность передач составила 79%. Это перечеркивает успешность дриблинга. В чемпионате России тоже есть игроки, которые успешно обводят, но имеют сложности в коллективной игре. Например, Бернард Бериша из «Ахмата».

На пространство обоих полузащитников выводил, как правило, диагональными передачами Хавьер Маскерано. Проблем с доставкой мяча на боковые линии у Аргентины не было.

Пока одинаково классное взаимодействие на всех участках поля лучше всех демонстрирует Испания. Но слева у нее есть Хорди Альба, а справа Даниэль Карвахаль! У Аргентины таких игроков на флангах нет. И это проблема.

Сампаоли не исключил, что против Хорватии Аргентина может сыграть в три центральных защитника. И добавил важную деталь: «Важно покрывать всю ширину поля». С Исландией в этом у южноамериканцев были проблемы! Если быть точнее, с качеством. Поэтому игра в три защитника может раскрыть атакующий потенциал аргентинцев! На флангах наверняка выйдут очень атакующие футболисты. Вероятно, слева им станет Анхель Ди Мария.

Сампаоли колеблется – от него зависит все

Чтобы удачно использовать пространство, Сампаоли должен угадать составом. Успешность первой озвученной задачи зависит от второй. Поэтому тренер колеблется с выбором состава. Если перед игрой с Исландией он огласил его за день до матча, то накануне битвы с балканцами такого не сделал. «Я даже игрокам список пока не озвучил. У меня еще нет решения», – прокомментировал Сампаоли.

Чтобы перейти на три защитника, Сампаоли нужно убрать одного футболиста из средней или атакующей линий. Проблемой выбор стать не должен. Кандидаты есть. Игра с Исландией не удалась Лукасу Билье, вышедшему с первых минут, и заменившему его Эверу Банеге.

ЧМ-2018 показывает, что футболиста раскрывает команда. Доказывает подобное положение вещей не только ситуация Лео Месси, но и история Криштиану Роналду. Партнеры доставляют мяч португальцу в зоны, из которых он может забивать. А умение отправить мяч в ворота – его сильнейшая сторона. Месси больше сильнее организаторскими способностями. Но когда соперник закрывается против тебя, важна классная игра каждого партнера. Провисают два в ключевых зонах – пиши пропало.

Для футболиста-организатора партнеры даже более важны, чем для игрока-бомбардира. Товарищи могут коряво доставит мяч Роналду, но он найдет выход из положения. Если не при первой возможности, то при второй. Так, что о первой не вспомнят. Месси должен демонстрировать качество всегда. Лимит ошибок в его команде заполнял партнеры.